Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

Imágenes de cuando las víctimas eran trasladadas. Crédito: FGE Quintana Roo

Un operativo coordinado entre autoridades de los tres ordenes de gobierno permitió identificar y proteger a 29 mujeres y 1 adolescente que presuntamente eran víctimas de trata de personas, prostitución ajena y explotación laboral en Quintana Roo.

Las acciones fueron realizadas mediante el cumplimiento de dos órdenes de cateo en bares del estado, una en Benito Juárez y otra más en Playa del Carmen.

Según los reportes oficiales, los trabajos fueron encabezados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Entre las personas rescatadas se incluyen nacionales y extranjeras, expuestas a condiciones de vulnerabilidad.

Primera acción, Benito Juárez

Cateo en la avenida Rancho Viejo, Benito Juárez. Crédito: FGE Quintana Roo

La primera acción se llevó a cabo en un bar sobre la avenida Rancho Viejo, en la Supermanzana 244 de Benito Juárez, donde agentes localizaron a 6 mujeres —5 mexicanas y 1 cubana— que ofrecían servicios sexuales y acompañamiento a clientes bajo esquemas de fichaje.

Además, las autoridades señalaron que un adolescente mexicano fue resguardado como probable víctima de explotación laboral.

Segunda acción, Playa del Carmen

Cateo en Playa del Carmen. Crédito: FGE Quintana Roo

En el segundo cateo, realizado en un bar ubicado en la intersección de la avenida 125 Sur y calle 17 Sur B, en Playa del Carmen, se identificó a otras 23 mujeres.

De este grupo, 18 son mexicanas y 5 extranjeras —3 cubanas, 1 hondureña y 1 nicaragüense—, quienes, según los reportes, laboraban en condiciones similares, bajo esquemas de fichaje y relaciones sexuales tarifadas para los clientes.

Modalidades de explotación y esquema de cobros

Las primeras indagatorias detallan que las víctimas debían participar en sistemas de fichaje, donde los clientes pagaban 250 pesos por copa para que las mujeres se sentaran con ellos y permitieran tocamientos sexuales.

Por servicios sexuales, los establecimientos cobraban entre mil y dos mil pesos en el bar de Benito Juárez y mil ochocientos pesos en el de Playa del Carmen, de los cuales la mitad presuntamente quedaba en poder de los administradores.

La Fiscalía General del Estado reportó que ambos inmuebles quedaron bajo resguardo legal tras la colocación de sellos de aseguramiento, como parte de las diligencias para preservar evidencias y garantizar la continuidad de las investigaciones.

Protección y canalización de las víctimas

Debido a su situación de vulnerabilidad, las 29 mujeres y el adolescente fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar su seguridad, atención integral y acceso a derechos.

El proceso incluyó la canalización a instancias especializadas en la protección de víctimas de trata de personas, en cumplimiento de los protocolos establecidos por la legislación nacional y estatal.

Mediante un comunicado la FGE Quintana Roo reiteró su compromiso con la atención a las víctimas y la persecución de los delitos de trata de personas, prostitución ajena y explotación laboral, en coordinación con instancias federales y municipales.