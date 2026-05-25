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El emotivo mensaje de Víctor Velázquez a Rodolfo Rotondi tras anotar el gol de la décima estrella para Cruz Azul

El argentino mandó a guardar la pelota en los minutos finales del encuentro

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Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)
Rodolfo Rotondi anotó el gol del triunfo para que Cruz Azul fuera campeón (REUTERS)

La décima estrella de Cruz Azul en la Liga MX se definió con un gol de Rodolfo Rotondi en los minutos finales de la final del Clausura 2026 ante Pumas de la UNAM. El mediocampista argentino aprovechó un rebote y mandó la pelota al fondo de la red en el área defendida por Keylor Navas, desatando la celebración cementera y asegurando el campeonato.

El tanto decisivo llegó en tiempo de compensación, cuando Rotondi encontró una pelota suelta tras un rechace y la envió a la portería rival. Esta acción selló la victoria y el décimo campeonato para el club, que festejó un nuevo título después de una temporada llena de presión y expectativas.

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Cruz Azul
Familias, jóvenes y adultos con banderas y playeras azules inundaron el Ángel de la Independencia tras la décima corona de Cruz Azul, lograda con un gol agónico de Rotondi que tumbó a los Pumas UNAM en el Clausura 2026. (CUARTOSCURO)

Felicitación de Víctor Velázquez a Rotondi

Durante los festejos, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se acercó especialmente a Rotondi para felicitarlo y destacar su esfuerzo. Visiblemente emocionado, Velázquez expresó:

“Este cabrón. Este cabrón hoy se la merecía. Y sabes, por alguien que te quiso mucho”. Sus palabras reflejaron la valoración del club hacia el futbolista, quien supo reponerse a momentos difíciles.

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El mediocampista argentino anotó el gol del campeonato

De héroe a villano: la historia de Rotondi con Cruz Azul

De villano a héroe: la historia de Rotondi en Cruz Azul

El recorrido de Rotondi con la camiseta celeste ha estado marcado tanto por éxitos como por episodios de fuerte crítica. Aunque en la actualidad es una pieza fundamental para el equipo, en el pasado reciente fue señalado por errores en partidos determinantes.

Durante la final del Clausura 2024, Rotondi cometió un penal sobre Israel Reyes que fue sancionado por el árbitro Marco Antonio Ortiz. La jugada generó polémica: algunos opinaban que no debió marcarse, mientras que otros consideraron acertada la decisión. La ejecución de Henry Martín le dio el título al América.

La segunda acción controversial ocurrió en las semifinales del Apertura 2024. Rotondi cometió una falta en el área sobre Erick Sánchez, que permitió a América avanzar a la final y después coronarse tricampeón. Estas fallas provocaron críticas y pedidos de varios aficionados para que abandonara el club.

Carlos Rodolfo Rotondi festeja con el trofeo el campeonato de Cruz Azul en el fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Carlos Rodolfo Rotondi festeja con el trofeo el campeonato de Cruz Azul en el fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

En la reciente final, Rotondi fue protagonista de nuevo, pero esta vez con acierto: provocó el autogol de Rubén Duarte al minuto 54, con el que Cruz Azul empató el marcador, luego de que Robert Morales había adelantado a los universitarios.

La historia de Rotondi en Cruz Azul responde con claridad a la pregunta sobre su destino: tras dos penales decisivos en temporadas anteriores, el mediocampista argentino se reivindicó y se convirtió en el héroe al marcar el gol del campeonato frente a Pumas, logrando así su primer título de liga con el club.

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