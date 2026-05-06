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El chayote y la esteatosis hepática: qué cantidad en crudo se debe comer en ayunas para ‘salvar’ el hígado

Entre los beneficios reportados, destaca la disminución de triglicéridos y la inflamación hepática, así como el apoyo al proceso de desintoxicación y la mejora en la sensibilidad a la insulina

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Un grupo de chayotes verdes enteros y rebanados en un cuenco de cristal, un vaso de agua y un modelo anatómico de hígado graso sobre una mesa de madera.
El chayote y la esteatosis hepática: qué cantidad en crudo se debe comer en ayunas para ‘salvar’ el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de chayote crudo en la dieta representa una opción para quienes buscan controlar la esteatosis hepática, también conocida como hígado graso, de acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la Asociación Mexicana de Hepatología.

Este vegetal aporta fibra, antioxidantes, polifenoles y flavonoides que ayudan a reducir la acumulación de grasa y mejoran la función metabólica del hígado.

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Entre los beneficios reportados, destaca la disminución de triglicéridos y la inflamación hepática, así como el apoyo al proceso de desintoxicación y la mejora en la sensibilidad a la insulina.

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el chayote aparece en la lista de vegetales recomendados para personas con hígado graso, aunque se enfatiza que debe formar parte de una dieta equilibrada, baja en calorías y acompañada de actividad física regular.

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El consumo excesivo puede provocar molestias digestivas como gases o distensión abdominal, debido a su alto contenido de fibra.

El chayote ayuda a reducir la grasa y la inflamación en el hígado Foto:
El chayote ayuda a reducir la grasa y la inflamación en el hígado Foto:

El chayote ayuda a reducir la grasa y la inflamación en el hígado

Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán mencionan que el chayote contiene compuestos antioxidantes y fitoquímicos que contribuyen a disminuir el depósito de grasa en el hígado.

Estos efectos se asocian con la reducción de triglicéridos y la mejora de la sensibilidad a la insulina, factores clave en la reversión de la esteatosis hepática.

La Asociación Mexicana de Hepatología recomienda priorizar el consumo de alimentos con fibra natural, como el chayote, para alcanzar la ingesta diaria sugerida de 25 gramos de fibra en adultos.

La fibra modula la absorción de nutrientes y favorece la eliminación de sustancias tóxicas, lo que reduce la carga de trabajo hepática.

Cómo consumir el chayote crudo y qué cantidad es segura

El chayote puede ingerirse crudo, en jugos verdes o ensaladas. Para aprovechar sus propiedades depurativas y antioxidantes, se sugiere consumirlo en ayunas unas cuatro o cinco veces por semana.

Jugo de chayote
Esta variable en los jugos es una de las más fructuosas dentro de las dietas. Foto: Jovani Pérez

Una porción adecuada corresponde a un chayote mediano lavado, pelado y cortado en tiras finas o rallado. No se recomienda exceder los 400 gramos diarios para evitar efectos adversos, según información de especialistas en nutrición pública.

En jugos, se puede licuar el chayote junto con apio y jugo de limón, mientras que en ensaladas se incorpora crudo, lo que preserva su contenido de vitamina C y fibra soluble. Esta combinación favorece la depuración hepática y el control del peso corporal, condición esencial en el manejo de la esteatosis hepática.

Precauciones y respaldo institucional

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán advierte que, aunque el chayote es seguro para la mayoría de las personas, quienes tienen antecedentes de alergia a cucurbitáceas o insuficiencia renal deben consultar a un especialista antes de incorporar este alimento a su dieta. La Asociación Mexicana de Hepatología subraya que el chayote no sustituye el tratamiento médico indicado para el hígado graso y que cualquier ajuste alimenticio requiere supervisión profesional.

El consumo regular de chayote crudo debe acompañarse de un lavado y desinfección adecuados para evitar riesgos sanitarios. También se recomienda aumentar la ingesta de fibra de manera progresiva para evitar molestias digestivas.

El papel del chayote en la dieta para hígado graso

De acuerdo con especialistas de la Asociación Mexicana de Hepatología, una dieta baja en calorías y rica en fibra, en la que se incluyan vegetales frescos como el chayote, es el eje principal para el control y la reversión de la esteatosis hepática. El aporte de fibra del chayote ayuda a controlar los niveles de glucosa y triglicéridos en sangre, mientras que su bajo contenido calórico contribuye a la pérdida de peso, factor determinante en la mejoría de la función hepática.

La integración del chayote debe realizarse junto a una dieta balanceada que incluya otros grupos de alimentos, ejercicio regular y vigilancia médica.

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