México

Colectivo reporta hallazgo de fosa clandestina en El Verde, Sinaloa

La organización “Por las voces sin justicia” también denunció un ambiente tenso por la presencia de agentes de diversas instituciones

Guardar
Las personas buscadoras aseguraron que
Las personas buscadoras aseguraron que les fue negado el uso de un vehículo (Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

El colectivo de búsqueda Por las voces sin justicia aseguró que obtuvo un resultado positivo respecto a una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa. También aprovechó para señalar que el “acompañamiento” por parte de elementos de instituciones de búsqueda generó un ambiente tenso.

La noche del 1 de marzo el colectivo publicó en sus redes sociales un mensaje en el que detallaron que desde el inicio de sus labores junto con los elementos de la Comisión de Búsqueda Zona Sur, Subsecretaría de Derechos Humanos, la titular de la Comisión de Búsqueda y Secretaria de la Defensa Nacional hubo momentos tensos.

De acuerdo con lo compartido por el colectivo, el hallazgo fue realizado en la comunidad de El Verde, aunque no hay detalles sobre el número de restos humanos que estarían en el sitio.

“Desde el inicio la situación fue tensa. En todo momento intentaron condicionar la manera en la que caminábamos el predio, cómo realizábamos la prospección y la forma en que organizábamos nuestro trabajo. Hubo un ambiente de presión innecesaria”, se puede leer en el reporte del colectivo.

Parte de las labores en
Parte de las labores en el sitio (Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

Las personas buscadoras aseguraron que los trabajos en el sitio continuaron a pesar del ambiente mencionado y que el hallazgo fue realizado sin el apoyo de las organizaciones mencionadas.

Se negaron a facilitar vehículo

El informe del colectivo detalla que una vez notificado el hallazgo y que era necesario avanzar más, pero los agentes se negaron a facilitar el bobcat (un vehículo).

“Las autoridades permanecían fuera del predio a varios kilómetros. La falta de voluntad para agilizar el trabajo fue evidente”, destaca el mensaje.

El colectivo aseguró que seguirán realizando sus labores ya sea con apoyo o sin él y calificó la situación como “irreal” e “indignante” que, a su forma de ver, se prioricen los egos antes que las actividades de búsqueda.

(Facebook/Por las voces sin justicia
(Facebook/Por las voces sin justicia A.C.)

Las fotografías compartidas en Facebook muestran parte de las labores del colectivo en el sitio.

El caso de los 10 mineros en Sinaloa

La localización reciente sucede semanas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara la identificación, en El Verde, de los cuerpos de cinco de los 10 trabajadores del sector minero que fueron secuestrados por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comentó que los mineros habrían sido confundidos. Dicha versión fue negada por al menos dos trabajadores.

Asimismo, García Harfuch aseguró que no cuentan con reportes previos de extorsiones a al empresa minera. Registros de la empresa muestran que Vizsla Silver, de origen canadiense, tuvo que frenar operaciones por cuestiones de seguridad.

Temas Relacionados

SinaloaEl VerdeConcordiamexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Profesora pide a sus alumnos pasar lista con frases mexicanas y se viraliza

La dinámica dividió opiniones porque algunos no quisieron participar

Profesora pide a sus alumnos

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 2 al viernes 6 de marzo

Este lunes 2 de marzo arrancaron los pagos de este programa social para todas las beneficiarias de 60 a 64 años de edad

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

La razón por la que Shakira no cantó en el Zócalo de CDMX en septiembre de 2025, según Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México precisó que la fecha ya estaba planeada y se anunciaría una semana antes del evento musical como ocurrió para su concierto del domingo 1 de marzo

La razón por la que

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

La FGR destacó que entre los nombramientos se encuentran 6 mujeres

Ernestina Godoy designó a 11
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ernestina Godoy designó a 11

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

Funeral de El Mencho en Zapopan: un joven extranjero fue agredido al interior del panteón Recinto de la Paz

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar afirma que ya

Emiliano Aguilar afirma que ya sabía de los supuestos rituales hechos por Carmen Salinas con menores: “Puras verdades”

No sólo Shakira: este concierto reunió a miles al mismo tiempo y a pocos metros del Zócalo de la CDMX

Lalo Salazar contradice a Laura Flores y niega haberla cortado repentinamente: “Estuvimos de acuerdo”

‘Excelsa’ y ‘Maradonio’ se reencuentran a 14 años de La Familia P. Luche

Robbie Williams anuncia segundo show en el Palacio de los Deportes: fecha y precios para ‘BritPop World Tour’

DEPORTES

Por qué Julio César Chávez

Por qué Julio César Chávez quería que detuvieran la pelea de Vaquero Navarrete contra el “Sugar” Núñez

Tato Noriega reacciona al despido de Domènec Torrent y los resultados con Rayados: “Somos todos culpables”

André Jardine revela cuál es su mayor sueño como entrenador: ¿Se va del club América?

Así luce el perímetro del Estadio Azteca a un mes de su reapertura: Sobse supervisó obras de movilidad

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics