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Consuelo Duval pide una parte de la fortuna de Eugenio Derbez para Federica P. Luche

La conductora de “Netas Divinas” advirtió que difundir cifras de millones de dólares puede poner en riesgo la seguridad del comediante y su entorno

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Consuelo Duval y su amor por Eugenio Derbez
La publicación sobre el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez en Celebrity Net Worth genera preocupación por riesgos de seguridad en el medio artístico mexicano.

La divulgación del supuesto patrimonio de Eugenio Derbez, estimado en 30 millones de dólares por el portal Celebrity Net Worth, activa alertas en el medio artístico mexicano por los riesgos de exponer cifras millonarias en medios y redes sociales.

Familiares y excompañeros advierten que estos datos pueden inducir a confusión y afectar la seguridad de los involucrados y sus personas cercanas.

La cifra atribuida a comediante y actor equivale a 519 millones 333 mil pesos. Según el sitio, el cálculo corresponde al patrimonio neto acumulado por su trabajo en televisión y cine en México y Estados Unidos.

Eugenio Derbez abordó con humor la aparición del video, desatando carcajadas entre su equipo y seguidores.
Familiares y excompañeros de Eugenio Derbez advierten que difundir cifras millonarias puede afectar la seguridad y generar confusión entre el público. Crédito: (X/@EugenioDerbez)

Consuelo Duval califica de riesgosa la publicación de cifras millonarias

Consuelo Duval, quien tiene una relación cercana a Derbez desde La familia P. Luche, señaló en entrevista con Ventaneando que la publicación de cifras millonarias sobre el patrimonio de actores puede ser peligrosa.

La conductora de Netas Divinas sostuvo que: “Sea poco o mucho, se lo ha ganado trabajando”, y adviertió que difundir montos de este tipo puede llevar a la gente a creer que esa cantidad está disponible de inmediato.

“No importa el monto, Derbez se lo ha ganado en proyectos de Estados Unidos y México durante más de tres décadas”, insistió la también comediante.

Consuelo Duval considera peligroso hacer públicas las cifras del patrimonio de actores y destaca el esfuerzo detrás del éxito de Eugenio Derbez en México y Estados Unidos. (Foto: Televisa)
Consuelo Duval considera peligroso hacer públicas las cifras del patrimonio de actores y destaca el esfuerzo detrás del éxito de Eugenio Derbez en México y Estados Unidos. (Foto: Televisa)

Consuelo Duval pide que parte de la fortuna de Eugenio Derbez sea para Federica P. Luche

Durante la misma entrevista, Consuelo Duval bromeó y sugirió que si la fortuna de Eugenio Derbez fuera real y líquida, una parte debería corresponderle a Federica P. Luche, su personaje en la serie “La familia P. Luche”.

“Si de verdad tiene todo ese dinero, ¡que al menos me toque un poquito por ser Federica!”, dijo entre risas.

Su declaración en tono de humor busca matizar el impacto de la información difundida y recordar la relación cercana y profesional que mantiene con Eugenio Derbez.

Consuelo Duval aseguró que tuvo distintas oportunidades para poder iniciar un noviazgo con Eugenio Derbez; sin embargo, no lo hizo por respeto a su amistad
En tono de humor, Consuelo Duval sugiere que, de ser real la fortuna atribuida a Derbez, parte correspondería a su personaje Federica P. Luche en la famosa serie televisiva. Foto: Cuartoscuro

Alessandra Rosaldo desmiente y pide cautela ante los reportes

Alessandra Rosaldo, esposa de Derbez e integrante de “Sentidos opuestos”, reaccionó con molestia y preocupación frente a la difusión de la supuesta cifra en medios y redes sociales.

Frente a reporteros, la cantante subrayó: “Es una situación delicada que se divulgue este tipo de información sobre cualquier famoso”. Asimismo, enfatizó la diferencia entre patrimonio estimado y dinero disponible: “Cualquier persona puede pensar: ‘Ah, eso es lo que tiene en el banco’ y absolutamente no, es absolutamente falso”.

Finalmente, mencionó que publicaciones como la de Celebrity Net Worth generan confusión y afectan a las familias de las figuras públicas. Además, aseguró que el dinero no es el eje de su vida, sino la familia que han formado: “Mi historia de amor con Eugenio es hermosa y maravillosa, no la cambio por nada y la volvería a vivir exactamente igual”.

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