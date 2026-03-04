Ana Karen pidió una moto por app, el viaje marcó “finalizado” pero ella no llegó a casa: hoy fue hallada sin vida en Edomex

Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, desapareció tras solicitar un mototaxi por aplicación en San Antonio la Isla. (FGJEM/Captura de pantalla)

La noche del sábado 28 de febrero, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, acudió a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, municipio de San Antonio la Isla, en el Estado de México. Solicitó un mototaxi por aplicación para regresar a su domicilio en Metepec.

El viaje, solicitado mediante la aplicación DiDi, fue marcado como finalizado alrededor de las 23:10 horas, pero Ana Karen Nute no llegó a su destino y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Un video de las cámaras de videovigilancia del lugar captaron el momento en que la joven subió a una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. En las imágenes, Ana Karen aparece dialogando con personal de la caseta de vigilancia antes de abordar el vehículo.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que la joven aboró la motoneta. (Captura de pantalla)

El conductor no portaba casco ni ofreció uno a la pasajera. Además, el vehículo era una motoneta, no una motocicleta formal, lo que incumplía las condiciones requeridas para operar como medio de transporte.

El martirio

La familia de Ana Karen reportó la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y solicitó la difusión de la ficha de búsqueda en redes sociales.

Intentaron obtener apoyo de la plataforma de transporte para conseguir información sobre el conductor y el vehículo, pero no obtuvieron respuesta. También solicitaron a las autoridades la sábana de llamadas y la geolocalización del teléfono de Ana Karen, pero refieren que nunca les entregaron esa información, la cual consideraban crucial para localizar a una persona en las primeras horas.

(FGJEM)

Durante más de 72 horas, la fotografía de Ana Karen circuló en redes sociales, impulsada por amigos, vecinos y usuarios que se sumaron a la búsqueda y compartieron publicaciones con la esperanza de encontrarla con vida. Esta movilización social también hizo que la noticia se viralizara, incrementando la presión sobre las autoridades para agilizar la investigación.

Hallazgo y detención

El martes 3 de marzo, alrededor de las 13:00 horas, autoridades recibieron el reporte del hallazgo de un cuerpo femenino en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, municipio de Metepec, a un costado de la carretera Toluca–Tenango. El sitio se localiza a unos 10 minutos del fraccionamiento donde Ana Karen Nute abordó la motoneta.

Paramédicos y agentes de seguridad confirmaron en el lugar que la joven ya no presentaba signos vitales. Las características físicas y la vestimenta coincidían con la ficha de búsqueda emitida días antes, lo que causó alarma entre sus familiares.

Daniel "N" habría confesado el crimen. (FGJEM)

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde la FGJEM confirmó oficialmente la identidad de la joven. Informes preliminares detallaron que presentaba signos visibles de violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio desde el inicio de la identificación oficial, y que la investigación permanece abierta para determinar todas las responsabilidades.

Las indagatorias avanzaron con la localización y detención de Daniel “N”, conductor de la motocicleta, quien fue identificado en las grabaciones de videovigilancia como la última persona que estuvo con Ana Karen.

Según fuentes extraoficiales, el detenido habría confesado el feminicidio y señaló a las autoridades el lugar donde abandonó el cuerpo. La fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y no descarta la posibilidad de que existan más personas implicadas.

La FGJEM informó que Daniel “N” fue presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. La institución reiteró que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar todas las responsabilidades.

Familiares exigen justicia y piden investigar a asistentes y plataforma

Feminicidios en México | Jovani Pérez

La familia de Ana Karen Nute Téllez ha reiterado su inconformidad con la actuación de la plataforma de transporte y las autoridades estatales, especialmente durante las primeras horas de la desaparición.

Además, en comentarios realizados al medio Nmás, demandaron que se investigue a todas las personas que asistieron a la fiesta, en particular a la amiga que permitió que la joven abordara el mototaxi, pues sospechan de un posible vínculo entre ella y el conductor.

El reclamo se extiende también hacia la falta de entrega oportuna de información por parte de las autoridades; así como de la empresa que brinda el servicio.