México

Semana Santa 2026: qué especies marinas están en veda en marzo, según Conapesca

Las vedas buscan evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros

Guardar
El Banco Central de Reserva
El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) realizó la primera entrega de resultados del V Censo Agropecuario y I Censo de Pesca 2025. En el ámbito de pesca, los resultados reflejan que la extracción se realiza mayoritariamente en ríos, esteros y bahías. (Foto: BCR)

La Semana Santa constituye un periodo de ocho días en el que la Iglesia Católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo mediante diversos rituales litúrgicos, entre los que se incluyen ceremonias y prácticas de abstinencia.

Una de las tradiciones más arraigadas es la abstinencia del consumo de carne roja, fundamentada en el Derecho Canónico, el conjunto de normas jurídicas que rigen la disciplina y funcionamiento interno de la Iglesia.

De acuerdo con la revista católica de la Arquidiócesis de México, Desde la fe, esta práctica busca dominar el cuerpo, considerado objeto de constante satisfacción, y fomentar el espíritu de sacrificio entre los fieles.

Entre los motivos para abstenerse de consumir carne durante este periodo destacan dos razones principales: La primera sostiene que la carne roja simboliza el cuerpo de Cristo crucificado, por lo cual abstenerse de ella es un acto de respeto y memoria del sacrificio de Jesús, quien, según la tradición, permaneció 40 días y 40 noches en el desierto sin alimento.

La segunda razón se relaciona con el valor simbólico de la carne roja como producto de lujo vinculado a celebraciones y banquetes, concepto opuesto a la austeridad promovida durante la Semana Santa.

Entre las especies sujetas a
Entre las especies sujetas a veda se encuentran el charal, erizo rojo, langosta y lobina, reguladas según el estado y fechas establecidas por Conapesca.

En este sentido, el consumo de carne blanca es una opción por la que muchos devotos optan durante este período litúrgico, por lo que resulta relevante conocer que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), activó un esquema de vedas y permisos de pesca en 11 estados de México, con el objetivo de salvaguardar especies y evitar la sobreexplotación de:

  • Charal (en Jalisco y Michoacán, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril).
  • Erizo rojo (en la península de Baja California, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio).
  • Langosta del Caribe, piña y verde (a partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio en Yucatán y Quintana Roo).
  • Langosta azul, verde y roja (desde el 1 de marzo hasta septiembre en la península de Baja California Sur).
  • Lobina (del 1 de junio hasta el 30 de junio en Nayarit; en Chihuahua, del 10 de marzo al 25 de junio, mientras que en Hidalgo y Nayarit se podrá realizar la pesca bajo el esquema captura-liberación).

Mientras que en la Presa de Aguamilpa y el Cajón en Nayarit, a partir del 1 de marzo hasta el 30 de junio, la veda aplica para la pesca de todas las especies que que habitan en este territorio.

La Conapesca exhorta a que, en caso de presenciar pesca ilegal o malas prácticas, se realice una denuncia en su línea telefónica: 669 915 6913, durante 24 horas los 365 días del año.

Temas Relacionados

Semana SantaPescadoCarne blancaConapescamexico-noticias

Más Noticias

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Una semana después de su muerte, los restos de “El Señor de los Gallos” fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco

Féretro de color dorado, música

Jugo de arándano: cómo tomarlo correctamente para que sea un escudo natural para tus riñones

Este alimento se ha consolidado como una herramienta preventiva clave para mantener el sistema urinario libre de complicaciones

Jugo de arándano: cómo tomarlo

Sheinbaum confirma cuál fue la razón de la detención de Karina Barrón: “Va más allá de temas políticos”

El gobierno municipal pidió que las investigaciones correspondientes se lleven a cabo con apego a la legalidad y al debido proceso

Sheinbaum confirma cuál fue la

Tomar maracuyá a diario: la bebida natural que fortalece las defensas y favorece la digestión

Esta fruta tropical aporta vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes que pueden integrarse fácilmente a la rutina alimentaria

Tomar maracuyá a diario: la

Chicharrón de tilapia, un platillo fresco para comer durante la Cuaresma

Es una receta fácil y versátil para diversificar platillos en la época litúrgica

Chicharrón de tilapia, un platillo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Féretro de color dorado, música

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

Así es el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde llegaron los restos de El Mencho

FGR analiza la desinformación en operativos contra ‘El Mencho’

Capturan a “El Congo”, operador regional de una célula del CJNG e implicado en el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Jugo de arándano: cómo tomarlo

Jugo de arándano: cómo tomarlo correctamente para que sea un escudo natural para tus riñones

Récord de asistencia y críticas por presunta opacidad, los otros ecos de Shakira en el Zócalo

Madres buscadoras se manifiestan en concierto de Shakira: “Las mujeres ya no lloran, buscan a sus hijos”

Cambios y sorpresas en el doblaje español de ‘Scary Movie 6’: ¿regresaron los originales como Alfonso Obregón?

Bypass gástrico: qué es la cirugía que marcó los problemas de salud de Gomita y Kelly Osbourne

DEPORTES

Aquivaldo Mosquera llega a la

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey en México

México vs Gran Bretaña: cuándo y dónde ver el debut de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol