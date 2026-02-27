Hanabie. regresa a México con dos conciertos: fechas, preventa, venta y precios de boletos

La famosa banda japonesa de metalcore Hanabie. confirmó su regreso a México con una gira que incluye dos presentaciones previstas para julio de 2026.
Las presentaciones forman parte de su tour mundial impulsado por el lanzamiento de su más reciente EP, Hot Topic, y marcan el retorno del grupo tras su participación en el Knot Fest en diciembre del año pasado.
El cuarteto originario de Tokio, integrado por Yukina, Matsuri, Hettsu y Chika, llevará su propuesta de metalcore moderno y estética Harajuku-core a dos recintos clave del país. El anuncio oficial generó expectativa entre seguidores y posicionó los conciertos como una de las citas principales para el público aficionado al metal japonés.
Fechas y sedes: dos ciudades en la ruta de Hanabie.
La gira de Hanabie. en México contempla dos fechas estratégicas para acercarse a su público nacional.
Guadalajara
- Fecha: martes 7 de julio de 2026
- Lugar: Teatro Estudio Cavaret
Ciudad de México
- Fecha: viernes 10 de julio de 2026
- Lugar: Foro TeamBro
La elección de Guadalajara y Ciudad de México permite a la banda conectar con audiencias clave y ampliar su base de fans en el país. Ambos recintos han sido seleccionados por su capacidad para recibir a seguidores de diferentes regiones, asegurando una experiencia intensa y cercana.
Venta de boletos: precios, plataformas y proceso
La adquisición de boletos para ambos conciertos estará disponible de manera accesible para el público a partir de marzo.
- Venta general: martes 3 de marzo de 2026, 11:00 horas
- Precio zona general: $1,200 pesos mexicanos (con cargos)
Plataformas de venta:
- Guadalajara: Boletomóvil
- CDMX: FunTicket
Puntos de venta físicos:
- Fórum Buenavista (CDMX)
- Auditorio Telmex (Guadalajara)
Por otro lado, los organizadores dejaron saber que no habrá preventas bancarias, zonas VIP ni experiencias exclusivas por el momento. De igual manera, recomendaron adquirir los boletos con anticipación, ya que la demanda suele ser alta y el acceso es general para todos los asistentes.
Contexto: la identidad y crecimiento internacional de Hanabie.
Hanabie. surgió en 2015 como un proyecto de cuatro amigas unidas por el gusto por el metal y la cultura visual japonesa. Su estilo, autodenominado Harajuku-core, combina riffs pesados, breakdowns y elementos electrónicos con una imagen inspirada en el barrio de Harajuku en Tokio.
El EP Hot Topic, lanzado en 2026, refuerza la dualidad de melodías pegajosas y pasajes extremos, alternando voces dulces con guturales. El repertorio actual incluye piezas como TOUSOU, ICONIC, Spicy Queen y GIRL’S TALK.
De esta manera, su regreso al país genera gran entusiasmo, ya que la agrupación ha ganado gran notoriedad y crecimiento internacional por su presencia en escenarios de Asia, Europa y Estados Unidos, convirtiéndose en la primera banda femenina japonesa en tocar en el escenario principal de Lollapalooza Chicago.