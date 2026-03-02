Semana Santa 2026: qué especies marinas están en veda en marzo, según Conapesca

El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) realizó la primera entrega de resultados del V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025. En el ámbito de pesca, los resultados reflejan que la extracción se realiza mayoritariamente en ríos, esteros y bahías. (Foto: BCR)

La Semana Santa constituye un periodo de ocho días en el que la Iglesia Católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo mediante diversos rituales litúrgicos, entre los que se incluyen ceremonias y prácticas de abstinencia.

Una de las tradiciones más arraigadas es la abstinencia del consumo de carne roja, fundamentada en el Derecho Canónico, el conjunto de normas jurídicas que rigen la disciplina y funcionamiento interno de la Iglesia.

De acuerdo con la revista católica de la Arquidiócesis de México, Desde la fe, esta práctica busca dominar el cuerpo, considerado objeto de constante satisfacción, y fomentar el espíritu de sacrificio entre los fieles.

Entre los motivos para abstenerse de consumir carne durante este periodo destacan dos razones principales: La primera sostiene que la carne roja simboliza el cuerpo de Cristo crucificado, por lo cual abstenerse de ella es un acto de respeto y memoria del sacrificio de Jesús, quien, según la tradición, permaneció 40 días y 40 noches en el desierto sin alimento.

La segunda razón se relaciona con el valor simbólico de la carne roja como producto de lujo vinculado a celebraciones y banquetes, concepto opuesto a la austeridad promovida durante la Semana Santa.

Entre las especies sujetas a veda se encuentran el charal, erizo rojo, langosta y lobina, reguladas según el estado y fechas establecidas por Conapesca.

En este sentido, el consumo de carne blanca es una opción por la que muchos devotos optan durante este período litúrgico, por lo que resulta relevante conocer que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), activó un esquema de vedas y permisos de pesca en 11 estados de México, con el objetivo de salvaguardar especies y evitar la sobreexplotación de:

Charal (en Jalisco y Michoacán, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril).

Erizo rojo (en la península de Baja California, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio).

Langosta del Caribe, piña y verde (a partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio en Yucatán y Quintana Roo).

Langosta azul, verde y roja (desde el 1 de marzo hasta septiembre en la península de Baja California Sur).

Lobina (del 1 de junio hasta el 30 de junio en Nayarit; en Chihuahua, del 10 de marzo al 25 de junio, mientras que en Hidalgo y Nayarit se podrá realizar la pesca bajo el esquema captura-liberación).

Mientras que en la Presa de Aguamilpa y el Cajón en Nayarit, a partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio, la veda aplica para la pesca de todas las especies que que habitan en este territorio.

La Conapesca exhorta a que, en caso de presenciar pesca ilegal o malas prácticas, se realice una denuncia en su línea telefónica: 669 915 6913, durante 24 horas los 365 días del año.