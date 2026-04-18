Sentencian a 120 años de cárcel a integrante del CJNG en Edomex por el asesinato de tres personas

Las autoridades identificaron al sentenciado como integrante de una célula del CJNG. REUTERS/Stringer/File Photo

Una sentencia de 120 años de prisión dictada por la autoridad judicial del Estado de México alcanzó a Marlon Jesús Fiesco Nuño, señalado como integrante de Cártel Jalisco Nueva Generación, por el asesinato de tres hombres en el municipio de Chalco el pasado 14 de noviembre de 2024.

La condena, lograda por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), incluye el pago de 713 mil 334 pesos por reparación del daño y 227 mil 997 pesos de multa, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La investigación de la FGJEM determinó que las víctimas circulaban en dos Pick Up sobre la avenida Nacional en San Pablo Atlazalpan. En el sitio, fueron interceptados por una camioneta gris, de la que descendieron Fiesco Nuño y otro hombre armados.

Los agresores dispararon contra los ocupantes y, aunque uno de ellos intentó huir a pie, fue perseguido y atacado nuevamente por el sentenciado, según el comunicado oficial.

La Fiscalía Edomex atribuye los hechos a célula del CJNG

La autoridad ministerial identificó a Marlon Jesús Fiesco Nuño como miembro de una célula delictiva ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación. La investigación reunió pruebas que vincularon al sentenciado con el ataque armado.

Tras los disparos, las tres víctimas perdieron la vida en el sitio.

El Ministerio Público de la FGJEM llevó a cabo actos de investigación que permitieron ubicar y detener a Fiesco Nuño.

El hombre sentenciado disparó en contra de las víctimas. Crédito: FGJEM

El implicado fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La causa penal incluyó la revisión de datos de prueba presentados por la fiscalía. El fallo condenatorio se dictó tras el proceso legal, al acreditarse la responsabilidad directa del acusado en el triple homicidio.

El comunicado de la fiscalía subrayó que la sentencia de 120 años de cárcel responde a la gravedad del delito y la participación del sentenciado en una estructura criminal con operaciones en el Estado de México y vínculos en Jalisco.

Condenas recientes ligadas al CJNG

En otros hechos, el 15 de abril de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció que un juez sentenció a Marcelino Terreros Rivera a 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

Las autoridades señalaron que Terreros Rivera se presentaba como integrante del CJNG para intimidar a un comerciante de Chalco, a quien exigió pagos periódicos bajo amenazas contra su integridad, su familia y su negocio

El sujeto sentenciado (FGJEM)

La investigación estableció que, desde agosto de 2020, la víctima comenzó a recibir amenazas directas en su local. Por temor a represalias, realizó varias entregas de dinero a Terreros Rivera. La Fiscalía logró identificar al responsable, detenerlo y presentarlo ante un juez del distrito judicial de Chalco, quien finalmente dictó la condena.