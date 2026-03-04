México

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido de México con apoyo del CJNG

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, desmintió el rumor de la detención del exmandatario y dio detalles del caso

Guardar
El fiscal Carlos Torres Piña
El fiscal Carlos Torres Piña señaló que, de manera extraoficial, se ha identificado al Cártel Jalisco Nueva Generación como posible facilitador de la salida de Aureoles del país. FOTO: ARCHIVO/DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán desmintió que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo haya sido detenido y precisó que el político sigue prófugo de la justicia.

De acuerdo con declaraciones del fiscal Carlos Torres Piña, la fuga de Silvano Aureoles ocurrió hace aproximadamente un año, tras intensificarse las investigaciones judiciales en su contra.

“Logra escapar desde el aeropuerto de Jalisco. Todo indica que le ayudaron allá en Jalisco para salir del país”, dijo en entrevista con SinEmbargo. Al ser cuestionado sobre quién habría ayudado al experredista a huir, apuntó que “extraoficialmente se habla de este grupo delincuencial que le ayudó a salir”, a lo que se le interrogó si se refería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reiterando su respuesta con “extraoficialmente se ha señalado”.

¿Qué se sabe de su paradero?

Silvano Aureoles Conejo Credito:Cuartoscuro
Silvano Aureoles Conejo Credito:Cuartoscuro

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la estatal han emitido alertas y mantienen la búsqueda activa, pero hasta el momento su paradero es desconocido.

Autoridades han considerado que Aureoles pudo haber salido del aeropuerto de Jalisco inicialmente hacia el norte de México, y posteriormente al extranjero.

“Puede ser cualquier parte del mundo en el que pudiera haberse establecido. Se habló un tiempo en Canadá, se habló un tiempo de España y no hemos dado aún todavía con su ubicación”, detalló el fiscal.

Este 3 de marzo, la noticia de una presunta detención cobró fuerza en redes sociales a partir de una publicación, lo que generó especulación y reacciones. Las autoridades estatales y federales negaron de inmediato la veracidad de esa información.

En la misma entrevista, el fiscal desmintió categóricamente la supuesta detención, atribuyéndola a una confusión con hechos ocurridos en 2025. “No está detenido, ninguna autoridad lo tiene detenido, ni FGR, ni nosotros en el ámbito local”, recalcó el funcionario.

CIUDAD DE MÉXICO, 11ENERO2026.- Carlos
CIUDAD DE MÉXICO, 11ENERO2026.- Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado de Michoacán. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Entre los delitos que se le imputan figuran enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, principalmente relacionados con la construcción y adquisición de cuarteles policiales en terrenos ajenos al Estado y a precios inflados.

Tres días antes de concluir su administración, Aureoles habría autorizado la compra de estos inmuebles por montos que, de acuerdo con los avalúos oficiales, superan ampliamente el valor real de mercado. Las investigaciones también involucran a exsecretarios de Seguridad Pública y funcionarios de Finanzas estatales, varios de los cuales ya han sido detenidos e imputados.

Entre los exfuncionarios aprehendidos en 2025 figuran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP, y Juan Antonio Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. Todos ellos enfrentan cargos por supuesto peculado y malversación de fondos públicos.

Captura de la declaración patrimonial
Captura de la declaración patrimonial de Silvano Aureoles

La Fiscalía General de la República mantiene activa la ficha roja de búsqueda internacional a través de Interpol.

El presunto desfalco atribuido a la gestión de Aureoles asciende, según las investigaciones oficiales, a tres mil millones de pesos, recursos originalmente destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en distintos municipios de Michoacán. Además, la FGR investiga una red de corrupción que habría operado desde que Aureoles fue diputado federal, así como su inhabilitación de 11 meses como funcionario por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma, disposición impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.

A nivel local, políticos han señalado a Aureoles por supuestos vínculos con grupos del crimen organizado.

Temas Relacionados

Silvano AureolesCarlos Torres PiñaMichoacánCJNGmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Hígado graso, hepatitis y cirrosis: qué es cada una y cuál es más grave

Tres diagnósticos presentan consecuencias radicalmente distintas según su avance y tipo

Hígado graso, hepatitis y cirrosis:

Ángela Aguilar y Nodal muestran su apoyo a Kunno mientras presumen romántica cena

La hija de Pepe Aguilar volvió a las redes y compartió imágenes de su vida junto a Christian Nodal

Ángela Aguilar y Nodal muestran

Primeros auxilios: ¿Qué se debe hacer en caso de una convulsión por epilepsia?

Un conocimiento adecuado de los procedimientos iniciales permite ofrecer ayuda efectiva y disminuir daños potenciales

Primeros auxilios: ¿Qué se debe

Quiénes han sido los ex novios de Emma Watson, la actriz que ahora sería pareja de Gonzalo Hevia

Discreción y reserva han caracterizado la manera en que la actriz ha manejado sus romances

Quiénes han sido los ex

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

En un cruce de información se encontró que el presunto detenido cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penal

Detienen a hombre por presunto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre por presunto

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

“El Chuta”: el capo buscado por EEUU que juró lealtad a Los Chapitos en corridos y los traicionó con “El Chapo Isidro”

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y Nodal muestran

Ángela Aguilar y Nodal muestran su apoyo a Kunno mientras presumen romántica cena

Quiénes han sido los ex novios de Emma Watson, la actriz que ahora sería pareja de Gonzalo Hevia

De Tania Ruiz a Emma Watson: las famosas que han sido vinculadas con la familia Baillères

Ángela Aguilar aclara por qué prefiere no responder a todas las polémicas y manda indirecta con canción de Kendrick Lamar

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que sería el nuevo novio de Emma Watson

DEPORTES

Torre Latinoamericana se ilumina por

Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva