México

Mara Lezama asegura que el transporte y las clases serán regulares en Quintana Roo tras rumores de inseguridad

La gobernadora desmintió algunos sucesos y aclaró funcionamiento del Tren Maya

(x/@MaraLezama)
(x/@MaraLezama)

Tras los rumores sobre hechos violentos en Quintana Roo y la circulación de desinformación vinculada a la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La gobernadora Mara Lezama respondió públicamente para desmentir versiones alarmistas y precisar la situación real.

“Falso el cierre de la zona hotelera de Cancún, la carretera Mérida-Cancún, el cierre de hoteles, accesos a ciudades de Quintana Roo, el incendio del hospital de Playa del Carmen, incendios en escuelas, en un banco de bienestar o en una tienda de autoservicio en Cancún”, sostuvo.

Además, aclaró:

“Falso que se haya cancelado la audiencia pública en Ixpeichil; solamente la pospusimos antes de estos hechos, debido al clima y por solicitud de personas inscritas que no podían llegar. Fue una decisión motivada por el frente frío número treinta y siete, que generó vientos mayores a sesenta kilómetros por hora en tres estados”.

Su intervención sucedió luego de fuertes operativos federales en Jalisco y reportes de incidentes en la entidad, que propiciaron preocupación entre la población y turistas.

La mandataria encabezó una reunión con representantes de seguridad estatales y federales, en la que defendió la integridad de la información oficial y llamó a la ciudadanía a rechazar narrativas infundadas.

De acuerdo con el informe oficial, más de 10 mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales —junto a bomberos y protección civil— han sido movilizados en todo Quintana Roo.

Los responsables han destacado que los cuatro aeropuertos internacionales mantienen sus operaciones habituales, y que ningún vuelo ha sido cancelado.

Las demoras registradas obedecen a tormentas de nieve en Estados Unidos, no a cuestiones de seguridad.

Quema dos sucursales del Banco
Quema dos sucursales del Banco del Bienestar en Edomex. Foto: X/@Francis40223736.

La terminal de autobuses ADO y el Tren Maya también operan con normalidad, aunque se reportan retrasos menores.

Paralelamente, se mantienen canales de comunicación con autoridades municipales y mesas de inteligencia regionales para evaluar en tiempo real cualquier situación.

