Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

La Selección Mexicana no se detiene en su preparación rumbo al Mundial 2026 y, en ese proceso, la Liga MX podría vivir un golpe significativo en su recta final.
El inicio de la concentración el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) coincide con la Liguilla del Clausura 2026, lo que dejaría a varios clubes sin piezas clave en el momento más importante del torneo.
La lista filtrada por Gibrán Araige, reportero de TUDN, adelanta que serían 15 futbolistas los que estarían asegurados para sumarse al Tri en esta primera etapa. Aunque faltan pocos días para conocer el listado oficial, la posibilidad de que estos jugadores se ausenten de la Liguilla abre un debate sobre la priorización de la preparación mundialista sobre el torneo local.
Posible lista de convocados
La convocatoria preliminar adelantada contempla una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas que han destacado en la Liga MX y que podrían convertirse en la base del Tri en la Copa Mundial.
Porteros:
- Raúl “Tala” Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
Defensas:
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Everardo López (Toluca)
- Israel Reyes (América)
- Richard Ledezma (Chivas)
Mediocampistas:
- Bryan Gutiérrez (Chivas)
- Gilberto Mora (Xolos)
- Carlos “Charly” Rodríguez (Cruz Azul)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Marcel Ruiz o Luis Romo (Toluca y Cruz Azul respectivamente, en duda por lesión)
Delanteros:
- Roberto “Piojo” Alvarado (Chivas)
- Armando “Hormiga” González (Chivas)
- Alexis Vega (Chivas)
Este grupo sería el primero en reportar al CAR, mientras que los futbolistas que militan en Europa se integrarían a partir del 25 de mayo.
Repercusiones en la Selección Mexicana
La decisión de convocar a estos jugadores tendría un impacto positivo para el Tri. La concentración temprana permitiría:
- Trabajar con una base sólida de futbolistas locales.
- Dar espacio a jóvenes promesa como Armando González y Bryan Gutiérrez.
- Contar con liderazgo y experiencia de figuras como Guillermo Ochoa y Jesús Gallardo.
Así, este enfoque buscaría que la Selección llegue con cohesión y ritmo a los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, asegurando que la mezcla de juventud y veteranía se consolide lo antes posible para afrontar el reto mundialista.
Repercusiones en la Liguilla
En la Liga MX, el efecto sería inmediato:
- Chivas: el más afectado, perdería cinco jugadores titulares, incluyendo a su goleador y a su portero.
- Cruz Azul: resentiría la baja de dos mediocampistas clave.
- Toluca: perdería a Gallardo y posiblemente a Marcel Ruiz.
- América, Santos y Xolos: también sufrirían bajas, aunque en menor medida.
Esto podría alterar el rumbo de la Liguilla, beneficiando a equipos que lleguen con planteles completos y generando un escenario polémico: la Selección Mexicana prioriza su proyecto mundialista por encima del desenlace del Clausura 2026.