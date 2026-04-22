México

Suprema Corte ordena que se permita amparo de una persona indígena contra universidad pública de Oaxaca

El pleno estableció que la demanda debe ser admitida, pues corresponde valorar si la decisión universitaria afectó derechos fundamentales

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El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación instruyó admitir una demanda de amparo por exclusión de una persona indígena zapoteca en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a un juzgado de distrito admitir una demanda de amparo presentado por una persona indígena zapoteca que reclama su exclusión del proceso de ingreso a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El acuerdo se emitió durante la sesión del Pleno de este 21 de abril en el marco del Recurso de Queja 1/2026.

El Pleno de la SCJN sostiene que, para asuntos de ingreso a universidades públicas, es obligatorio analizar el alcance de la autonomía universitaria y el marco jurídico de cada institución.

De acuerdo con el comunicado de la SCJN este 21 de abril, ciertos actos de estas universidades pueden considerarse equivalentes al ejercicio de autoridad cuando tienen efectos directos sobre la esfera jurídica de las personas, lo que justifica su control constitucional.

El comunicado publicado sostiene que algunos actos de universidades públicas pueden ser equivalentes al ejercicio de autoridad y justifican control constitucional. Foto: uabjo.mx
El comunicado publicado sostiene que algunos actos de universidades públicas pueden ser equivalentes al ejercicio de autoridad y justifican control constitucional. Foto: uabjo.mx

El juzgado de distrito habría desechado previamente el amparo, argumentando que los hechos no configuraban actos de autoridad, sino decisiones tomadas en un plano de coordinación institucional.

La SCJN corrige este criterio, señalando que el concepto de autoridad responsable exige una revisión sobre el contenido, función y efectos de dichos actos, más allá de su denominación formal.

El fallo ordena que la demanda de amparo sea analizada formalmente, permitiendo así que continúe el proceso judicial sobre la impugnación de la exclusión presentada por la persona indígena ante la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Suprema Corte determina quitar el estado civil en las actas de nacimiento de Jalisco

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La SCJN prohíbe incluir notas marginales de matrimonio o divorcio en actas de nacimiento de Jalisco para proteger la privacidad y la igualdad. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN resolvió que las actas de nacimiento expedidas en Jalisco ya no podrán contener notas marginales sobre el matrimonio o divorcio de las personas, al considerar que esta práctica vulnera los derechos a la privacidad, la igualdad y la no discriminación.

Esta decisión entrará en vigor desde la notificación al Congreso local y dejara sin efecto cualquier exigencia oficial de incluir información sobre el estado civil en estos documentos, lo que permitirá a la población obtener actas libres de estos datos sensibles.

La resolución derivó de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 3/2025 que emitió el Pleno de la SCJN, la cual se basa en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El máximo tribunal argumenta que el estado civil es una “categoría sospechosa” y que su inclusión obligatoria en actas de nacimiento viola la protección de datos personales y el principio de igualdad legal.

Dicha declaratoria aplica de forma general para todos los registros civiles en Jalisco, debido a que el Congreso local no ajustó su normativa en el plazo señalado previamente.

El Poder Judicial y la ONU acuerdan agenda por acceso a la justicia

El Poder Judicial de México y la ONU acuerdan fortalecer la independencia judicial y crear una agenda para mejorar el acceso igualitario a la justicia. Crédito: X/@SCJN
El Poder Judicial de México y la ONU acuerdan fortalecer la independencia judicial y crear una agenda para mejorar el acceso igualitario a la justicia. Crédito: X/@SCJN

Representantes del Poder Judicial de la Federación y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) acordaron este 21 de abril reforzar la independencia judicial y la protección de derechos humanos en México.

El diálogo se realizó en la sede de la SCJN, donde funcionarios y representantes internacionales insistieron en que la pluralidad y la diversidad cultural del país requieren garantizar el acceso igualitario a la justicia. El acuerdo incluye consolidar una agenda conjunta para fortalecer las instituciones y priorizar medidas que permitan a toda la población, sin distingo, ejercer plenamente sus derechos.

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