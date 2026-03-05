México

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Arcángel en el Palacio de los Deportes: ventajas y desventajas de la zona

Esto es lo mínimo que te vas a gastar para ver al cantante en su show de CDMX

Guardar
El cantante estadounidense Arcángel
El cantante estadounidense Arcángel vuelve a la CDMX, ahora con su nueva gira (Foto AP/Félix Márquez)

Arcángel confirmó una nueva fecha para su gira en la Ciudad de México, sumando un segundo espectáculo bajo el marco del 20 aniversario de su trayectoria musical.

La elevada demanda de entradas para Arcángel motivó la apertura de una presentación adicional el 14 de agosto de 2026 en el mismo recinto, tras agotarse prácticamente los boletos para el concierto original del 13 de agosto.

La preventa exclusiva para quienes poseen tarjeta Banamex iniciará el 6 de marzo de 2026 a través de ticketmaster.com.mx, con la posibilidad de adquirir las entradas en hasta 3 meses sin intereses.

Arcángel interpreta sus éxitos en
Arcángel interpreta sus éxitos en vivo durante su esperado concierto 'La 8va Maravilla World Tour' en Lima, frente a una multitud entusiasta.

Marcando dos décadas en la industria, Arcángel encabeza la gira “La 8va Maravilla World Tour”, impulsada por el lanzamiento de su álbum conceptual “La 8va Maravilla”, que incluye 18 canciones inéditas y colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin y Beéle.

El disco fue presentado durante un evento masivo en el Viejo San Juan, celebrando junto a seguidores y colegas del género.

La propuesta musical fusiona experiencias personales del artista y la transformación del reggaetón, siguiendo un hilo conceptual inspirado en las siete maravillas del mundo moderno.

La entrada más económica para Arcángel y su “La 8va Maravilla World Tour”

El intérprete urbano eligió al
El intérprete urbano eligió al Palacio de los Deportes para sus dos conciertos en México (YouTube)

Como es costumbre en estos eventos, los precios son de todo tipo de precios. El boleto más barato para ver a Arcángel en el Palacio de los Deportes cuesta $1,016.75 y corresponde al Nivel E, es decir, las gradas más alejadas del escenario.

Ventajas y desventajas de comprar un boleto en el Nivel E

Ventajas:

  • Es la opción más económica para asistir a un evento en el recinto.
  • Ideal para quienes solo buscan vivir el ambiente general del concierto, sin prioridad por la cercanía o la visualización detallada.
  • Adecuada para grupos grandes o personas con presupuesto limitado.
  • Menor saturación de público en comparación con las zonas más cercanas al escenario.

Desventajas:

  • Es la sección con mayor lejanía respecto al escenario, lo que reduce la visibilidad de los detalles del show y del artista.
  • La calidad de audio puede percibirse con menor intensidad o claridad.
  • La conexión visual y sonora con el espectáculo es más limitada.
  • Se experimenta una menor inmersión en la atmósfera del evento.
El Palacio de los Deportes
El Palacio de los Deportes abrirá sus puertas para Arcángel (Palacio de los Deportes)

Tres canciones de Arcángel que queremos escuchar en su concierto del Palacio de los Deportes

Tres canciones de Arcángel que suelen ser muy esperadas en sus conciertos, y que muchos fans desean escuchar en el Palacio de los Deportes, son:

  • “La Jumpa” Una de sus colaboraciones más exitosas, popular en plataformas digitales y frecuentemente parte de su repertorio en vivo.
  • “Pa’ Que La Pases Bien” Considerada un clásico de su carrera, es una de las canciones más coreadas por el público.
  • “Sigues Con Él” Uno de sus grandes éxitos recientes, con millones de reproducciones en plataformas y muy solicitada en sus presentaciones.

Temas Relacionados

ArcángelPalacio de los DeportesReggaetónmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alito Moreno propone alianza entre PRI, PAN y MC para frenar reforma electoral de Morena

Aunque la oposición había descartado unión en el pasado, el debate sobre la iniciativa de Claudia Sheinbaum reabre la posibilidad de un frente común

Alito Moreno propone alianza entre

Mikel Arriola asegura que México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029

Con estadios mundialistas y una logística robusta, La FMF se muestra segura para afrontar la competencia global por el esperado Mundial de Clubes

Mikel Arriola asegura que México

Qué autos descansan por el Hoy No Circula del 6 de marzo en CDMX y Edomex

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Qué autos descansan por el

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

La agrupación sinaloense compartió que toman con seriedad el caso y priorizan la integridad, por lo que el cantante se ausentará hasta que las autoridades aclaren los hechos

Banda Los Recoditos se pronuncia

Embajador estadounidense reconoce a México por arresto de integrantes del Cártel de Sinaloa

La autoridad de Estados Unidos resaltó el trabajo implementado para frenar el tráfico de sustancias ilícitas

Embajador estadounidense reconoce a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obligan a FGR entregar expediente

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

Imperios del narcotráfico: la fortuna de “El Mencho” frente al legado millonario de “El Chapo”

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Asesinato de El Mencho fue personal para Harfuch, asegura Reuters

ENTRETENIMIENTO

Banda Los Recoditos se pronuncia

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

Carlos Rivera reflexiona sobre la muerte de Héctor Zamorano y el peso del éxito tras La Academia

¿Rivers gg y Ari Gameplays son pareja? Los rumores que encendieron las redes sociales sobre las streamers

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

Belinda reaparece con un meme tras la noticia del romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

DEPORTES

Solo 4 de 54 partidos

Solo 4 de 54 partidos de la Leagues Cup se jugarán en México: así quedó el calendario para los equipos de la Liga MX

Javier Alarcón y otros expertos revelan a sus tres jugadores indiscutidos de México para el Mundial 2026

Mikel Arriola confirma que Cristiano Ronaldo está ansioso de jugar contra México en el Estadio Azteca

Checo Pérez comparte mensaje en redes sociales de la F1 previo a su debut en Australia

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”