Cómo heredar tu casa en vida sin perder el derecho a vivir en ella hasta el último día

La legislación, a través del Código Civil Federal, reconoce el usufructo como un derecho real y temporal que permite a una persona distinta al propietario utilizar un bien y beneficiarse de sus frutos Foto: X/@SS_Edomex.

Para aquellos que buscan heredar o donar inmuebles pero temen alguna repercusión o desalojo, existe una alternativa que les respalda: la figura del derecho de usufructo que ha cobrado relevancia en México como una alternativa legal para quienes desean transferir bienes sin perder la posibilidad de habitarlos o disfrutarlos hasta el final de su vida.

La legislación, a través del Código Civil Federal, reconoce el usufructo como un derecho real y temporal que permite a una persona distinta al propietario utilizar un bien y beneficiarse de sus frutos, sin alterar su esencia ni perder la titularidad de la propiedad.

Derecho de usufructo: marco legal en México

La persona que transfiere el bien —el nudo propietario— puede reservarse este derecho y seguir usando el inmueble, mientras que el beneficiario o donatario se convierte legalmente en el dueño (RevistadelDinero/CONDUSEF)

El usufructo se regula en los artículos 980 a 1048 del Código Civil Federal, y se define como “el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos”. Puede establecerse por contrato, testamento o por ley, y en muchos casos es vitalicio si no se pacta un plazo determinado.

La persona que transfiere el bien —el nudo propietario— puede reservarse este derecho y seguir usando el inmueble, mientras que el beneficiario o donatario se convierte legalmente en el dueño, pero solo podrá tomar posesión plena tras la extinción del usufructo, generalmente por fallecimiento del usufructuario.

El usufructo es especialmente útil para adultos mayores que desean donar una propiedad en vida a sus hijos u otros familiares, pero buscan garantizar su vivienda y estabilidad.

Esta medida impide que el nuevo propietario desaloje al usufructuario o disponga libremente del inmueble mientras viva la persona que se reservó el derecho.

Trámite y obligaciones del usufructuario

Para constituir el derecho de usufructo en México, es indispensable formalizar el acto ante notario público y registrar el contrato en el Registro Público de la Propiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para constituir el derecho de usufructo en México es indispensable formalizar el acto ante notario público y registrar el contrato en el Registro Público de la Propiedad. El usufructuario debe comprometerse a mantener el estado del bien y devolverlo al propietario original —o sus herederos— una vez terminado el usufructo, sin deterioros atribuibles a negligencia.

En muchos casos, la ley exime de presentar fianza si el usufructo se reservó al donar el bien, salvo que el título constitutivo disponga lo contrario.

El usufructuario puede disfrutar de los frutos del bien, arrendarlo o incluso transferir su derecho, siempre que no se contravengan las cláusulas del contrato y se mantenga la integridad de la propiedad. Sin embargo, todos los actos que realice tendrán vigencia solo hasta el fin del usufructo.

Diferencias con la donación simple y ventajas prácticas

La donación en vida, sin usufructo, implica la transmisión inmediata y plena de la propiedad, lo que puede implicar riesgos para quienes dependen de su vivienda o patrimonio.

Al reservar el usufructo, el donante mantiene su derecho de uso vitalicio, lo que ofrece una mayor seguridad y previene conflictos con los donatarios. Esta protección resulta crucial en familias donde existen dudas sobre el futuro trato hacia los adultos mayores.

El proceso notarial para establecer un usufructo es similar al de la donación simple y los costos varían según el valor del inmueble y el estado donde se realice el trámite. En ambos casos, los impuestos pueden ser menores si la transferencia se realiza entre familiares en línea recta; sin embargo, la transmisión del usufructo o de la nuda propiedad está sujeta al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), calculado sobre el valor catastral, tomando en cuenta que la ley asigna generalmente el 50% del valor a cada derecho.

El derecho de usufructo representa una alternativa legal y práctica para la protección patrimonial, sobre todo para quienes desean garantizar un techo y autonomía en la vejez, sin renunciar a la posibilidad de transmitir su herencia en vida. El acompañamiento notarial y el registro formal son imprescindibles para la validez y seguridad del acuerdo.