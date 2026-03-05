Por qué es importante que las mujeres hagan más ejercicio de fuerza y pesas que los hombres

Los entrenamientos de fuerza son fundamentales, sobre todo, a partir de los 30 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

La evidencia científica muestra que el entrenamiento de fuerza y el levantamiento de pesas aportan beneficios únicos para la salud femenina, que superan en importancia relativa a los que obtienen los hombres.

La composición corporal, la densidad ósea y el metabolismo difieren entre ambos sexos, lo que genera desafíos y necesidades específicas para las mujeres a lo largo de su vida.

El entrenamiento de fuerza no solo influye en la salud física, sino que también impacta la autonomía funcional, la prevención de lesiones y la salud mental. Las diferencias hormonales y estructurales hacen que el desarrollo de la masa muscular y la fuerza sea aún más relevante para ellas, especialmente en etapas como la menopausia o el embarazo, cuando el cuerpo experimenta cambios profundos.

Diferencias biológicas y salud ósea

La fisiología femenina presenta características que hacen crucial la incorporación de ejercicios de fuerza. Las mujeres tienen una menor densidad mineral ósea y un mayor riesgo de osteoporosis en comparación con los hombres.

El estímulo mecánico del levantamiento de pesas promueve la formación ósea y retrasa la pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento y a las fluctuaciones hormonales. Además, el fortalecimiento muscular actúa como un amortiguador natural ante caídas y accidentes, lo que reduce la incidencia de fracturas y discapacidades en la vida adulta.

En la premenopausia y la menopausia, la pérdida de estrógenos acelera el deterioro óseo, por lo que la actividad física intensa resulta un recurso valioso para mitigar estos efectos.

Control de la composición corporal y metabolismo

El metabolismo femenino responde de manera distinta al ejercicio respecto al masculino, debido a la distribución de la grasa corporal y a las diferencias hormonales. El desarrollo de masa muscular a través del entrenamiento con pesas incrementa el gasto energético basal y facilita el mantenimiento de un peso saludable.

Además, el tejido muscular favorece la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar los niveles de glucosa, lo que resulta clave para la prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. El trabajo con cargas también favorece la reducción de grasa visceral, asociada a un mayor riesgo cardiovascular, y mejora los perfiles lipídicos en sangre.

Beneficios funcionales y psicosociales

Más allá de los aspectos físicos, el entrenamiento de fuerza aporta ventajas en la autonomía y la funcionalidad cotidiana. Las mujeres que incorporan rutinas de pesas presentan mayor capacidad para realizar actividades diarias, menor riesgo de caídas y mejor equilibrio.

Este tipo de ejercicio estimula la liberación de endorfinas, lo que contribuye a la reducción del estrés y la ansiedad. Además, la percepción de fortaleza física suele asociarse a una mejor autoestima y a una imagen corporal más positiva. La evidencia respalda que una rutina regular de fuerza resulta determinante para la prevención de enfermedades crónicas y la mejora de la calidad de vida en todas las etapas, desde la juventud hasta la vejez.