Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

Yukina, Matsuri, Hettsu y Chika traerán su Harajuku-core por Guadalajara y Ciudad de México, presentando el EP Hot Topic y prometiendo shows inolvidables para los amantes de su estilo del metal japonés. (X/ @HA_NA_BIE_)

La famosa banda japonesa de metalcore Hanabie. confirmó su regreso a México con una gira que incluye dos presentaciones previstas para julio de 2026.

Las presentaciones forman parte de su tour mundial impulsado por el lanzamiento de su más reciente EP, Hot Topic, y marcan el retorno del grupo tras su participación en el Knot Fest en diciembre del año pasado.

El cuarteto femenino Hanabie., referente del Harajuku-core, conectó con sus fans mexicanos en el Knot Fest 2025. (Instagram/ @knotfestmexico)

El cuarteto originario de Tokio, integrado por Yukina, Matsuri, Hettsu y Chika, llevará su propuesta de metalcore moderno y estética Harajuku-core a dos recintos clave del país. El anuncio oficial generó expectativa entre seguidores y posicionó los conciertos como una de las citas principales para el público aficionado al metal japonés.

Fechas y sedes: dos ciudades en la ruta de Hanabie.

La gira de Hanabie. en México contempla dos fechas estratégicas para acercarse a su público nacional.

Guadalajara

Fecha: martes 7 de julio de 2026

Lugar: Teatro Estudio Cavaret

Ciudad de México

Fecha: viernes 10 de julio de 2026

Lugar: Foro TeamBro

La banda japonesa Hanabie. anunció conciertos en Ciudad de México y Guadalajara como parte de su tour mundial tras el lanzamiento del EP Hot Topic. (@HA_NA_BIE_)

La elección de Guadalajara y Ciudad de México permite a la banda conectar con audiencias clave y ampliar su base de fans en el país. Ambos recintos han sido seleccionados por su capacidad para recibir a seguidores de diferentes regiones, asegurando una experiencia intensa y cercana.

Venta de boletos: precios, plataformas y proceso

La adquisición de boletos para ambos conciertos estará disponible de manera accesible para el público a partir de marzo.

Venta general: martes 3 de marzo de 2026, 11:00 horas

Precio zona general: $1,200 pesos mexicanos (con cargos)

Plataformas de venta:

Guadalajara: Boletomóvil

CDMX: FunTicket

Puntos de venta físicos:

Fórum Buenavista (CDMX)

Auditorio Telmex (Guadalajara)

El cuarteto femenino Hanabie., referente del Harajuku-core, conectará con sus fans mexicanos en el Teatro Estudio Cavaret y el Foro TeamBro. (@HA_NA_BIE_)

Por otro lado, los organizadores dejaron saber que no habrá preventas bancarias, zonas VIP ni experiencias exclusivas por el momento. De igual manera, recomendaron adquirir los boletos con anticipación, ya que la demanda suele ser alta y el acceso es general para todos los asistentes.

Contexto: la identidad y crecimiento internacional de Hanabie.

Hanabie. surgió en 2015 como un proyecto de cuatro amigas unidas por el gusto por el metal y la cultura visual japonesa. Su estilo, autodenominado Harajuku-core, combina riffs pesados, breakdowns y elementos electrónicos con una imagen inspirada en el barrio de Harajuku en Tokio.

El EP Hot Topic, lanzado en 2026, refuerza la dualidad de melodías pegajosas y pasajes extremos, alternando voces dulces con guturales. El repertorio actual incluye piezas como TOUSOU, ICONIC, Spicy Queen y GIRL’S TALK.

Originaria de Tokio, Hanabie. fusiona riffs agresivos, electrónica y estética Harajuku en canciones destacadas como TOUSOU e ICONIC. (@HA_NA_BIE_)

De esta manera, su regreso al país genera gran entusiasmo, ya que la agrupación ha ganado gran notoriedad y crecimiento internacional por su presencia en escenarios de Asia, Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en la primera banda femenina japonesa en tocar en el escenario principal de Lollapalooza Chicago.