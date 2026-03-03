La incidencia de cáncer de próstata está relacionada con la frecuencia de la eyaculación: qué dice tu cuerpo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La frecuencia de la eyaculación figura entre los factores que podrían reducir el riesgo de cáncer de próstata, de acuerdo con evidencia científica dada por la publicación médica Harvard Health Publishing.

Esta relación se suma a otros hábitos que, de acuerdo también a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), contribuyen a la prevención de uno de los tumores más diagnosticados entre los hombres.

Cáncer de próstata en México: cifras y desafíos

Cada año, más de un millón de hombres en el mundo reciben un diagnóstico de cáncer de próstata, según el World Cancer Research Fund. En México, datos de la UNAM y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) posicionan a este tumor como el de mayor incidencia en la población masculina, superando a otros tipos de cáncer.

La enfermedad afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, aunque la prevalencia es significativamente superior en quienes tienen antecedentes familiares directos, como padre o hermanos, que hayan padecido la patología.

El tema continúa siendo tabú en diversos entornos sociales, lo que lleva a muchos hombres a evitar hablar al respecto o a posponer los chequeos médicos recomendados.

Cáncer de próstata en México: cifras y desafíos crédito Freepik

Esta resistencia complica la detección temprana y limita las opciones de tratamiento, advierte la UNAM. Además, factores no modificables como la edad, la ascendencia o la carga genética influyen en el riesgo, aunque los especialistas insisten en que ciertos hábitos cotidianos pueden marcar una diferencia en la prevención.

Seis claves respaldadas por la ciencia para reducir el riesgo

De acuerdo con la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existen seis acciones recomendadas para disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Estas medidas se basan en investigaciones internacionales, adaptadas a la realidad de la salud pública en México:

Alimentación adecuada: Una dieta baja en grasas saturadas y trans, presente en ultraprocesados y frituras, ayuda a reducir el riesgo tumoral. El consumo de grasas saludables, como las omega-3 de pescados azules y nueces, resulta favorable. Los expertos sugieren aumentar la ingesta de frutas, verduras frescas, soja y té verde, mientras recomiendan evitar las carnes cocidas a altas temperaturas. Ejercicio regular y control de peso: Mantener una rutina de actividad física y un peso saludable ha demostrado efectos positivos sobre el sistema inmunológico y la inflamación crónica. La obesidad se relaciona con formas más agresivas de la enfermedad y un peor pronóstico. Evitar fumar: El consumo de tabaco incrementa la recurrencia y la posibilidad de metástasis, según el Instituto Nacional de Cancerología. Abandonar el tabaco es esencial tanto para la prevención como para mejorar los resultados del tratamiento. Vida sexual activa y saludable: El eje central de las investigaciones recientes corresponde a la frecuencia de la eyaculación. Un estudio internacional, Harvard Health Publishing, siguió que los resultados mostraron que quienes reportaron 21 o más eyaculaciones al mes presentaron un riesgo hasta 20% menor de cáncer de próstata respecto a quienes tuvieron entre 4 y 7 eyaculaciones mensuales. Este efecto protector se observó principalmente en tumores de bajo riesgo y en adultos de todas las edades.Los investigadores sugieren que la expulsión regular de semen podría contribuir a eliminar sustancias potencialmente dañinas de la próstata, aunque los mecanismos biológicos involucrados se encuentran en estudio. Hasta el momento, la evidencia no confirma el mismo nivel de protección en casos avanzados o agresivos de la enfermedad. Conocer el historial familiar y genético: El IMSS y la UNAM recomiendan a los hombres obtener información sobre su historial familiar y, ante la presencia de antecedentes directos o sospechas de mutaciones hereditarias como el Síndrome de Lynch, consultar con un especialista sobre la posibilidad de exámenes preventivos, como el test de antígeno prostático específico (PSA). Controles médicos regulares: La detección temprana mediante chequeos médicos periódicos sigue siendo uno de los recursos más eficaces para cambiar el pronóstico de la enfermedad. El examen físico de próstata y el análisis de PSA permiten identificar alteraciones en etapas iniciales, lo que incrementa las oportunidades de un tratamiento exitoso.

Día Internacional del Hombre: lo que el semen puede revelar sobre la salud masculina y puede salvar tu vida (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La importancia de romper el silencio y acceder a la prevención

La comunidad médica mexicana coincide en que el diagnóstico precoz y la adopción de hábitos saludables constituyen herramientas fundamentales para enfrentar el cáncer de próstata. La frecuencia de la eyaculación se presenta como uno de los pocos factores modificables que podrían incidir en la disminución del riesgo, de acuerdo con la evidencia disponible.

Los especialistas insisten en la necesidad de superar los tabúes y fomentar la conversación sobre salud masculina, el acceso a controles regulares y la consulta médica ante cualquier factor de riesgo. Con información precisa y estrategias de prevención personalizadas, es posible avanzar en la reducción del impacto del cáncer de próstata en México.