México

FGR confirma identificación de cinco cuerpos tras el secuestro de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

La institución agregó que faltan otros cinco cuerpos por identificar

Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Luego de diversos reportes periodísticos sobre la identificación de algunos de los 10 mineros que fueron secuestrados en Concordia, Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que ya han sido identificados la mitad de ellos.

El 9 de febrero la institución a cargo de Ernestina Godoy aseguró que diversas agencias de seguridad participaron en el reconocimiento y que hay otros cinco cuerpos hallados en la localidad de El Verde y sobre los que continúan las labores de reconocmiento.

“En el sitio mencionado fueron hallados otros cinco cuerpos, en los que se trabaja en su identificación”, señala la FGR en su reporte compartido en redes sociales.

Cabe destacar que el reporte de las autoridades sucede luego de que al menos desde el 8 de febrero diversos reportes indicaron la identificación de al menos tres de los trabajadores de la minera y durante las primeras horas del día siguiente, el 9 defebrero, fue reportada la identificación de la cuarta víctima.

La identificación de los cinco cuerpos fue resultado de labores en la fosa clandestina, sitio al que acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y elementos estatales.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

