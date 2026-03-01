Snack de proteína con solo tres ingredientes, una receta fácil y saludable

La receta de snack saludable con uvas verdes congeladas, yogur griego y chocolate sin azúcar es ideal para quienes buscan postres bajos en azúcar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un antojo nutritivo no requiere procesos complicados ni listas extensas de productos. Esta propuesta reúne solo tres elementos y ofrece una textura crujiente por fuera y suave por dentro, ideal para quienes buscan algo dulce sin exceso de azúcar.

La combinación parte de uvas verdes congeladas, cubiertas con yogur griego natural y una capa de chocolate sin azúcar. El contraste entre frío y cremoso da como resultado un bocado firme que puede conservarse en el congelador hasta el momento de servir.

Además de su sencillez, este snack aporta proteína y energía, lo que lo convierte en una opción funcional para media tarde o después de entrenar.

Las uvas como base fresca en los postres

Este snack fácil de preparar destaca por su combinación crujiente y suave, logrando un equilibrio de frescura, cremosidad y sabor a cacao.

La uva verde sin semilla es una fruta versátil que funciona muy bien en preparaciones frías. Al congelarse, adquiere una textura firme que potencia su dulzor natural.

En este snack, su papel es clave: aporta frescura y un toque jugoso que equilibra la intensidad del chocolate. Al estar congeladas desde el inicio, ayudan a que la cobertura se ponga rígida con rapidez.

Su tamaño pequeño permite crear porciones prácticas, fáciles de cortar o dividir una vez que la mezcla esté completamente firme.

Receta de snack saludable

La capa de yogur griego aporta proteína y energía, convirtiendo este bocado en una opción práctica tras el ejercicio o como snack de media tarde. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de @karendelahozg. Su preparación fácil y rápida te dará un resultado saludable y energético.

Ingredientes

Uvas verdes sin semilla congeladas

4 cucharadas grandes de yogur griego sin azúcar

30 gramos de chocolate sin azúcar (puede ajustarse la cantidad)

Preparación

Coloca una capa de uvas verdes congeladas en un recipiente o molde

Añade encima el yogur griego sin azúcar, cubriendo bien la fruta

Derrite el chocolate al 70% en baño maría o en una manga pastelera apta para calor

Vierte el chocolate sobre el yogur y espárcelo rápidamente para evitar que se endurezca antes de distribuirlo

Lleva al congelador durante aproximadamente dos horas hasta que esté firme

Un bocado energético y práctico

La receta requiere solo tres ingredientes sencillos y pasos rápidos, lo que facilita disfrutar de un postre práctico, nutritivo y funcional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este snack destaca por su equilibrio entre frescura, cremosidad y un ligero amargor del cacao. La mezcla de fruta y proteína ofrece una alternativa ligera frente a otros postres tradicionales.

Puede conservarse en el congelador y cortarse en porciones al momento de consumir. Así se convierte en una opción funcional para quienes desean algo dulce sin preparaciones extensas.

Con solo tres ingredientes y pocos pasos, esta receta demuestra que es posible disfrutar un postre sencillo que también aporte energía y bienestar.