Galilea Montijo revela si será la conductora de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

La confirmación de la conductora despeja rumores sobre su futuro profesional y revela cómo enfrenta los retos actuales del medio televisivo. Crédito: (Instagram/@galileamontijo)

La producción de La Casa de los Famosos México confirmó la participación de Galilea Montijo como conductora en la próxima temporada, en un contexto donde la discusión sobre la inteligencia artificial y los debates en redes sociales por modificaciones estéticas a figuras públicas marcaron la agenda.

La confirmación de la presentadora de Hoy respondió a semanas de especulaciones y coincidió con ajustes en la estrategia mediática del formato, de esta forma, Montijo desmintió versiones sobre un inminente cambio de residencia y aseguró que su contrato en Televisa seguía vigente hasta diciembre.

“Mi contrato todavía no termina; termina este año y hasta diciembre. Yo amo mi país, he trabajado más de 30 años, aquí he hecho todo; están aquí mis hijos, mi familia”, sostuvo.

Desde semanas atras, Rosa María Noguerón anticipó que solo una celebridad del ámbito musical tenía contrato cerrado hasta el momento: “Ya tenemos cerrada una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien”, afirmó.

Galilea Montijo desmintió rumores sobre un cambio de residencia y reafirmó la vigencia de su contrato con Televisa hasta diciembre de este año. (Instagram)

Galilea Montijo advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial

En su encuentro con la prensa, Galilea Montijo advirtió sobre el uso de inteligencia artificial en la creación y difusión de información falsa.

“Así como las cosas que hace la IA son para bien, porque vienen a revolucionar cosas increíbles, también estamos viendo que hace mucho mal, y tenemos que tener mucho cuidado, no solo para la gente pública, sino para el mundo en general; puede ser algo muy peligroso”, declaró.

Entre las preocupaciones destacaron la circulación de audios alterados y material manipulado en plataformas digitales, por lo que Montijoabordó la polémica desde su experiencia personal.

“Claro que sí, acabo de firmar el contrato de La Casa (de los Famosos México); vamos a ver qué dice la IA”, señaló, en referencia a las expectativas generadas por la tecnología y su impacto en el entretenimiento televisivo.

La discusión sobre inteligencia artificial cobró relevancia tras las advertencias de Galilea Montijo sobre la creación y difusión de información falsa en redes sociales. (IG: @lacasadelosfamososmx)

Elenco tentativo: Sylvia Pasquel, Consuelo Duval y creadores internacionales

La lista de posibles participantes para la siguiente edición de La Casa de los Famosos México incluyó nombres como Sylvia Pasquel, identificada como “la mayor de las Pinal”.

Raul Gutiérrez mencionó también rumores sobre Consuelo Duval y el creador de contenido español Cry, aunque hasta el cierre de este reporte ninguna de estas incorporaciones recibió confirmación oficial.

En paralelo, la versión transmitida por Telemundo sumó a la actriz Laura Zapata, lo que incrementó la atención sobre la competencia entre ambas emisiones.

Entre los participantes tentativos de La Casa de los Famosos México destacan Sylvia Pasquel, Consuelo Duval y creadores internacionales como Cry. (Infobae México / Jovani Pérez)

Procedimientos estéticos y reacciones en redes sociales

Durante la ronda de preguntas ante reporteros, Galilea Montijo enfrentó cuestionamientos por los recientes procedimientos estéticos, como el levantamiento de ceja:

“Todavía me falta un poquito para que se me baje un poquito mi cejita. ¿Cómo lo tomo? Como parte del trabajo”, respondió.

Asimismo, expresó su desconcierto por el nivel de difusión que algunos medios dieron a imágenes donde los efectos del tratamiento aún no finalizaban.