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Esta es la sanción a Sergio Bueno, entrenador del Mazatlán, tras polémicos comentarios a Katia Itzel García

Sergio Bueno, técnico de Mazatlán FC, enfrentará consecuencias tras su comportamiento durante el partido contra Pumas hacia la árbitra Katia Itzel

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El entrenador de Mazatlán ya conoce las consecuencias que deberá enfrentar. (Ilustración: Jesús Aviles)
El entrenador de Mazatlán ya conoce las consecuencias que deberá enfrentar. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Federación Mexicana de Futbol sancionó a Sergio Bueno, director técnico de Mazatlán FC, tras los comentarios realizados en contra de la árbitra Katia Itzel García durante el partido entre Pumas y Mazatlán correspondiente a la Jornada 14.

La sanción llega después de varios días de presión pública y exigencias de organismos como el COPRED, que solicitó medidas firmes contra la misoginia en el futbol mexicano.

El incidente ocurrió cuando, en medio del partido, Sergio Bueno fue expulsado por la silbante Katia Itzel García tras protestar y lanzar comentarios considerados impropios y ofensivos.

La situación generó polémica y reacciones inmediatas tanto de la opinión pública como de la propia García, quien expresó en sus redes sociales la importancia de que las mujeres en el arbitraje sean respetadas y respaldadas en su labor en la Liga MX.

Sergio Bueno deberá cumplir horas de labor social

Pese a la gravedad de los hechos, la sanción oficial se emitió hasta este 17 de abril.

El comunicado de la FMF detalla que Bueno deberá pagar una multa económica, realizar horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género y cumplir un partido de suspensión en la Jornada 15.

Además, la federación advirtió al técnico sobre su conducta futura y reiteró su compromiso con el respeto y la inclusión en el futbol nacional.

Bueno deberá cumplir un partido de suspensión. REUTERS/Eloisa Sanchez
Bueno deberá cumplir un partido de suspensión. REUTERS/Eloisa Sanchez

La reacción de Katia Itzel en redes

Después de recibir señalamientos tanto en redes sociales como en medios deportivos, Katia Itzel García eligió su perfil de Instagram para emitir una respuesta.

Compartió una fotografía propia acompañada del mensaje: “Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida, que a mí me va bien, por suerte…“.

(IG/ @kigm14)
(IG/ @kigm14)

El contexto de la sanción y el posicionamiento de la FMF

La sanción impuesta a Sergio Bueno responde a la presión social y a la exigencia de organismos como el COPRED, que pidió medidas ejemplares contra la violencia de género en el futbol.

La FMF, en su comunicado, sostuvo que la decisión se tomó tras revisar los protocolos y reglamentos vigentes, y enfatizó su compromiso con la equidad de género.

El organismo determinó que, además de la multa económica y el partido de suspensión, el técnico de Mazatlán FC deberá realizar trabajo social vinculado a la promoción de valores de inclusión y respeto.

La federación reiteró la importancia de actuar con firmeza ante conductas impropias y advirtió a Bueno sobre la vigilancia a su comportamiento en el futuro.

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