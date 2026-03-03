México

Cuál es la mejor hora para liberar el estrés, según la psicología

Una rutina bien distribuida podría ser la clave para sentir calma de verdad y potenciar tu bienestar en jornadas agitadas

Un poco de meditación o un desayuno tranquilo ayudan a tener mente clara y afrontar el día con mejor ánimo, según psicología clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vida cotidiana, marcada por la presión constante y las múltiples exigencias, identificar momentos clave para mitigar el estrés se transforma en una necesidad para preservar la salud mental y fortalecer la capacidad de adaptación.

Diversos expertos en psicología señalan que elegir las horas adecuadas para relajarse puede influir de manera significativa en el bienestar general y mejorar tanto la productividad como la calidad de vida.

Al examinar los consejos de especialistas, el final de la jornada cobra un lugar central.

La gestión estratégica del estrés
La gestión estratégica del estrés en la vida cotidiana optimiza la salud mental y la capacidad de adaptación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, la psicóloga clínica Jennifer Hartstein sostiene que las rutinas nocturnas diseñadas para facilitar la desconexión son cruciales para contrarrestar el estrés, de acuerdo con información citada por el medio especializado En pareja.

Hartstein advierte acerca del uso de dispositivos electrónicos al anochecer y sugiere evitarlos porque “la luz azul emitida por las pantallas puede interferir con nuestro sueño y aumentar los niveles de ansiedad”.

Incluir prácticas como la lectura, la música tranquila o técnicas de relajación favorece un descanso verdaderamente reparador.

Realizar actividades relajantes antes de dormir ayuda a gestionar mejor el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros minutos del día definen el equilibrio emocional

Por su parte, múltiples psicólogos coinciden en que el inicio de la mañana también representa un periodo óptimo para generar un estado de calma y enfrentar los desafíos cotidianos con mayor solidez.

Al amanecer, el cerebro se halla en el punto más alto de su receptividad, lo que permite una mayor claridad y disposición emocional.

Según la perspectiva de Hartstein dedicar entre 15 y 30 minutos cada mañana a ejercicios serenos—como meditación, yoga o desayunos pausados—puede bajar los niveles de cortisol, la hormona estrechamente vinculada con la tensión crónica.

Este enfoque matutino no solo disminuye el estrés puntual, sino que también contribuye a consolidar la capacidad atencional y el rendimiento a lo largo del día.

Implantar una rutina al despertar, en palabras de Hartstein, aporta “una sensación de control y estabilidad en medio del caos diario”, fortaleciendo así la resiliencia ante escenarios imprevisibles.

Meditar al iniciar el día ayuda a iniciarlo de mejor manera y con menos niveles de cortisol.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las pausas laborales breves para la salud mental

A lo largo de la jornada laboral, realizar descansos cortos se convierte en un pilar para restablecer el equilibrio anímico.

La psicóloga organizacional Amy Cuddy subraya que “incluso unos pocos minutos de descanso pueden ayudar a restablecer nuestra energía mental y emocional”.

Estas treguas permiten alejarse del ambiente de trabajo, lo qie promueve tanto la relajación como la creatividad y la capacidad para resolver problemas complejos.

Durante estas interrupciones, las recomendaciones incluyen caminar al aire libre, practicar ejercicios respiratorios o simplemente apartarse por un momento de las pantallas.

Tal variedad de estrategias, aunque breves, repercute en una disminución inmediata del estrés y mejora la adaptación muchas horas después.

<br>

