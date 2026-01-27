Colombia

Arcángel reveló cómo se sintió al ser uno de los invitados de Bad Bunny en Medellín y la reacción del público colombiano

El cantante puertorriqueño compartió cómo fue recibir la masiva ovación de los asistentes al evento, destacando la energía única que se vivió en las presentaciones del “Conejo Malo”

Arcángel habló sobre la euforia
Arcángel habló sobre la euforia del público colombiano tras ser invitado por Bad Bunny en Medellín - crédito @arcangel/IG

Durante una transmisión en vivo realizada el domingo 25 de enero por las calles de Medellín, el cantante puertorriqueño Arcángel se refirió, por primera vez de manera directa, a cómo vivió su participación como uno de los invitados especiales en los conciertos de Bad Bunny en la capital antioqueña.

La conversación se dio de manera espontánea con el creador de contenido Westcol, el cual no dudó en preguntarle por la reacción del público colombiano, una de las más comentadas y virales en redes sociales tras los shows del “Conejo Malo”.

Mientras compartían en un bar de una zona reconocida de la ciudad junto al equipo de trabajo de ambas celebridades y transmitían en tiempo real, Westcol le lanzó la pregunta que muchos fanáticos ya se hacían: “¿Cómo sintió la salida, la euforia en la salida aquí en Medellín, brother? Eso está muy viral, huevón”, dijo el streamer, haciendo referencia a los videos que circularon masivamente mostrando la reacción del público cuando Arcángel apareció en tarima.

La respuesta del artista fue sincera, reflexiva y, al mismo tiempo, cargada de agradecimiento, pues Arcángel comenzó reconociendo que el contexto del concierto estaba claramente marcado por la presencia de Bad Bunny, a quien calificó como el fenómeno musical más grande del momento.

Arcángel se sincera sobre la
Arcángel se sincera sobre la locura que vivió en los conciertos de Bad Bunny en Medellín - crédito @arcangel/IG

“Aunque te voy a decir, este público se preparó, no para verme a mí. Este, estamos hablando del fenómeno musical actual más grande que hay en el mundo”, expresó, dejando claro que la expectativa principal de los asistentes estaba centrada en el artista principal del espectáculo.

Sin embargo, lo que ocurrió cuando él apareció en escena superó incluso sus propias expectativas. Según relató, la reacción del público colombiano fue tan intensa que lo tomó por sorpresa.

“Pero cuando yo salí, es como que llegó la octava maravilla, cabrón, ¿entiendes?”, afirmó Arcángel, visiblemente impactado por la euforia que desató su presencia en el escenario.

El intérprete de Me prefieres a mí no ocultó su emoción al recordar ese momento y aprovechó para destacar la conexión especial que siente con el público colombiano, el cual históricamente ha respaldado su carrera. Aunque reconoció que la noche giraba en torno a Bad Bunny, resaltó que el cariño que recibió fue genuino y espontáneo, algo que, según sus palabras, no se puede planear ni forzar.

La euforia en Medellín: Arcángel cuenta cómo lo sorprendió el cariño del público colombiano junto a Bad Bunny - crédito @sofia.clips1/tiktok

Además, Arcángel dedicó parte de su respuesta a resaltar la relación de respeto y admiración mutua que mantiene con Bad Bunny, un vínculo que, según él, se ha fortalecido con los años a pesar de la magnitud que ha alcanzado la carrera del artista boricua.

Y agradecido con él siempre, porque él siempre me da mis respetos, ¿me entiendes?”, señaló, subrayando que nunca ha sentido desplazamiento o falta de reconocimiento por parte del intérprete de Tití me preguntó.

En ese mismo sentido, destacó una cualidad que, a su juicio, hace aún más grande a Bad Bunny como artista y como persona.

Es un tipo que a pesar de la grandeza que tiene, que posee, siempre ha sabido darme mis flores y mis respetos, ¿no? Eso lo hace más grande todavía”, afirmó Arcángel, enfatizando que no todos los artistas, al llegar a ese nivel de fama global, mantienen ese tipo de gestos con colegas que han sido parte fundamental de la historia del género urbano.

Arcángel aplaude la grandeza de
Arcángel aplaude la grandeza de Bad Bunny y el respeto mutuo en el escenario urbano - crédito @arcangel/IG

Las declaraciones de Arcángel no tardaron en replicarse en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron tanto sus palabras como el respeto mutuo entre dos de las figuras más influyentes del reguetón. Para muchos fanáticos colombianos, su reacción en Medellín fue una muestra clara del impacto que el artista sigue teniendo, pese al surgimiento de nuevas generaciones y fenómenos globales.

