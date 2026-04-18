Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril, según reportes de la SSPC. Crédito: Redes Sociales

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron el pasado 16 de abril en Culiacán, Sinaloa, a un hombre que conducía un vehículo de la marca Nissan, modelo Versa. Durante una revisión preventiva, los agentes hallaron en el automóvil 4.5 millones de pesos en efectivo, diversas dosis de presunta cocaína y dos cargadores para arma larga.

En el sitio, el sujeto no presentó documentos que acreditaran la legal procedencia de la gran suma de dinero. El informe oficial no precisa en qué punto de la capital sinaloense ocurrió la detención.

Puesta a disposición del detenido

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el detenido, junto con el efectivo, la droga y los cargadores, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de definir la situación legal del implicado.

Droga y cargadores asegurados en el sitio. crédito: Redes Sociales

Además de enfrentar cargos relacionados con recursos de procedencia ilícita, el hombre sería presentado por posibles delitos contra la salud y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La dependencia federal informó que este operativo se enmarca en acciones coordinadas para detectar y asegurar ilícitos en la entidad.

Otros decomisos millonarios en Sinaloa

Esta detención se suma a una serie de aseguramientos de grandes sumas de dinero registrados en la entidad durante los últimos meses.

Los detenidos no pudieron acreditar la procedencia legal de la gran cantidad de dinero Foto: Ejército Mexicano

El 15 de abril, elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el municipio de Ahome y detuvieron a dos personas que transportaban 25 millones de pesos en efectivo, ocultos en compartimientos de dos vehículos. En ese caso, la autoridad informó que el dinero no contaba con documentos que acreditaran su origen y procedencia. Los detenidos fueron trasladados a instalaciones federales y se inició una investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tras la divulgación de las imágenes del operativo se pudo constatar que el vehículo en el que trasladaban el dinero es propiedad de una empresa de valores y ellos serían guardias de traslado. Hasta el momento no se ha aclarado la situación legal de los dos hombres.

El aseguramiento fue realizado por elementos del ejército mexicano. Crédito: Redes sociales y FGR

Un mes antes, en marzo, otro aseguramiento relevante ocurrió en Culiacán, donde un hombre fue interceptado con más de 700 mil dólares en efectivo. El dinero estaba oculto en costales llenos de tierra, distribuidos dentro de un vehículo. La persona tampoco pudo demostrar la legalidad de los recursos ni entregar documentos que justificaran su posesión. Tras su detención, fue vinculada a proceso por delitos financieros y quedó bajo custodia de las autoridades federales.

Estos casos recientes muestran una tendencia en Sinaloa de movilización y transporte de grandes sumas de dinero en efectivo por vías terrestres, en vehículos particulares o adaptados con compartimientos ocultos.

Tras la constante, autoridades han reforzado los puntos de revisión e incrementado la vigilancia para detectar movimientos irregulares de capital y combatir delitos relacionados con el lavado de dinero y actividades asociadas al crimen organizado.