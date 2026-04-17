México

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

El funcionario fue atacado mientras cumplía labores oficiales; la Fiscalía promete que no habrá impunidad

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El agente del Ministerio Público fue asesinado mientras realizaba una diligencia en Tenancingo. (Foto cortesía PNC)
El agente del Ministerio Público fue asesinado mientras realizaba una diligencia en Tenancingo. (Foto cortesía PNC)

La violencia volvió a golpear a las instituciones de justicia en el Estado de México. Un agente del Ministerio Público fue asesinado mientras realizaba actividades relacionadas con su trabajo, en un hecho que ha generado condena por parte de las autoridades estatales.

La víctima fue identificada como Armando García Jiménez, funcionario adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien perdió la vida tras ser atacado a balazos en el municipio de Tenancingo, al sur de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el agente acudía a cumplir con una diligencia cuando fue interceptado y agredido de manera directa en un rancho ubicado en la comunidad de Tepetzingo.

El ataque ocurrió mientras el funcionario se encontraba en servicio, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una agresión directa vinculada con sus labores.

Hallazgo del cuerpo y primeras indagatorias

Tras la agresión, el cuerpo del agente fue localizado al interior de una camioneta en la zona. Elementos de la Fiscalía Regional acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por homicidio.

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Autoridades acordonaron la zona donde ocurrió el ataque contra el funcionario estatal. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA / CUARTOSCURO.COM

Versiones preliminares señalan que al menos una persona habría sido detenida en relación con los hechos, aunque las autoridades no han detallado el avance de la investigación ni el posible móvil del crimen.

Condena oficial y promesa de justicia

A través de un comunicado, la FGJEM condenó el asesinato y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del funcionario.

La institución aseguró que no habrá impunidad y que se desplegarán todos los recursos necesarios para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

“Condenamos los cobardes hechos en los que fue privado de la vida”, señaló la dependencia, al reiterar su compromiso con la justicia.

Violencia contra funcionarios: un problema persistente

El asesinato de García Jiménez se suma a una preocupante tendencia de ataques contra personal de procuración de justicia en distintas regiones del país. En días recientes, otro hecho violento —una emboscada contra personal ministerial en Michoacán— dejó un saldo de un muerto y dos heridos.

Estos episodios reflejan los riesgos que enfrentan los funcionarios encargados de investigar delitos, especialmente en zonas donde operan grupos del crimen organizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano encargado de investigar y perseguir delitos del fuero común, enfrenta el desafío de operar en contextos de alta violencia, donde el ejercicio de la justicia puede convertirse en una actividad de alto riesgo.

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