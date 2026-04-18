Se acerca el regreso de los Mayos de Navojoa: Gobierno de Sonora destinará 150 millones de pesos al Estadio “Ciclón” Echeverría

Con una profunda renovación en iluminación, audio y butacas, el emblemático recinto recibirá de nueva cuenta a los Mayos y buscará posicionarse como uno de los estadios más modernos de Liga Mexicana del Pacífico. (Redes: Liga Mexicana del Pacífico/Mayos oficial)

El beisbol en México está a punto de vivir uno de sus momentos más esperados: el regreso de los Mayos de Navojoa a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) para la temporada 2026-2027.

Tras un año de transición en el Tucson Baseball Team, la histórica franquicia sonorense volverá a su sede de siempre, el Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, que será sometido a una profunda renovación.

El Gobierno de Sonora oficializó que la remodelación del Estadio “Ciclón” Echeverría contempla una inversión de 150 millones de pesos. (X/ @gobiernosonora)

La noticia fue confirmada por Alfonso Durazo, gobernador del Estado de Sonora, anticipando la inversión de 150 millones de pesos para modernizar el inmueble y garantizar una experiencia de primer nivel para la afición. La apuesta no sólo buscará fortalecer el espectáculo deportivo, sino también reactivar la economía local y devolverle a Navojoa la pasión por su equipo.

Renovación total del Estadio “Ciclón” Echeverría

El plan de modernización del emblemático estadio contempla una serie de obras clave que transformarán la casa de los Mayos y la convertirán en un referente de la región.

Actualización del sistema de iluminación para mejorar la visibilidad en cada juego.

Instalación de nuevas pantallas y un sistema de audio profesional.

Sustitución total de butacas y modernización de áreas comunes.

Reforzamiento estructural, renovación de la techumbre y una nueva fachada.

La histórica franquicia retornará al Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría para la temporada 2026-2027 tras un año de transición en Tucson. (X/ @AlfonsoDurazo)

Con el compromiso de entregar el estadio renovado antes del arranque de la próxima temporada, estas mejoras permitirán que jugadores y aficionados disfruten de un espacio seguro y moderno, a la altura de las mejores plazas del beisbol mexicano.

Un regreso con impacto en la economía y la afición de Sonora

El retorno de los Mayos representa mucho más que una noticia deportiva: revitalizará la vida social y económica de Navojoa.

Impulso a comercios, transporte y servicios en torno al estadio.

Recuperación de empleos y derrama económica durante la temporada.

Boletos accesibles para que las familias puedan regresar al parque de pelota.

Entre los trabajos de modernización se incluyen nueva iluminación, pantallas, audio profesional, butacas y renovación total de áreas comunes. (Instagram/ @yaquisoficial)

La presencia de los Mayos vuelve a posicionar a Navojoa como una de las plazas clave del circuito invernal y reactiva el vínculo entre el equipo y su histórica afición.

Tradición, historia y futuro para los Mayos

El regreso de la “Tribu” también significa honrar la tradición y proyectar nuevas generaciones de peloteros y aficionados.

Mayos fundados en 1959 y con dos títulos en la LMP (1978-1979 y 1999-2000).

Navojoa, cuna de grandes figuras como Fernando Valenzuela , Isidro Márquez y Paquín Estrada .

Enfoque en el desarrollo juvenil, con participación en el Torneo Infantil 2026 de la LMP.

ernando Valenzuela, el legendario "Toro de Etchohuaquila", tuvo una destacada relación con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), equipo con el que jugó entre 1977-1984 y 1988-1994 (Crédito: AP)

De esta manera, el regreso de los Mayos de Navojoa y la renovación del “Ciclón” Echeverría no sólo revitalizan el beisbol en la ciudad, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia en la región. El impulso al desarrollo juvenil augura una nueva etapa para el club y su afición.