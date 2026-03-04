México

Saskia Niño de Rivera informa sobre la supuesta muerte de ‘El Beto’, quien habló del ‘satanismo’ de Carmen Salinas

Comenzaron a circular publicaciones en redes donde se afirmaba que el recluso había sido hallado sin vida en su celda

Guardar
Saskia Niño de Rivera informa
Saskia Niño de Rivera informa sobre la supuesta muerte de ‘El Beto’, quien habló del ‘satanismo’ de Carmen Salinas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, se colocó en el centro de la atención pública después de que circularan rumores sobre la presunta muerte de ‘El Beto’, recluso que acusó a la actriz Carmen Salinas de participar en rituales satánicos.

La información, que se viralizó en redes sociales, fue desmentida por la propia conductora, quien confirmó que el interno continúa con vida y agradecido por el apoyo recibido.

¿Murió ‘El Beto’, recluso viral tras hablar del presunto satanimso de Carmen Salinas?

Con la polémica vigente, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales donde se afirmaba que ‘El Beto’ había sido hallado sin vida en su celda. Los videos y mensajes no incluían fuentes oficiales ni información verificada. Estas versiones carecían de sustento y sólo contribuían a la confusión y el morbo.

Saskia Niño de Rivera decidió responder directamente a los rumores mediante una historia en Instagram, en la que negó cualquier fallecimiento y aclaró la situación del recluso.

¿Murió ‘El Beto’, recluso viral
¿Murió ‘El Beto’, recluso viral tras hablar del presunto satanimso de Carmen Salinas? (RS)

“Ayer estuvimos platicando con Beto ahí en el penal, está muy contento, le han estado compartiendo todos los mensajes, los comentarios que le han puesto, está muy agradecido, conmovido con todos los actos de amor”, expresó la activista. Añadió que se prepara una campaña de ayuda en favor de ‘El Beto’, con total transparencia y documentación pública.

El episodio que encendió la polémica: ‘El Beto’ y sus testimonios

Penitencia, el espacio de entrevistas a reclusos creado por Saskia Niño de Rivera, cobró notoriedad tras la emisión de un episodio en el que ‘El Beto’, condenado a 72 años de prisión por homicidio, relató supuestos vínculos entre figuras públicas y rituales satánicos en México.

Según su testimonio, trabajó para políticos y celebridades sustraendo menores de edad para actividades ilícitas. En ese contexto, el recluso mencionó a Carmen Salinas, señalando que la actriz adquiría niños y los utilizaba en supuestos sacrificios.

La declaración provocó un fuerte impacto en redes sociales y plataformas de video, donde el episodio acumuló más de 13 millones de visualizaciones en sólo ocho días, de acuerdo con datos de YouTube. Tras la controversia, la parte en la que se hacía referencia a Salinas fue editada y el contenido subido nuevamente, pero la conversación pública ya se había desatado.

El episodio que encendió la
El episodio que encendió la polémica: ‘El Beto’ y sus testimonios (Instagram)

El impacto de las declaraciones y el foco en Carmen Salinas

Las afirmaciones del interno generaron un intenso debate sobre la difusión de testimonios sin corroboración y el impacto de los contenidos virales. Carmen Salinas, fallecida en 2021, fue mencionada por el recluso en términos que no han sido respaldados por ninguna investigación formal ni evidencia verificable. La familia de la actriz y diversas figuras del espectáculo rechazaron los señalamientos y cuestionaron la veracidad de las declaraciones.

“Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo ‘El Beto’ durante la grabación. La mención reactivó viejas polémicas y motivó respuestas públicas de allegados a la actriz.

La velocidad con la que rumores y acusaciones se propagan en internet quedó evidenciada en este caso. La edición posterior del episodio, donde se eliminó la referencia directa a Carmen Salinas, no detuvo el interés del público. El contenido sigue generando visualizaciones y debates en distintas plataformas, mientras la atención permanece sobre la figura de Saskia Niño de Rivera y su proyecto de entrevistas en prisión.

El caso de ‘El Beto’ ilustra cómo los relatos personales pueden escalar hasta convertirse en fenómenos virales, con consecuencias para la reputación de terceros y la percepción pública sobre temas delicados como el sistema penitenciario y la vida privada de figuras públicas.

Temas Relacionados

Saskia Niño de RiveraEl BetoCarmen Salinasrituales satánicos

Más Noticias

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

El enfrentamiento ocurrió luego de que se reportara la presencia de sujetos armados en el municipio, alrededor de las 3 de la mañana

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: recuerda que habrá cierre vial en la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Casos de Kimberly, alumna de la UAEM, y de Rubí Gómez, madre buscadora de Sinaloa, se investigan como feminicidios, confirma Sheinbaum

La presidenta indicó que ambas víctimas fueron asesinadas por personas cercanas a ellas

Casos de Kimberly, alumna de

Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América tras su deseo de dirigir en España

El panelista sostuvo que el entrenador necesita un descanso y sugirió su salida inmediata

Álvaro Morales pide la salida

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de marzo: L4 del MB sin servicio en varias estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido de México con apoyo del CJNG

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

ENTRETENIMIENTO

Gonzalo Hevia Baillères conquista a

Gonzalo Hevia Baillères conquista a Emma Watson y se suma al selecto club de mexicanos con romances internacionales

I-DLE anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y preventa de boletos para el World Tour 2026

Ticketmaster lanza sistema antifraude con código dinámico para entradas: así funciona

Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro, a los 96 años

“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo”: reviven dicho de Andrés García contra la actriz

DEPORTES

Álvaro Morales pide la salida

Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América tras su deseo de dirigir en España

Director general del “Estadio Azteca” asegura que el inmueble estará listo para el Mundial 2026

Utah Royal hace oficial la llegada de Kiana Palacios y sacude a la NWSL con fichaje histórico

Presentan el FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX: tendrá la pantalla más grande del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada