México

Poncho de Nigris asegura que Karely Ruiz será la rival de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

La salida de Lupita Villalobos reconfigura la pelea estelar del evento en la Arena Ciudad de México y aumenta la presión sobre el nombre de la nueva rival

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Kim Shantal, con cabello oscuro y guante de boxeo rojo, hace un gesto de beso, con una imagen circular de Karely Ruiz en perfil a la derecha
Karely Ruiz emerge como posible nueva rival para la función Supernova: Génesis 2026 tras la baja de Lupita Villalobos. (Netflix / Ring Royale)

La baja de Lupita Villalobos de la función Supernova: Génesis 2026 por diagnóstico médico de hematoma subdural reconfigura la pelea estelar programada para este 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Ante lo ocurrido, los organizadores están en busca de una nueva rival para Kim Shantal, hasta ahora, el nombre de Karely Ruiz cobra fuerza en redes sociales tras comentarios recientes de Poncho de Nigris.

El conductor y creador de Ring Royale celebró en X la posible incorporación de la creadora de contenido, asegurando: “Ya quedó listo, tenemos representante de Ring Royale en Supernova. Con todo Karely. A salvar el show. Aquí andamos para sumar. A la orden”.

Captura de pantalla de un tuit de Poncho De Nigris. Muestra su foto de perfil, nombre de usuario y un mensaje sobre Karely Ruiz en Supernova con emojis de corona y guante de boxeo
Poncho De Nigris anuncia la participación de Karely Ruiz como representante de Ring Royale en la función Supernova: Génesis 2026. (X: @_PonchoDeNigris)

La salida de la integrante de “Las Alucines” ocurrió luego de que la boxeadora reportó fuertes dolores de cabeza, motivo por el que fue evaluada por el Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México.

Ambas instituciones informaron que se le detectó un hematoma subdural, por lo que se le retiró la autorización médica para pelear, todo con el objetivo de priorizar la integridad física de la deportista.

Según el comunicado difundido el 20 de abril, Lupita Villalobos permanece estable y bajo vigilancia médica, pero la promotora subraya que la salud de las y los participantes está por encima de cualquier otro aspecto.

La baja de Lupita Villalobos de Supernova: Génesis 2026 reconfigura la pelea estelar en la Arena Ciudad de México. Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal
La baja de Lupita Villalobos de Supernova: Génesis 2026 reconfigura la pelea estelar en la Arena Ciudad de México. Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal

Poncho de Nigris impulsa a Karely Ruiz y propone a Marcela Mistral

Tras anunciarse la salida de la influencer, Poncho de Nigris inició una campaña en redes sociales para sugerir a su esposa Marcela Mistral como reemplazo en la pelea estelar.

Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos, ahora ahí está la ganadora Marcela. Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. ¿Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar”, escribió De Nigris en X.

La propuesta generó reacciones inmediatas, pues Marcela Mistral viene de conseguir una victoria en el evento Ring Royale realizado el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Sin embargo, la conversación en redes sociales se intensificó cuando, en publicaciones posteriores, el exintegrante de “Solo para mujeres” sugirió que Supernova también estaría interesado en Karely Ruiz.

Mientras los rumores se intensifican, la función del próximo domingo mantiene la expectativa sobre quién enfrentará finalmente a Kim Shantal. Hasta el momento, la promotora no ha confirmado oficialmente el nombre de la sustituta.

La propuesta de Poncho de Nigris en X para que Marcela Mistral sustituya a Villalobos agrega polémica y expectativa al Supernova: Génesis. - (RS)
Karely Ruiz surge como favorita en redes sociales para sustituir a Villalobos en la pelea de Supernova tras comentarios de Poncho de Nigris. (RS)

Protocolos médicos y reacción de la promotora

El retiro de Lupita Villalobos se produce a seis días del evento y obliga a la promotora a buscar alternativas de último minuto. El Consejo Mundial de Boxeo y la Comisión de Box de la Ciudad de México enfatizan que la decisión responde a los lineamientos médicos más estrictos:

“Trabajamos de manera cercana para garantizar que cada decisión se tomara bajo los más altos estándares médicos y deportivos”, subraya el comunicado.

El interés por la función se concentra ahora en el anuncio de la nueva rival de Shantal. El reemplazo de la Alucín, como se conoce a Villalobos, definirá el rumbo de la principal pelea del programa.

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