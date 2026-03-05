Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Arcángel en el Palacio de los Deportes: ventajas y desventajas de la zona

El cantante estadounidense Arcángel vuelve a la CDMX, ahora con su nueva gira (Foto AP/Félix Márquez)

Arcángel confirmó una nueva fecha para su gira en la Ciudad de México, sumando un segundo espectáculo bajo el marco del 20 aniversario de su trayectoria musical.

La elevada demanda de entradas para Arcángel motivó la apertura de una presentación adicional el 14 de agosto de 2026 en el mismo recinto, tras agotarse prácticamente los boletos para el concierto original del 13 de agosto.

La preventa exclusiva para quienes poseen tarjeta Banamex iniciará el 6 de marzo de 2026 a través de ticketmaster.com.mx, con la posibilidad de adquirir las entradas en hasta 3 meses sin intereses.

Arcángel interpreta sus éxitos en vivo durante su esperado concierto 'La 8va Maravilla World Tour' en Lima, frente a una multitud entusiasta.

Marcando dos décadas en la industria, Arcángel encabeza la gira “La 8va Maravilla World Tour”, impulsada por el lanzamiento de su álbum conceptual “La 8va Maravilla”, que incluye 18 canciones inéditas y colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin y Beéle.

El disco fue presentado durante un evento masivo en el Viejo San Juan, celebrando junto a seguidores y colegas del género.

La propuesta musical fusiona experiencias personales del artista y la transformación del reggaetón, siguiendo un hilo conceptual inspirado en las siete maravillas del mundo moderno.

La entrada más económica para Arcángel y su “La 8va Maravilla World Tour”

El intérprete urbano eligió al Palacio de los Deportes para sus dos conciertos en México (YouTube)

Como es costumbre en estos eventos, los precios son de todo tipo de precios. El boleto más barato para ver a Arcángel en el Palacio de los Deportes cuesta $1,016.75 y corresponde al Nivel E, es decir, las gradas más alejadas del escenario.

Ventajas y desventajas de comprar un boleto en el Nivel E

Ventajas:

Es la opción más económica para asistir a un evento en el recinto.

Ideal para quienes solo buscan vivir el ambiente general del concierto, sin prioridad por la cercanía o la visualización detallada.

Adecuada para grupos grandes o personas con presupuesto limitado.

Menor saturación de público en comparación con las zonas más cercanas al escenario.

Desventajas:

Es la sección con mayor lejanía respecto al escenario, lo que reduce la visibilidad de los detalles del show y del artista.

La calidad de audio puede percibirse con menor intensidad o claridad.

La conexión visual y sonora con el espectáculo es más limitada.

Se experimenta una menor inmersión en la atmósfera del evento.

El Palacio de los Deportes abrirá sus puertas para Arcángel (Palacio de los Deportes)

Tres canciones de Arcángel que queremos escuchar en su concierto del Palacio de los Deportes

Tres canciones de Arcángel que suelen ser muy esperadas en sus conciertos, y que muchos fans desean escuchar en el Palacio de los Deportes, son:

“La Jumpa” Una de sus colaboraciones más exitosas, popular en plataformas digitales y frecuentemente parte de su repertorio en vivo.

“Pa’ Que La Pases Bien” Considerada un clásico de su carrera, es una de las canciones más coreadas por el público.

“Sigues Con Él” Uno de sus grandes éxitos recientes, con millones de reproducciones en plataformas y muy solicitada en sus presentaciones.