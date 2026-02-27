Fans de XLOV protestan por los precios del concierto en CDMX y exigen claridad

La venta de boletos para el concierto de XLOV en el Pepsi Center WTC desata quejas de fans por precios considerados excesivos. (X/ @XLOV_official)

La llegada de XLOV, grupo de K-Pop, a la Ciudad de México con su presentación en el Pepsi Center WTC el 29 de abril de 2026 ha generado entusiasmo entre sus seguidores, pero también un fuerte descontento por los precios de los boletos y la falta de atención por parte de los organizadores en la información.

Con la reciente publicación de los costos oficiales y los detalles de las experiencias VIP, la comunidad de EVOLS ha iniciado un movimiento para exigir condiciones más justas y accesibles.

Ninshi Entertainment realizó el anuncio oficial del concierto de XLOV en el Pepsi Center de la Ciudad de México a través de sus redes. (X/ @ninshi_ent)

Las protestas digitales, impulsadas bajo el hashtag #XlovEnMéxicoConPreciosJustos, han reunido a cientos de personas que piden claridad en el proceso de venta y una estructura de precios proporcional a la experiencia brindada en comparación con otros países.

Precios y paquetes: preocupación por el costo y los beneficios

El anuncio de los precios oficiales y la estructura de paquetes para el concierto de XLOV ha sido el principal detonante de la inconformidad entre sus fans.

SUPER VIP (Platino y Banamex VIP): 7 mil 427.60 pesos

Box Superior: 5 mil 567.60 pesos

Sección A: 4 mil 327.60 pesos

Box Inferior: 3 mil 583.60 pesos

Sección C: mil 839.60 pesos

General B: mil 847.60 pesos

Espacios reservados para personas con discapacidad: mil 227.60 pesos

Photo Upgrades: $1,990 a $2,990 pesos (no incluyen entrada al concierto)

Los costos de las entradas, que van desde más de 7 mil hasta poco más de mil pesos, superan los de conciertos del grupo en otros países, según EVOLS. (X/ @ninshi_ent)

Los EVOLS han comparado estos precios con los de otros países, donde aseguran que los boletos son más económicos y los beneficios incluidos, como interacciones o recuerdos oficiales, son superiores.

Así, la inquietud por el precio y la falta de beneficios equivalentes ha llevado a los fans a solicitar una revisión profunda del esquema de venta para asegurar un acceso más equitativo.

Exigencia de transparencia: el pedido central de EVOLS

El reclamo de los seguidores de XLOV no sólo se ha centrado en el costo, sino en la necesidad de contar con información clara y completa antes de la venta de boletos.

Disminución y publicación anticipada de precios.

Desglose detallado de cargos adicionales y mapa de localidades.

Claridad sobre los beneficios incluidos en cada tipo de boleto.

Compromiso de no modificar mapas ni tarifas durante el proceso de venta.

El hashtag #XlovEnMéxicoConPreciosJustos ha reunido a cientos de seguidores que exigen precios accesibles y se muestran inconformes por los beneficios ofrecidos en otras latitudes. (X/ @cxsmic_lights)

La exigencia de reglas claras y condiciones justas por parte de la comunidad EVOLS se ha vuelto un tema prioritario, inspirado también por las recientes experiencias de otros fandoms internacionales que lograron avances en materia de protección al consumidor.

Reacción de la promotora y expectativas para la venta

Hasta ahora, la promotora del evento, Ninshi Entertainment, no ha respondido públicamente a las demandas de los fans, y se limitó a confirmar que la venta general de boletos iniciará el 26 de febrero a las 11:00 horas, tanto en el recinto como a través de Ticketmaster.

Venta sin preventas bancarias ni fases exclusivas.

Disponibilidad de boletos en taquilla física (sin cargos) y en línea (con cargos).

Las expectativas continúan elevándose en cuanto a la esperada presentación de XOLV en la CDMX, así como en cuanto a la respuesta por parte de la promotora. (X/ @XLOV_official)

De esta manera, la expectativa se mantiene alta en torno al evento y a la respuesta de la promotora, pues los seguidores han reiterado su llamado a un diálogo abierto para conseguir un evento accesible y satisfactorio para todos.