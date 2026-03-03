Colectivo reporta hallazgo de fosa clandestina en El Verde, Sinaloa

Las personas buscadoras aseguraron que les fue negado el uso de un vehículo (Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

El colectivo de búsqueda Por las voces sin justicia aseguró que obtuvo un resultado positivo respecto a una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa. También aprovechó para señalar que el “acompañamiento” por parte de elementos de instituciones de búsqueda generó un ambiente tenso.

La noche del 1 de marzo el colectivo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que detallaron que desde el inicio de sus labores junto con los elementos de la Comisión de Búsqueda Zona Sur, Subsecretaría de Derechos Humanos, la titular de la Comisión de Búsqueda y Secretaria de la Defensa Nacional hubo momentos tensos.

De acuerdo con lo compartido por el colectivo, el hallazgo fue realizado en la comunidad de El Verde, aunque no hay detalles sobre el número de restos humanos que estarían en el sitio.

“Desde el inicio la situación fue tensa. En todo momento intentaron condicionar la manera en la que caminábamos el predio, cómo realizábamos la prospección y la forma en que organizábamos nuestro trabajo. Hubo un ambiente de presión innecesaria”, se puede leer en el reporte del colectivo.

Parte de las labores en el sitio (Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

Las personas buscadoras aseguraron que los trabajos en el sitio continuaron a pesar del ambiente mencionado y que el hallazgo fue realizado sin el apoyo de las organizaciones mencionadas.

Se negaron a facilitar vehículo

El informe del colectivo detalla que una vez notificado el hallazgo y que era necesario avanzar más, pero los agentes se negaron a facilitar el bobcat (un vehículo).

“Las autoridades permanecían fuera del predio a varios kilómetros. La falta de voluntad para agilizar el trabajo fue evidente”, destaca el mensaje.

El colectivo aseguró que seguirán realizando sus labores ya sea con apoyo o sin él y calificó la situación como “irreal” e “indignante” que, a su forma de ver, se prioricen los egos antes que las actividades de búsqueda.

(Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

Las fotografías compartidas en Facebook muestran parte de las labores del colectivo en el sitio.

El caso de los 10 mineros en Sinaloa

La localización reciente sucede semanas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara la identificación, en El Verde, de los cuerpos de cinco de los 10 trabajadores del sector minero que fueron secuestrados por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comentó que los mineros habrían sido confundidos. Dicha versión fue negada por al menos dos trabajadores.

Asimismo, García Harfuch aseguró que no cuentan con reportes previos de extorsiones a al empresa minera. Registros de la empresa muestran que Vizsla Silver, de origen canadiense, tuvo que frenar operaciones por cuestiones de seguridad.