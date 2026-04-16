México

Cómo heredar tu casa en vida sin perder el derecho a vivir en ella hasta el último día

Existe una alternativa que permite a quienes buscan apoyar a su familia, evitar riesgos y conservar derechos sobre su vivienda

Guardar
Foto: X/@SS_Edomex.
La legislación, a través del Código Civil Federal, reconoce el usufructo como un derecho real y temporal que permite a una persona distinta al propietario utilizar un bien y beneficiarse de sus frutos Foto: X/@SS_Edomex.

Para aquellos que buscan heredar o donar inmuebles pero temen alguna repercusión o desalojo, existe una alternativa que les respalda: la figura del derecho de usufructo que ha cobrado relevancia en México como una alternativa legal para quienes desean transferir bienes sin perder la posibilidad de habitarlos o disfrutarlos hasta el final de su vida.

La legislación, a través del Código Civil Federal, reconoce el usufructo como un derecho real y temporal que permite a una persona distinta al propietario utilizar un bien y beneficiarse de sus frutos, sin alterar su esencia ni perder la titularidad de la propiedad.

Derecho de usufructo: marco legal en México

La persona que transfiere el bien —el nudo propietario— puede reservarse este derecho y seguir usando el inmueble, mientras que el beneficiario o donatario se convierte legalmente en el dueño (RevistadelDinero/CONDUSEF)
La persona que transfiere el bien —el nudo propietario— puede reservarse este derecho y seguir usando el inmueble, mientras que el beneficiario o donatario se convierte legalmente en el dueño (RevistadelDinero/CONDUSEF)

El usufructo se regula en los artículos 980 a 1048 del Código Civil Federal, y se define como “el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos”. Puede establecerse por contrato, testamento o por ley, y en muchos casos es vitalicio si no se pacta un plazo determinado.

La persona que transfiere el bien —el nudo propietario— puede reservarse este derecho y seguir usando el inmueble, mientras que el beneficiario o donatario se convierte legalmente en el dueño, pero solo podrá tomar posesión plena tras la extinción del usufructo, generalmente por fallecimiento del usufructuario.

El usufructo es especialmente útil para adultos mayores que desean donar una propiedad en vida a sus hijos u otros familiares, pero buscan garantizar su vivienda y estabilidad.

Esta medida impide que el nuevo propietario desaloje al usufructuario o disponga libremente del inmueble mientras viva la persona que se reservó el derecho.

Trámite y obligaciones del usufructuario

Screenshot
Para constituir el derecho de usufructo en México, es indispensable formalizar el acto ante notario público y registrar el contrato en el Registro Público de la Propiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para constituir el derecho de usufructo en México es indispensable formalizar el acto ante notario público y registrar el contrato en el Registro Público de la Propiedad. El usufructuario debe comprometerse a mantener el estado del bien y devolverlo al propietario original —o sus herederos— una vez terminado el usufructo, sin deterioros atribuibles a negligencia.

En muchos casos, la ley exime de presentar fianza si el usufructo se reservó al donar el bien, salvo que el título constitutivo disponga lo contrario.

El usufructuario puede disfrutar de los frutos del bien, arrendarlo o incluso transferir su derecho, siempre que no se contravengan las cláusulas del contrato y se mantenga la integridad de la propiedad. Sin embargo, todos los actos que realice tendrán vigencia solo hasta el fin del usufructo.

Diferencias con la donación simple y ventajas prácticas

La donación en vida, sin usufructo, implica la transmisión inmediata y plena de la propiedad, lo que puede implicar riesgos para quienes dependen de su vivienda o patrimonio.

Al reservar el usufructo, el donante mantiene su derecho de uso vitalicio, lo que ofrece una mayor seguridad y previene conflictos con los donatarios. Esta protección resulta crucial en familias donde existen dudas sobre el futuro trato hacia los adultos mayores.

El proceso notarial para establecer un usufructo es similar al de la donación simple y los costos varían según el valor del inmueble y el estado donde se realice el trámite. En ambos casos, los impuestos pueden ser menores si la transferencia se realiza entre familiares en línea recta; sin embargo, la transmisión del usufructo o de la nuda propiedad está sujeta al Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), calculado sobre el valor catastral, tomando en cuenta que la ley asigna generalmente el 50% del valor a cada derecho.

El derecho de usufructo representa una alternativa legal y práctica para la protección patrimonial, sobre todo para quienes desean garantizar un techo y autonomía en la vejez, sin renunciar a la posibilidad de transmitir su herencia en vida. El acompañamiento notarial y el registro formal son imprescindibles para la validez y seguridad del acuerdo.

Temas Relacionados

HerenciaCasatramitesDonarRegistro Público de la Propiedadmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

Más Noticias

El inesperado regalo que Eugenio Derbez le dio a José Eduardo con motivo de su cumpleaños

El cumpleaños del conductor de “Miembros al aire” se convierte en tendencia por el detalle de su papá

El inesperado regalo que Eugenio Derbez le dio a José Eduardo con motivo de su cumpleaños

¿Adiós al castigo local? El fallo de la SCJN que impide a los estados investigar el uso de dinero federal en municipios

El máximo tribunal redefine la fiscalización municipal

¿Adiós al castigo local? El fallo de la SCJN que impide a los estados investigar el uso de dinero federal en municipios

SEP presenta 10 recomendaciones para el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial, estas son

La Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México reveló que 8 de cada 10 universitarios utilizan IA

SEP presenta 10 recomendaciones para el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial, estas son

Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

El joven de 14 años asegura que sus padres mantienen una relación bonita después de la separación y se apoya en la estabilidad que han construido junto a las nuevas parejas y sus medios hermanos

Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

Estudio revela una rara variante genética puede alterar la sensación de hambre y causar obesidad

Un descubrimiento reciente vincula una mutación poco común con la alteración de señales reguladoras del apetito. La ciencia avanza, pero las preguntas sobre prevención y salud pública persisten

Estudio revela una rara variante genética puede alterar la sensación de hambre y causar obesidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Viajaba con la cocaína escondida entre papayas: autoridades detienen en Sonora a conductor de tráiler

Procesan a mujer vinculada con extorsiones a nombre del CJNG en la CDMX: su cuenta bancaria recibía los depósitos

Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

Hijo de Galilea Montijo confiesa el cariño que le tiene a Isaac Moreno, novio de la conductora

Poncho de Nigris anuncia reality show de Ring Royale: transmisión será gratuita

Cuánto cuestan los boletos para las nuevas fechas de Morat en el Palacio de los Deportes

Maxine Woodside posa sin ropa a sus 77 años: “No es un cuerpo de chava”

Por qué "Malcolm el de en Medio" no fue tan popular en Estados Unidos como en México

DEPORTES

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

¿André Pierre-Gignac renovará con Tigres?: esto se sabe

Liga MX: Dónde ver todos los partidos de la jornada 15 del Clausura 2026 este fin de semana

Pumas habría ofertado por el astro brasileño Philippe Coutinho

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026