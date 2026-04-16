Luisa Alcalde nombra a Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: estas serán sus funciones

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, informó que nombró a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda, luego de que la funcionaria ayer presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres.
“Tomamos la decisión de nombrar a Citlalli Hernández , prsidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, hace una semana tuvimos la oportunidad de hablar con Citla, le compartíamos nuestro interés de que pudiera ayudarnos en el Comité Ejecutivo Nacional”, dijo en conferencia de prensa.
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