El icónico actor Carlos Becerril fallece a los 90 años, destacó en Don Gato y su pandilla

Carlos Becerril, último actor sobreviviente del elenco de la serie animada Don Gato y su pandilla, deja una carrera de casi seis décadas que transformó la experiencia de varias generaciones frente a la pantalla (Canal Oficial del Sistema Morelense de Radio y Televisión, Canal 3/ Captura de pantalla Youtube)

El maestro del doblaje mexicano y voz original de Loki en Marvel Superhéroes ha muerto a los 90 años. Carlos Becerril, último actor sobreviviente del elenco de la serie animada Don Gato y su pandilla, deja una carrera de casi seis décadas que transformó la experiencia de varias generaciones frente a la pantalla.

Su fallecimiento, ocurrido este jueves 17 de abril, marca el cierre de una etapa en la industria del entretenimiento.

Durante más de cincuenta años, Carlos Becerril desarrolló un repertorio singular en la historia del doblaje en México.

El actor prestó su voz a personajes emblemáticos de la animación y el cine internacional, consolidando una trayectoria que abarcó desde clásicos infantiles hasta producciones de Hollywood.

Tuvo participación en una de las series más queridas por la audiencia, Los Simpson (Archivo/Los Simpson)

Entre sus interpretaciones más recordadas en la animación destaca Frank Grimes en Los Simpson, personaje que se ha convertido en referente para los seguidores de la serie. También dio voz a Gran Gazoo en Los Picapiedra y a Panza en Don Gato y su pandilla, uno de los miembros centrales de la pandilla animada.

En el ámbito cinematográfico, fue voz recurrente de Robert De Niro y Mel Gibson, además de doblar a Dustin Hoffman en películas como Rain Man, Tootsie, Los Fockers y Kramer vs. Kramer.

Su versatilidad lo llevó a interpretar a figuras como Robert Redford, Gabriel Byrne, Anthony Hopkins, Dennis Quaid, Elvis Presley, Michael Douglas, Richard Dreyfuss, Richard Gere, Martin Sheen y Al Pacino en títulos como Perfume de mujer y El hijo de nadie.

Trayectoria y principales contribuciones al doblaje

En el ámbito cinematográfico, fue voz recurrente de Robert De Niro y Mel Gibson, además de doblar a Dustin Hoffman en películas como Rain Man, Tootsie, Los Fockers y Kramer vs. Kramer (foto Archivo/ Corazón Valiente)

Entre sus aportes más recordados, Becerril encarnó a El Demonio en El Exorcista, a Norman Bates en Psicosis 1 y 2 y a El Acertijo en la serie original de Batman de 1966. Su capacidad para adaptarse a distintos géneros y estilos lo llevó a trabajar en las compañías más reconocidas de la Ciudad de México, colaborando durante décadas con directores y actores destacados del medio.

Su rango vocal y su disciplina en el estudio de grabación permitieron que su trabajo trascendiera fronteras, convirtiéndose en referente para nuevas generaciones de profesionales del doblaje en América Latina.

Formación, familia y legado artístico

Carlos Becerril era el último miembro con vida del elenco original de Don Gato y su pandilla, producción que desde la década de 1970 dejó huella en la infancia de millones en México y América Latina. Su legado artístico también se extiende a su familia, ya que era hermano de la actriz María Becerril y padre de Laura Becerril.

Desde muy joven, mostró inclinación por las artes y decidió abandonar la educación formal después de la secundaria. Se formó con referentes del teatro mexicano como Andrés Soler y el director japonés Seki Sano, quienes lo instruyeron en canto, baile y esgrima.

Aunque inició su carrera sobre los escenarios teatrales y en telenovelas, incursionó en el doblaje a mediados de los años cincuenta, invitado por su colega Claudio Brook. Lo que comenzó como un complemento se convirtió en su principal vocación.

Huella y legado en la industria

A lo largo de su trayectoria, Becerril fue considerado uno de los últimos exponentes de la llamada era dorada del doblaje mexicano. Su trabajo influyó en distintas generaciones de televidentes, dejando una marca indeleble en la industria.

Su muerte representa el fin de una generación que sentó las bases del doblaje profesional en América Latina.