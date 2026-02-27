México

Fans de XLOV protestan por los precios del concierto en CDMX y exigen claridad

La comunidad EVOLS se ha unido para pedir claridad en cuanto a tarifas, beneficios y condiciones antes del inicio de la venta programada para el 26 de febrero

Guardar
La venta de boletos para
La venta de boletos para el concierto de XLOV en el Pepsi Center WTC desata quejas de fans por precios considerados excesivos. (X/ @XLOV_official)

La llegada de XLOV, grupo de K-Pop, a la Ciudad de México con su presentación en el Pepsi Center WTC el 29 de abril de 2026 ha generado entusiasmo entre sus seguidores, pero también un fuerte descontento por los precios de los boletos y la falta de atención por parte de los organizadores en la información.

Con la reciente publicación de los costos oficiales y los detalles de las experiencias VIP, la comunidad de EVOLS ha iniciado un movimiento para exigir condiciones más justas y accesibles.

Ninshi Entertainment realizó el anuncio
Ninshi Entertainment realizó el anuncio oficial del concierto de XLOV en el Pepsi Center de la Ciudad de México a través de sus redes. (X/ @ninshi_ent)

Las protestas digitales, impulsadas bajo el hashtag #XlovEnMéxicoConPreciosJustos, han reunido a cientos de personas que piden claridad en el proceso de venta y una estructura de precios proporcional a la experiencia brindada en comparación con otros países.

Precios y paquetes: preocupación por el costo y los beneficios

El anuncio de los precios oficiales y la estructura de paquetes para el concierto de XLOV ha sido el principal detonante de la inconformidad entre sus fans.

  • SUPER VIP (Platino y Banamex VIP): 7 mil 427.60 pesos
  • Box Superior: 5 mil 567.60 pesos
  • Sección A: 4 mil 327.60 pesos
  • Box Inferior: 3 mil 583.60 pesos
  • Sección C: mil 839.60 pesos
  • General B: mil 847.60 pesos
  • Espacios reservados para personas con discapacidad: mil 227.60 pesos
  • Photo Upgrades: $1,990 a $2,990 pesos (no incluyen entrada al concierto)
Los costos de las entradas,
Los costos de las entradas, que van desde más de 7 mil hasta poco más de mil pesos, superan los de conciertos del grupo en otros países, según EVOLS. (X/ @ninshi_ent)

Los EVOLS han comparado estos precios con los de otros países, donde aseguran que los boletos son más económicos y los beneficios incluidos, como interacciones o recuerdos oficiales, son superiores.

Así, la inquietud por el precio y la falta de beneficios equivalentes ha llevado a los fans a solicitar una revisión profunda del esquema de venta para asegurar un acceso más equitativo.

Exigencia de transparencia: el pedido central de EVOLS

El reclamo de los seguidores de XLOV no sólo se ha centrado en el costo, sino en la necesidad de contar con información clara y completa antes de la venta de boletos.

  • Disminución y publicación anticipada de precios.
  • Desglose detallado de cargos adicionales y mapa de localidades.
  • Claridad sobre los beneficios incluidos en cada tipo de boleto.
  • Compromiso de no modificar mapas ni tarifas durante el proceso de venta.
El hashtag #XlovEnMéxicoConPreciosJustos ha reunido
El hashtag #XlovEnMéxicoConPreciosJustos ha reunido a cientos de seguidores que exigen precios accesibles y se muestran inconformes por los beneficios ofrecidos en otras latitudes. (X/ @cxsmic_lights)

La exigencia de reglas claras y condiciones justas por parte de la comunidad EVOLS se ha vuelto un tema prioritario, inspirado también por las recientes experiencias de otros fandoms internacionales que lograron avances en materia de protección al consumidor.

Reacción de la promotora y expectativas para la venta

Hasta ahora, la promotora del evento, Ninshi Entertainment, no ha respondido públicamente a las demandas de los fans, y se limitó a confirmar que la venta general de boletos iniciará el 26 de febrero a las 11:00 horas, tanto en el recinto como a través de Ticketmaster.

  • Venta sin preventas bancarias ni fases exclusivas.
  • Disponibilidad de boletos en taquilla física (sin cargos) y en línea (con cargos).
Las expectativas continúan elevándose en
Las expectativas continúan elevándose en cuanto a la esperada presentación de XOLV en la CDMX, así como en cuanto a la respuesta por parte de la promotora. (X/ @XLOV_official)

De esta manera, la expectativa se mantiene alta en torno al evento y a la respuesta de la promotora, pues los seguidores han reiterado su llamado a un diálogo abierto para conseguir un evento accesible y satisfactorio para todos.

Temas Relacionados

XLOVEVOLSCDMXPepsi Center WTCK-PopConciertosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Clima en Monterrey: el pronóstico para este 27 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Monterrey: el pronóstico

Pronóstico del clima en Mazatlán este viernes: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Mazatlán

México: las predicciones del tiempo para Guadalajara este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

México: las predicciones del tiempo para Acapulco de Juárez este 27 de febrero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

Clima en Cancún: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Cancún: pronóstico de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tijuana: la ciudad fronteriza situada

Tijuana: la ciudad fronteriza situada entre jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y las reacciones del CJNG

Van 24 vinculados a proceso por actos de rapiña durante el caos por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Detienen a presuntos miembros del CJNG con armas largas tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Guardia Nacional custodia el funeral de Nahomi Elizabeth, joven que murió en el operativo contra El Mencho

“Cuento con apoyo pa´ deshacer, hombres artillados ahí se ven”: esto dice el corrido de el “Lexus” del CDG, detenido en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

María Sorté agradece el amor

María Sorté agradece el amor del pueblo por Omar García Harfuch: “Dios lo protege cada día”

Hijos de Alejandro Fernández formarán parte de la nueva temporada de Juego de Voces

Hija de Daniel Bisogno celebra su cumpleaños 10 sin ser 'Matilda' y fuera de México

Adal Ramones promociona cortometraje sobre su secuestro en medio de polémica por cancelación de ‘Enrollados’

Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

DEPORTES

Muere Marco Tolama, excolaborador de

Muere Marco Tolama, excolaborador de José Ramón Fernández y especialista de la Fórmula 1

Lesión de Mateo Chávez, qué le sucedió

A punto de culminar su remodelación, así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para celebrar el Mundial 2026

El dueño de Chivas envía un avión privado a sus seleccionados tras el duelo contra Islandia

¿Quién será el tercer portero de México en la Copa del Mundo 2026?