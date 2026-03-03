¿Pasas la prueba de los 40? El chequeo médico definitivo que todo hombre debe hacerse antes de llegar a la cuarta década

(Jovani Pérez/Infobae)

La mayoría de los hombres son excelentes para seguir un calendario de mantenimiento. Sabemos exactamente cuándo toca el cambio de aceite del coche, cuándo actualizar el software del teléfono y cuándo renovar el seguro. Sin embargo, cuando se trata de nuestra propia “máquina”, preferimos ignorar las luces rojas en el tablero hasta que el motor se desbiela.

Culturalmente, a los hombres se nos ha enseñado a “aguantar”, asociando la visita al médico con debilidad o asumiendo que si no duele, no está roto. Pero el cuerpo humano es implacable, y los años previos a los 40 son el momento crítico donde se plantan las semillas de las enfermedades crónicas del futuro.

Si estás en la treintena o acercándote a tu cuarta década, es hora de hacerte la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de tu propio cuerpo. Aquí están los 5 exámenes médicos innegociables que debes realizarte sí o sí:

1. Perfil lipídico y control de la presión arterial

Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en hombres a nivel mundial, y lo peor es que son silenciosas. Puedes correr 10 kilómetros y verte en forma, pero tener las arterias comprometidas. Un perfil lipídico completo mide tu colesterol “bueno” (HDL), el “malo” (LDL) y los triglicéridos. Combinado con un monitoreo de la presión arterial, tu médico podrá saber si tu motor corre riesgo de un infarto prematuro.

2. Glucosa en ayunas y Hemoglobina Glicosilada

La resistencia a la insulina es una epidemia invisible impulsada por el estrés, la falta de sueño y la dieta moderna. Muchos hombres descubren que son prediabéticos cuando ya es tarde. Mientras que la glucosa en ayunas te da una foto del día, la prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) revela tu promedio de azúcar en la sangre de los últimos tres meses. Es la prueba definitiva para frenar la diabetes a tiempo.

3. Perfil hormonal: Testosterona total y libre

A partir de los 30 años, los niveles de testosterona comienzan a descender naturalmente alrededor de un 1% cada año. Pero el estrés crónico y el sedentarismo pueden acelerar esta caída de forma drástica. Si experimentas niebla mental, pérdida de masa muscular, falta de energía constante o disminución de la libido, no es “solo estrés”. Conocer tus niveles basales de testosterona total y libre te dará el punto de partida para recuperar tu vitalidad.

4. Revisión dermatológica completa

Los hombres tienen una tasa significativamente mayor de mortalidad por melanoma (cáncer de piel) que las mujeres, principalmente porque odiamos usar protector solar y rara vez nos autoexaminamos. Un mapeo de lunares hecho por un dermatólogo toma 15 minutos. Ese pequeño lunar en la espalda que nunca te ves en el espejo podría estar cambiando, y detectarlo temprano hace toda la diferencia entre un tratamiento menor y un peligro mortal.

5. Evaluación urológica temprana

El cáncer testicular es el tumor sólido más común en hombres jóvenes (de entre 15 y 35 años), por lo que el autoexamen mensual en casa es tu primera línea de defensa. Sin embargo, acercarte a los 40 es el momento perfecto para pisar el consultorio del urólogo, perder el miedo o el pudor, y establecer un punto de referencia para la salud de tu próstata antes de que comiencen los problemas de inflamación.

El veredicto final

Cuidarte no te hace menos hombre; te hace un hombre responsable de su propio bienestar. Invertir unas horas al año en estos estudios es el “biohacking” más efectivo que existe. Así que abre ahora mismo el calendario de tu teléfono y agenda esa revisión médica. Tu “yo” de los 50 años te lo va a agradecer profundamente.