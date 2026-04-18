'Cata'Domínguez rompe en llanto tras jugar con su hijo

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En el partido Sub-21 entre Atlético de San Luis y Pumas, un hecho inusual marcó la jornada: Julio César “Cata” Domínguez solicitó jugar en la categoría juvenil para enfrentar a su hijo, Julio Domínguez, quien milita en las fuerzas básicas del club universitario.

El duelo se celebró este 17 de abril de 2026 en las instalaciones de La Presa, en San Luis Potosí, y representó la primera vez que ambos compartieron cancha como rivales en un partido oficial.

Durante el torneo Clausura 2026, Cata Domínguez cumplió 20 años de carrera profesional y esta ocasión fue elegida por el propio jugador como una forma de conmemorar su trayectoria.

El club potosino accedió a su petición y lo alineó como titular y capitán en el equipo Sub-21, mientras que su hijo ingresó de cambio al minuto 74 con Pumas, compartiendo algunos minutos en el campo.

El resultado del encuentro finalizó con empate a un gol, pero la victoria en penales fue para el cuadro universitario.

Un partido con significado familiar

Desde el silbatazo inicial, el partido tomó un significado especial.

Padre e hijo se fundieron en un abrazo previo al arranque, gesto que fue destacado por medios y asistentes.

El defensor de 38 años, con cuatro partidos jugados en el Clausura 2026 y apenas el 20 por ciento de los minutos posibles, vivió uno de los episodios más simbólicos de su carrera.

Su hijo, de 18 años, juega como volante y ha realizado toda su formación en la cantera de Pumas.

El episodio fue seguido de cerca tanto por la afición como por los propios equipos, y generó una serie de reacciones en redes sociales.

La imagen de ambos durante el partido se convirtió en una de las más compartidas de la jornada, mostrando un vínculo pocas veces visto en el futbol profesional.

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Una celebración distinta a los homenajes tradicionales

A diferencia de los homenajes habituales para jugadores con larga trayectoria, Cata Domínguez optó por una experiencia directamente dentro del terreno de juego.

El defensor eligió disputar el encuentro Sub-21 no solo como un acto simbólico familiar, sino como parte de su despedida de las canchas, ante la incertidumbre sobre una posible renovación de contrato con Atlético de San Luis.

El momento padre e hijo en la Sub-21 dejó un registro único.

El partido terminó con empate a uno, pero la victoria universitaria en penales fue lo menos relevante frente a la imagen de dos generaciones compartiendo y compitiendo en la cancha, un hecho del que ambos salieron con un recuerdo imborrable.

En conclusión, la historia entre Cata Domínguez y su hijo en la Sub-21 trascendió el resultado del partido y se integró a la memoria reciente del futbol mexicano como un episodio de relevancia familiar.