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Anthony Martial dejaría a los Rayados de Monterrey por esta razón

El delantero francés no volvería a ser considerado por la directiva mientras el club estudia ofertas de transferencia para el próximo mercado de verano

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El jugador habría sido separado por indisciplinas. REUTERS/Daniel Becerril
El jugador habría sido separado por indisciplinas. REUTERS/Daniel Becerril

Anthony Martial dejó de figurar en los planes de Rayados tras una serie de episodios que marcaron su paso por la Liga MX, mientras la directiva analiza ofertas para su salida en el próximo mercado de verano.

El delantero francés, fichaje anunciado en septiembre de 2025, no ha cumplido las expectativas, por lo que terminó relegado tanto en minutos jugados como en la consideración del cuerpo técnico.

En las semanas recientes, diversas fuentes cercanas al entorno del club confirmarían que el futuro de Martial está fuera del proyecto deportivo.

Distintos reportes señalarían que la directiva sostuvo reuniones con su representante para analizar dos propuestas de transferencia: una de Orlando City en la MLS y otra de un club francés, según el medio ABC Noticias.

La decisión podría liberar una plaza de extranjero ante los cambios previstos en la plantilla para el verano.

Anthony Martial podría jugar en la MLS según reportes. REUTERS/Eloisa Sanchez
Anthony Martial podría jugar en la MLS según reportes. REUTERS/Eloisa Sanchez

Martial habría dejado de tener minutos tras negarse a ingresar contra Chivas

La última aparición de Martial ocurrió el 17 de marzo, en la vuelta de octavos de final de la Concachampions contra Cruz Azul.

Cuatro días después, durante el partido de liga ante Chivas, se habría negado a ingresar de cambio, hecho que sería el quiebre con el equipo.

Desde entonces dejó de tener minutos y pasó a entrenar bajo un esquema diferenciado.

El director técnico Nicolás Sánchez afirmó que no hubo una separación formal, aunque admitió ajustes en la dinámica de entrenamientos.

“Anthony, como todos los jugadores del plantel, entrena al mismo tiempo, tiene el mismo horario, está en el vestuario y en el gimnasio. Pudiera llegar a tener algunos entrenamientos específicos, pero no hay nadie apartado”, detalló el entrenador en conferencia.

El entrenador de Monterrey, Nicolás Sánchez, descartó tenerlo borrado. EFE/Miguel Sierra
El entrenador de Monterrey, Nicolás Sánchez, descartó tenerlo borrado. EFE/Miguel Sierra

El fichaje bomba no cumplió: solo un gol desde su llegada

El rendimiento de Martial quedó por debajo de lo esperado. Solo marcó un gol en partidos oficiales, el 16 de enero ante Mazatlán durante la Jornada 3 del Clausura 2026.

En el torneo jugó cinco partidos, cuatro como titular y uno entrando de cambio; en Liga MX no tuvo minutos desde la Jornada 6 ante León, cuando sufrió una luxación de hombro.

Desde su debut con Rayados el 20 de septiembre de 2025, el francés disputó 20 partidos entre Liga MX y Copa de Campeones, con apenas una anotación.

La inversión hecha por el club regio no se reflejó en cifras ni en influencia en la cancha.

La directiva consideraría que una eventual salida representaría una pérdida económica, ya que el fichaje se anunció como uno de los más mediáticos del último año.

La relación entre el delantero y la institución ha quedado marcada por la distancia y la falta de resultados.

El club ya analizaría opciones para cerrar el ciclo de Martial, quien no volvió a ser convocado pese a los malos resultados del equipo, que actualmente marcha fuera de puestos de Liguilla.

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