“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo”: reviven dicho de Andrés García contra la actriz (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El nombre de Carmen Salinas volvió a ocupar espacios en la conversación pública luego de que un episodio del podcast Penitencia difundiera el testimonio de un interno identificado como “Beto”, quien mencionó supuestos rituales oscuros atribuidos a figuras del espectáculo mexicano.

Las declaraciones, que carecen de pruebas concretas, dieron lugar a una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. A raíz de este episodio, usuarios rescataron una polémica que involucra a Andrés García, quien años atrás hizo fuertes acusaciones públicas contra la actriz.

El señalamiento más citado fue el que afirmaba que “Carmen Salinas no le rezaba a Dios, sino al diablo”, frase que hoy vuelve a circular en plataformas digitales y medios de comunicación.

Andrés García aseguró que Carmen Salinas era ‘diabólica’

El podcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, presentó en días recientes el testimonio de “Beto”, un interno que relató supuestos rituales relacionados con personas conocidas en el ámbito del espectáculo. Aunque la información carece de sustento documental, las redes sociales amplificaron el contenido y vincularon el tema con la figura de Carmen Salinas. El episodio no aportó pruebas materiales ni involucró a autoridades, pero fue suficiente para que el nombre de la actriz se convirtiera nuevamente en tendencia y motivara la reactivación de antiguas controversias.

Andrés García aseguró que Carmen Salinas era ‘diabólica’ (Foto: Televisa)

El antecedente: declaraciones de Andrés García en 2002

La polémica actual llevó a muchos usuarios a recordar el enfrentamiento mediático entre Andrés García y Carmen Salinas a inicios de los años 2000. En septiembre de 2002, durante una emisión del programa de espectáculos La Oreja, García lanzó duras críticas contra la actriz y productora.

El actor calificó a Salinas como “alimaña” y “corriente, del arrabal”, y manifestó su intención de interponer una demanda por difamación. Según García, la actriz lo había atacado previamente con declaraciones que él consideraba falsas y perjudiciales para su reputación.

Lo que más llamó la atención en ese momento fue la declaración de carácter religioso pronunciada por el actor frente a las cámaras. Andrés García afirmó que “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo” y que él mismo se encargaría de “desenmascararla”. En esa misma entrevista, el actor añadió: “Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”. También señaló que no ofrecería disculpas públicas para evitar consecuencias legales, argumentando que no era “Jesucristo para perdonar”.

Contexto del conflicto entre Carmen Salinas y Andrés García

El conflicto entre Andrés García y Carmen Salinas no surgió de manera aislada. Existían diferencias personales y profesionales entre ambos, alimentadas por rumores y comentarios en el medio artístico. Durante la entrevista en La Oreja, García también mencionó su respaldo a Carmen Campuzano, quien atravesaba un proceso de recuperación tras un accidente, y se refirió a Elisa Salinas en el contexto de una donación hospitalaria.

Contexto del conflicto entre Carmen Salinas y Andrés García (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Las acusaciones entre los protagonistas involucraron temas personales y profesionales, y la exposición mediática contribuyó a que la disputa tuviera impacto en la industria del entretenimiento mexicano.

A pesar de las declaraciones, el conflicto no derivó en una demanda formal conocida ni en un proceso judicial. Con el paso del tiempo, el episodio pasó a formar parte de los múltiples enfrentamientos mediáticos que caracterizaron la farándula nacional en los primeros años del siglo XXI.

Respuesta de la familia de Carmen Salinas y falta de pruebas

Tras las declaraciones de Andrés García en 2002, la respuesta de la familia de Carmen Salinas fue inmediata. María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, defendió públicamente a su madre y rechazó las acusaciones. Plascencia sostuvo que nadie podía señalar de esa manera a su madre y aseguró que ella estaba “con Dios y los santos”. Esta reacción buscó frenar la controversia y proteger la imagen pública de la actriz.

Después de la reciente difusión del testimonio en Penitencia, la familia volvió a pronunciarse en redes sociales para desmentir los señalamientos y reiterar que no existen pruebas que respalden las acusaciones, ni las antiguas ni las actuales. Hasta el momento, no se han presentado documentos oficiales ni investigaciones judiciales que sustenten las versiones difundidas tanto en el pasado como en el presente. Las declaraciones de Andrés García y los comentarios del podcast carecen de respaldo legal o institucional.

Respuesta de la familia de Carmen Salinas y falta de pruebas Foto: Captura de pantalla

Este episodio ha puesto en relieve el impacto que pueden tener los rumores y las declaraciones sin pruebas en la percepción pública de figuras del espectáculo, incluso tras su fallecimiento. El caso de Carmen Salinas se suma a una lista de personalidades cuyas imágenes han sido objeto de debate a partir de testimonios sin sustento y enfrentamientos mediáticos amplificados por los medios y plataformas digitales.