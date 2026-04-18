Tráiler se incendia en la autopista México-Querétaro y ocasiona caos vial rumbo a la CDMX

Choque de un tráiler termina en incendio en la autopista México-Querétaro (especial)

Un tráiler sufrió un percance y posteriormente se incendió a la altura del kilómetro 48 de la autopista México–Querétaro, en dirección hacia la Ciudad de México, lo que provocó afectaciones a la circulación y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando la unidad de carga presentó una falla —aún no determinada— que derivó en un percance. Minutos después, el vehículo comenzó a incendiarse, lo que obligó a detener completamente el tránsito en el tramo afectado.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia, mientras que algunos testigos compartieron imágenes y videos en redes sociales donde se observa la magnitud del fuego consumiendo la cabina y parte de la caja del tráiler que quedó en carriles centrales.

Mientras Capufe informó en su cuenta de X, “Autopista México-Querétaro, km 48, dirección CDMX. Registra cierre a la circulación por atención de accidente (incendio de tracto camión)”.

Cierre total a la circulación

Tráiler se incendia en la autopista México-Querétaro, kilómetro 49 y provoca caos vial con dirección a la CDMX. Las llamas iluminan el horizonte.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, así como bomberos y personal de la Guardia Nacional división carreteras, quienes trabajan de inmediato para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara o causara daños mayores. Las labores de emergencia se extenderán por varias horas debido a la intensidad del incendio.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o víctimas fatales derivadas de este incidente. Sin embargo, paramédicos brindaron atención preventiva en la zona, mientras se realizaban las maniobras para controlar la situación.

El percance generó una importante carga vehicular en dirección hacia la Ciudad de México, con filas de varios kilómetros, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, considerar rutas alternas.

Además, se implementaron cierres parciales para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y retirar la unidad siniestrada. El tránsito comenzará a restablecerse de manera gradual una vez que el incendio esté controlado y se inicien las labores de limpieza y remoción de escombros.

La autopista México–Querétaro es una de las vías más transitadas del país, utilizada tanto por transporte de carga como por miles de automovilistas diariamente que entran y salen de la capital, lo que incrementa la relevancia de mantener condiciones seguras de circulación.

Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio, mientras que recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y respetar las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Se espera que en las próximas horas la circulación quede completamente normalizada; sin embargo, se insiste en manejar con precaución ante cualquier eventualidad en este importante tramo carretero y tomar vías alternas.