Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

La agrupación surcoreana Monsta X prepara su regreso a la capital mexicana con un concierto programado para el 4 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional.
La noticia ha convertido su llegada en una de las presentaciones más esperadas por la comunidad Monbebe en la Ciudad de México, generando una ola de entusiasmo en redes y consolidando la expectativa de un evento de alta demanda.
El anuncio oficial sobre la llegada de Monsta X a México fue difundido a través de los canales oficiales del grupo y de Ninshi Entertainment, así como en plataformas de venta de boletos.
Fechas y preventa: todo lo que debes saber
La organización del concierto The X: Nexus incluye detalles precisos sobre fechas y fases de venta, fundamentales para quienes buscan asegurar su lugar en el evento.
- Fecha del concierto: 4 de junio de 2026
- Sede: Auditorio Nacional, Ciudad de México
- Preventa exclusiva: viernes 30 de enero de 2026 a las 11:00 horas
- Punto de venta: Ticketmaster México
- Venta general: se abrirá tras concluir la preventa y estará sujeta a disponibilidad
La información difundida por los canales oficiales ha generado gran expectativa entre los fans, quienes ya se preparan para la competencia por los accesos.
Precios y zonas: opciones para todos los bolsillos
La estructura de precios y zonas del concierto responde a la diversidad de preferencias y presupuestos de los asistentes. Desde experiencias exclusivas hasta opciones accesibles, la oferta busca satisfacer a todos los segmentos del público.
- Super VIP Experience: $11,990
- Preferente B: $5,990
- Preferente C: $5,790
- Preferente D: $5,450
- Luneta A: $4,450
- Luneta B: $3,990
- Luneta C: $3,790
- Balcón A: $3,200
- Balcón B: $2,990
- Balcón C: $2,790
- Primer Piso A: $2,290
- Primer Piso B: $2,190
- Primer Piso C: $2,090
- Primer Piso D: $1,990
- Segundo Piso A: $1,590
- Segundo Piso B: $1,490
- Segundo Piso C: $1,390
- Segundo Piso D: $1,290
Todas las secciones se distribuirán en el recinto de acuerdo con la cercanía al escenario y los beneficios incluidos.
Beneficios exclusivos y dinámica de las experiencias VIP
Una de las características más comentadas del evento es la variedad de beneficios que ofrecen las zonas VIP y preferentes. Estos privilegios han sido diseñados para enriquecer la vivencia de los asistentes más entusiastas.
- Super VIP Experience incluye:
- Acceso anticipado
- Zona VIP
- Hi Bye con la banda
- Soundcheck
- Photocard autografiada
- Póster oficial
- Acceso anticipado a mercancía
- Participación en rifas para foto grupal, disco autografiado y póster autografiado
- Preferente B, C, D incluyen:
- Acceso anticipado
- Zona VIP
- Póster oficial
- Participación en rifas para foto grupal, disco autografiado y póster autografiado
- El resto de las zonas no contempla beneficios adicionales, por lo que la diferencia en precio se centra en la ubicación y acceso a experiencias exclusivas.
Estos beneficios han generado opiniones divididas dentro del fandom, especialmente por el método de sorteo para obtener algunos beneficios como fotos grupales y artículos autografiados, incluso para quienes eligen los boletos más costosos.
Expectativa y reacciones del público
El regreso de Monsta X a la Ciudad de México ha generado reacciones intensas entre los seguidores, quienes han mostrado su entusiasmo en redes sociales. La demanda anticipada sugiere que los boletos para este concierto podrían agotarse rápidamente.
De esta manera, la presencia de Monsta X en el Auditorio Nacional consolida la importancia de la Ciudad de México en el circuito internacional del K-Pop, fortaleciendo el vínculo entre la escena musical surcoreana y el público latinoamericano.