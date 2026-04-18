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Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

La Selección Mexicana iniciaría concentración con quince futbolistas de la Liga MX, dejando a clubes como Chivas, Cruz Azul y Toluca sin jugadores clave

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Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico's Richard Ledezma celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 Mexico's Richard Ledezma celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

La Selección Mexicana no se detiene en su preparación rumbo al Mundial 2026 y, en ese proceso, la Liga MX podría vivir un golpe significativo en su recta final.

El inicio de la concentración el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) coincide con la Liguilla del Clausura 2026, lo que dejaría a varios clubes sin piezas clave en el momento más importante del torneo.

Javier Aguirre ya habría decidido a 15 jugadores que iniciarían concentración en el CAR para afrontar los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia. REUTERS/Henry Romero
Javier Aguirre ya habría decidido a 15 jugadores que iniciarían concentración en el CAR para afrontar los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia. REUTERS/Henry Romero

La lista filtrada por Gibrán Araige, reportero de TUDN, adelanta que serían 15 futbolistas los que estarían asegurados para sumarse al Tri en esta primera etapa. Aunque faltan pocos días para conocer el listado oficial, la posibilidad de que estos jugadores se ausenten de la Liguilla abre un debate sobre la priorización de la preparación mundialista sobre el torneo local.

Posible lista de convocados

La convocatoria preliminar adelantada contempla una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas que han destacado en la Liga MX y que podrían convertirse en la base del Tri en la Copa Mundial.

Porteros:

  • Raúl “Tala” Rangel (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas:

  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Everardo López (Toluca)
  • Israel Reyes (América)
  • Richard Ledezma (Chivas)

Mediocampistas:

  • Bryan Gutiérrez (Chivas)
  • Gilberto Mora (Xolos)
  • Carlos “Charly” Rodríguez (Cruz Azul)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Marcel Ruiz o Luis Romo (Toluca y Cruz Azul respectivamente, en duda por lesión)
La convocatoria impulsaría a jóvenes talentos de la Liga MX, como Armando González y Bryan Gutiérrez, que buscan consolidarse en el Tri y llegar a la Copa Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez
La convocatoria impulsaría a jóvenes talentos de la Liga MX, como Armando González y Bryan Gutiérrez, que buscan consolidarse en el Tri y llegar a la Copa Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Delanteros:

  • Roberto “Piojo” Alvarado (Chivas)
  • Armando “Hormiga” González (Chivas)
  • Alexis Vega (Chivas)

Este grupo sería el primero en reportar al CAR, mientras que los futbolistas que militan en Europa se integrarían a partir del 25 de mayo.

Repercusiones en la Selección Mexicana

La decisión de convocar a estos jugadores tendría un impacto positivo para el Tri. La concentración temprana permitiría:

  • Trabajar con una base sólida de futbolistas locales.
  • Dar espacio a jóvenes promesa como Armando González y Bryan Gutiérrez.
  • Contar con liderazgo y experiencia de figuras como Guillermo Ochoa y Jesús Gallardo.
Figuras experimentadas como Guillermo Ochoa y Jesús Gallardo aportarían liderazgo al grupo convocado. victory with Jesus Gallardo after the match REUTERS/Axel Schmidt
Figuras experimentadas como Guillermo Ochoa y Jesús Gallardo aportarían liderazgo al grupo convocado. victory with Jesus Gallardo after the match REUTERS/Axel Schmidt

Así, este enfoque buscaría que la Selección llegue con cohesión y ritmo a los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, asegurando que la mezcla de juventud y veteranía se consolide lo antes posible para afrontar el reto mundialista.

Repercusiones en la Liguilla

En la Liga MX, el efecto sería inmediato:

  • Chivas: el más afectado, perdería cinco jugadores titulares, incluyendo a su goleador y a su portero.
  • Cruz Azul: resentiría la baja de dos mediocampistas clave.
  • Toluca: perdería a Gallardo y posiblemente a Marcel Ruiz.
  • América, Santos y Xolos: también sufrirían bajas, aunque en menor medida.
Chivas, Cruz Azul y Toluca serían los equipos más afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana, perdiendo jugadores fundamentales para el cierre del Clausura 2026. (FOTO: Katie Stratman-Imagn Images)
Chivas, Cruz Azul y Toluca serían los equipos más afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana, perdiendo jugadores fundamentales para el cierre del Clausura 2026. (FOTO: Katie Stratman-Imagn Images)

Esto podría alterar el rumbo de la Liguilla, beneficiando a equipos que lleguen con planteles completos y generando un escenario polémico: la Selección Mexicana prioriza su proyecto mundialista por encima del desenlace del Clausura 2026.

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