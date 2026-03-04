México

“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo”: reviven dicho de Andrés García contra la actriz

Las declaraciones de un recluso en el podcast de Saskia Niño de Rivera, que carecen de pruebas concretas, han generado revuelo en redes

Guardar
“Carmen Salinas no le reza
“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo”: reviven dicho de Andrés García contra la actriz (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El nombre de Carmen Salinas volvió a ocupar espacios en la conversación pública luego de que un episodio del podcast Penitencia difundiera el testimonio de un interno identificado como “Beto”, quien mencionó supuestos rituales oscuros atribuidos a figuras del espectáculo mexicano.

Las declaraciones, que carecen de pruebas concretas, dieron lugar a una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. A raíz de este episodio, usuarios rescataron una polémica que involucra a Andrés García, quien años atrás hizo fuertes acusaciones públicas contra la actriz.

El señalamiento más citado fue el que afirmaba que “Carmen Salinas no le rezaba a Dios, sino al diablo”, frase que hoy vuelve a circular en plataformas digitales y medios de comunicación.

Andrés García aseguró que Carmen Salinas era ‘diabólica’

El podcast Penitencia, de Saskia Niño de Rivera, presentó en días recientes el testimonio de “Beto”, un interno que relató supuestos rituales relacionados con personas conocidas en el ámbito del espectáculo. Aunque la información carece de sustento documental, las redes sociales amplificaron el contenido y vincularon el tema con la figura de Carmen Salinas. El episodio no aportó pruebas materiales ni involucró a autoridades, pero fue suficiente para que el nombre de la actriz se convirtiera nuevamente en tendencia y motivara la reactivación de antiguas controversias.

Andrés García aseguró que Carmen
Andrés García aseguró que Carmen Salinas era ‘diabólica’ (Foto: Televisa)

El antecedente: declaraciones de Andrés García en 2002

La polémica actual llevó a muchos usuarios a recordar el enfrentamiento mediático entre Andrés García y Carmen Salinas a inicios de los años 2000. En septiembre de 2002, durante una emisión del programa de espectáculos La Oreja, García lanzó duras críticas contra la actriz y productora.

El actor calificó a Salinas como “alimaña” y “corriente, del arrabal”, y manifestó su intención de interponer una demanda por difamación. Según García, la actriz lo había atacado previamente con declaraciones que él consideraba falsas y perjudiciales para su reputación.

Lo que más llamó la atención en ese momento fue la declaración de carácter religioso pronunciada por el actor frente a las cámaras. Andrés García afirmó que “Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo” y que él mismo se encargaría de “desenmascararla”. En esa misma entrevista, el actor añadió: “Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”. También señaló que no ofrecería disculpas públicas para evitar consecuencias legales, argumentando que no era “Jesucristo para perdonar”.

Contexto del conflicto entre Carmen Salinas y Andrés García

El conflicto entre Andrés García y Carmen Salinas no surgió de manera aislada. Existían diferencias personales y profesionales entre ambos, alimentadas por rumores y comentarios en el medio artístico. Durante la entrevista en La Oreja, García también mencionó su respaldo a Carmen Campuzano, quien atravesaba un proceso de recuperación tras un accidente, y se refirió a Elisa Salinas en el contexto de una donación hospitalaria.

Contexto del conflicto entre Carmen
Contexto del conflicto entre Carmen Salinas y Andrés García (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Las acusaciones entre los protagonistas involucraron temas personales y profesionales, y la exposición mediática contribuyó a que la disputa tuviera impacto en la industria del entretenimiento mexicano.

A pesar de las declaraciones, el conflicto no derivó en una demanda formal conocida ni en un proceso judicial. Con el paso del tiempo, el episodio pasó a formar parte de los múltiples enfrentamientos mediáticos que caracterizaron la farándula nacional en los primeros años del siglo XXI.

Respuesta de la familia de Carmen Salinas y falta de pruebas

Tras las declaraciones de Andrés García en 2002, la respuesta de la familia de Carmen Salinas fue inmediata. María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, defendió públicamente a su madre y rechazó las acusaciones. Plascencia sostuvo que nadie podía señalar de esa manera a su madre y aseguró que ella estaba “con Dios y los santos”. Esta reacción buscó frenar la controversia y proteger la imagen pública de la actriz.

Después de la reciente difusión del testimonio en Penitencia, la familia volvió a pronunciarse en redes sociales para desmentir los señalamientos y reiterar que no existen pruebas que respalden las acusaciones, ni las antiguas ni las actuales. Hasta el momento, no se han presentado documentos oficiales ni investigaciones judiciales que sustenten las versiones difundidas tanto en el pasado como en el presente. Las declaraciones de Andrés García y los comentarios del podcast carecen de respaldo legal o institucional.

Respuesta de la familia de
Respuesta de la familia de Carmen Salinas y falta de pruebas Foto: Captura de pantalla

Este episodio ha puesto en relieve el impacto que pueden tener los rumores y las declaraciones sin pruebas en la percepción pública de figuras del espectáculo, incluso tras su fallecimiento. El caso de Carmen Salinas se suma a una lista de personalidades cuyas imágenes han sido objeto de debate a partir de testimonios sin sustento y enfrentamientos mediáticos amplificados por los medios y plataformas digitales.

Temas Relacionados

Carmen SalinasAndrés Garcíasatanismorituales satánicosmexico-entretenimientoSaskia Niño de RiveraBetoMaría Eugenia Plascencia

Más Noticias

Ticketmaster lanza sistema antifraude con código dinámico para entradas: así funciona

Tras los constantes problemas que se han suscitado durante la compra de boletos digitales, la empresa decidió tomar acciones para proteger a sus usuarios

Ticketmaster lanza sistema antifraude con

Canasta Alimentaria Edomex 2026: inició campaña de permanencia

Checa la documentación y fechas para obtener tu registro de permanencia en el programa

Canasta Alimentaria Edomex 2026: inició

Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro, a los 96 años

La actriz falleció en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, acompañada por sus seres queridos

Muere Ana Luisa Peluffo, figura

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades confirman incorporación de beneficiadas y recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos

Aparte del apoyo bimestral, se tendrá acceso a apoyos educativos, sociales y de capacitación

Mujeres con Bienestar Edomex 2026:

Saskia Niño de Rivera revela que Beto se siente agradecido tras el episodio de Penitencia: “Está conmovido”

La activista se posicionó anteriormente sobre la controversia alrededor de Carmen Salinas

Saskia Niño de Rivera revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a sujeto armado que

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido de México con apoyo del CJNG

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

“El Chuta”: el capo buscado por EEUU que juró lealtad a Los Chapitos en corridos y los traicionó con “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

Muere Ana Luisa Peluffo, figura

Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro, a los 96 años

Saskia Niño de Rivera revela que Beto se siente agradecido tras el episodio de Penitencia: “Está conmovido”

¿Quién es Bobby Pulido? El cantante de ascendencia mexicana que aspira al Congreso de EEUU

Robo de celulares y posesión de droga: el lado oscuro del concierto de Shakira en el Zócalo, según la SSC

Aseguran que Gonzalo Hevia Baillères habría filtrado sus propias fotos con Emma Watson para “molestar a Belinda”

DEPORTES

Presentan el FIFA Fan Fest

Presentan el FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX: tendrá la pantalla más grande del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada

Real Sociedad vs Athletic Club de Bilbao: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo