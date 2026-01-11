Rescatan a 20 mujeres víctimas de trata y prostitución en cateo a bar de Playa del Carmen, Quintana Roo

Fotografía del bar asegurado. Crédito: FGE Quintana Roo.

Veinte mujeres que eran presuntas victimas de trata y prostitución fueron rescatadas por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) durante un operativo en un bar del municipio de Playa del Carmen.

La intervención, que contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Marina, se realizó tras la obtención de una orden de cateo y la localización del establecimiento sobre la calle 4 Norte, entre avenida 125 Poniente y calle 20.

Las autoridades señalaron que este operativo fue el resultado de investigaciones previas llevadas a cabo por la Policía de Investigación.

Dichas indagatorias apuntaban a que el local era frecuentado por hombres que salían acompañados de mujeres y, tras un tiempo, ellas regresaban al bar. Esa dinámica levantó sospechas y motivó la solicitud de la orden judicial.

Según los reportes oficiales, las 20 mujeres serían presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

El operativo y los detalles fueron informados por la FGE Quintana Roo.

Modus operandi en el bar: fichaje y servicios sexuales

Según las primeras indagatorias de la FGE, las mujeres encontradas en el bar cumplían funciones de “fichadoras”. Por cada copa que consumía un cliente en su compañía, ellas cobraban 200 pesos, de los cuales solo recibían la mitad, es decir, 100 pesos.

Las mujeres solo recibían el 50 % del dinero pagado por los clientes, tanto por copas como por servicios sexuales en el bar de Playa del Carmen. (imagen ilustrativa) Crédito: Adobe Stock

Además de este sistema, existía la oferta de servicios sexuales dentro del establecimiento. Los agentes detallaron que el costo de estos servicios oscilaba entre 800 y mil 500 pesos por una hora.

El cliente debía efectuar el pago directamente en la caja del bar y, al igual que con las copas, las mujeres únicamente se quedaban con el 50% del monto total recibido.

Nacionalidad y situación de las mujeres

Durante el cateo realizado en el bar de Playa del Carmen, los agentes identificaron a 20 mujeres presuntamente víctimas de trata.

De acuerdo con infamación revelada por la FGE, 17 de ellas son mexicanas, mientras que las otras tres corresponden a nacionalidades extranjeras: dos cubanas y una venezolana.

La información proporcionada por las autoridades indica que todas las mujeres manifestaron haber sido enganchadas por motivos de necesidad económica. Este factor fue determinante para que aceptaran participar en las actividades a las que eran sometidas dentro del establecimiento.

Objetos asegurados y medidas tomadas en el local

Durante la diligencia en el bar, los agentes decomisaron diversos objetos que forman parte de las pruebas en la investigación.

Entre los artículos asegurados se encuentran teléfonos celulares, una computadora portátil, paquetes de preservativos, libretas con anotaciones diversas y dinero en efectivo, sin embargo, no especificaron las cifras exactas.

Al concluir el cateo, los Policías de Investigación colocaron sellos de aseguramiento en el local, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía. Esta acción estaría enfocada en garantizar que el establecimiento permanezca cerrado y protegido mientras avanza la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Por último, la FGE detalló que las 20 mujeres rescatadas fueron puestas bajo protección de las autoridades, mientras el Ministerio Público integra la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y continuar el proceso legal.