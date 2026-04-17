México

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Mientras varios integrantes de su familia han sido señalados por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Marín Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, construyó una vida discreta y sin antecedentes criminales en California

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Uno de los hermanos de El Mencho se ha mantenido lejos de la delincuencia. Foto: Especial de Infobae México Jovani Pérez
Uno de los hermanos de El Mencho se ha mantenido lejos de la delincuencia. Foto: Especial de Infobae México Jovani Pérez

Durante años, la familia Oseguera Cervantes ha estado bajo el escrutinio de las autoridades debido a su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien murió en febrero pasado tras un enfrentamiento con el Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco. Sin embargo, uno de sus hermanos, Marín Oseguera Cervantes, logró mantenerse al margen de la delincuencia y llevar una vida discreta en California, lejos del entorno criminal de algunos de sus familiares.

Marín Oseguera llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas 15 años. Instalado en San Jacinto, a unos 100 kilómetros al este de Los Ángeles, formó una familia y trabajó de manera honesta, según declaraciones de su esposa, Azucena Oseguera, que realizó al diario El País. La vivienda familiar, construida en 2005 y valorada en más de 547 mil dólares, llegó a servir como domicilio de referencia para trámites migratorios y legales de algunos de sus sobrinos, entre ellos Jessica Johanna y Laisha Michelle, hijas de El Mencho. Pese a esos vínculos familiares, la esposa de Marín afirmó reiteradamente que su marido no tuvo relación alguna con las actividades ilícitas de su hermano y que siempre mantuvo un perfil bajo, dedicado a su vida personal y laboral.

En 2013, Marín enfrentó problemas económicos significativos, declarando una bancarrota con apenas 38 dólares en efectivo y una deuda de 117 mil dólares, repartida en tarjetas de crédito, préstamos para autos y facturas médicas. A pesar de estas dificultades, logró rehacer su situación financiera y mantener una vida estable en la comunidad californiana.

Las visitas de sus sobrinas y el uso ocasional de su domicilio como aval en procesos legales atrajeron la atención de las autoridades. No obstante, hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha encontrado elementos para vincularlo con actividades delictivas o con operaciones del CJNG. La familia se mantuvo alejada de la notoriedad y evitó cualquier tipo de exposición pública.

El Mencho, exlíder del CJNG, fue asesinado en Tapalpa, Jalisco, el pasado mes de febrero. (Anayeli Tapia/Infobae)
El Mencho, exlíder del CJNG, fue asesinado en Tapalpa, Jalisco, el pasado mes de febrero. (Anayeli Tapia/Infobae)

La esposa de Marín insistió en que la familia buscó siempre alejarse de la criminalidad y que su relación con los Oseguera Cervantes se limitó a los lazos sanguíneos. En la entrevista con el medio citado, subrayó que “todos trabajamos” y que “llevamos una vida de que no queremos publicidad”.

Mientras otros hermanos de El Mencho —como Antonio y Abraham— han enfrentado acusaciones, detenciones y extradiciones por delitos relacionados con el narcotráfico, Marín Oseguera Cervantes representa la excepción dentro de la familia, manteniéndose apartado de la estructura criminal y optando por una vida sin vínculos con el cártel.

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