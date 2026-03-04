Embajador de Irán pide a México intervenir de manera diplomática en conflicto de Medio Oriente

(Infobae-Itallana)

El embajador iraní, Abolfazl Pasandideh, pidió al Gobierno de México intervenir de manera diplomática en el conflicto bélico de Medio Oriente ante los ataques de Estados Unidos e Israel y agradeció a la mandataria mexicana de pronunciarse el pasado lunes 2 de marzo.

En entrevista con Multimedios, el embajador de Irán en México descartó las acusaciones nucleares y reveló que las negociaciones estaban a punto de concretarse antes de ser interrumpidas.

Historias Compartidas

El embajador contextualizó ese respaldo dentro de la relación histórica entre ambas naciones, destacando que México e Irán comparten una tradición común de resistencia ante las intervenciones extranjeras. Recordó que México, como país soberano con una Constitución anclada al multilateralismo, actuó de forma congruente con sus principios al pronunciarse sobre el conflicto. Para el diplomático, ese posicionamiento no fue un gesto aislado sino el reflejo de una historia compartida entre dos naciones que han enfrentado, cada una a su manera, las presiones de potencias externas sobre su soberanía.

“Las acusaciones nucleares son falsas y EEUU lo sabe”

El embajador rechazó de forma contundente la justificación de Washington para los ataques. Recordó que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha confirmado en múltiples ocasiones que Irán nunca ha buscado desarrollar armas nucleares, y que el país es miembro activo del Tratado de No Proliferación. Y lanzó el señalamiento más duro de la entrevista: “Estados Unidos, que hace estas acusaciones, es el país que atacó con una bomba nuclear a la gente de Hiroshima.”

Irán agradece a Sheinbaum: “El Gobierno de México habló cuando otros callaron”

El diplomático fue directo al referirse a la postura mexicana ante el conflicto. “Agradecemos mucho a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que sí tuvo una posición”, señaló, reconociendo la condena que México emitió ante los ataques. Para ilustrar por qué ese gesto importa, el embajador reveló que entre las víctimas hay 160 niñas de entre 11 y 12 años y lanzó una pregunta incómoda: “Si esto hubiera sucedido en Europa o en Occidente, ¿también habrían guardado silencio?”

El embajador enmarcó ese respaldo en la historia compartida entre ambas naciones frente a las intervenciones extranjeras. México e Irán, dijo, comparten una tradición soberanista común — y el pronunciamiento de Sheinbaum fue leído en Teherán no como un gesto aislado sino como un acto de congruencia histórica.

El llamado directo: México debe intervenir, “pero con diplomacia”

El diplomático no solo agradeció — también lanzó un llamado concreto. Pidió que México use su peso en la comunidad internacional para intervenir diplomáticamente y detener la violencia, dejando claro que no se trata de una intervención armada sino de alzar la voz desde la tradición multilateralista mexicana. Reconoció que ningún país puede imponerle su posición a otro, pero sí puede exigir el cese de los ataques en los foros internacionales.

El contexto hace el llamado más urgente: tanto Israel como Estados Unidos han reconocido abiertamente que su objetivo final es un cambio de régimen en Irán.