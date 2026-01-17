Monsta X en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, preventa, venta y precios de boletos

Monsta X performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert at Madison Square Garden, in New York City, U.S., December 12, 2025. REUTERS/Kylie Cooper

La agrupación surcoreana Monsta X prepara su regreso a la capital mexicana con un concierto programado para el 4 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional.

La noticia ha convertido su llegada en una de las presentaciones más esperadas por la comunidad Monbebe en la Ciudad de México, generando una ola de entusiasmo en redes y consolidando la expectativa de un evento de alta demanda.

La presentación tendrá lugar en el Auditorio Nacional el 4 de junio de 2026, con diversas fases de preventa y precios que buscan atender a todos los fanáticos. (X/ @ninshi_ent)

El anuncio oficial sobre la llegada de Monsta X a México fue difundido a través de los canales oficiales del grupo y de Ninshi Entertainment, así como en plataformas de venta de boletos.

Fechas y preventa: todo lo que debes saber

La organización del concierto The X: Nexus incluye detalles precisos sobre fechas y fases de venta, fundamentales para quienes buscan asegurar su lugar en el evento.

Fecha del concierto: 4 de junio de 2026

Sede: Auditorio Nacional, Ciudad de México

Preventa exclusiva: viernes 30 de enero de 2026 a las 11:00 horas

Punto de venta: Ticketmaster México

Venta general: se abrirá tras concluir la preventa y estará sujeta a disponibilidad

La comunidad Monbebe anticipa una gran demanda de boletos para el esperado regreso de Monsta X a México. (Auditorio Nacional. Foto: Toni François)

La información difundida por los canales oficiales ha generado gran expectativa entre los fans, quienes ya se preparan para la competencia por los accesos.

Precios y zonas: opciones para todos los bolsillos

La estructura de precios y zonas del concierto responde a la diversidad de preferencias y presupuestos de los asistentes. Desde experiencias exclusivas hasta opciones accesibles, la oferta busca satisfacer a todos los segmentos del público.

Super VIP Experience: $11,990

Preferente B: $5,990

Preferente C: $5,790

Preferente D: $5,450

Luneta A: $4,450

Luneta B: $3,990

Luneta C: $3,790

Balcón A: $3,200

Balcón B: $2,990

Balcón C: $2,790

Primer Piso A: $2,290

Primer Piso B: $2,190

Primer Piso C: $2,090

Primer Piso D: $1,990

Segundo Piso A: $1,590

Segundo Piso B: $1,490

Segundo Piso C: $1,390

Segundo Piso D: $1,290

Los precios de los boletos para Monsta X en el Auditorio Nacional van desde $1,290 hasta $11,990 pesos. (X/ @ninshi_ent)

Todas las secciones se distribuirán en el recinto de acuerdo con la cercanía al escenario y los beneficios incluidos.

Beneficios exclusivos y dinámica de las experiencias VIP

Una de las características más comentadas del evento es la variedad de beneficios que ofrecen las zonas VIP y preferentes. Estos privilegios han sido diseñados para enriquecer la vivencia de los asistentes más entusiastas.

Super VIP Experience incluye: Acceso anticipado Zona VIP Hi Bye con la banda Soundcheck Photocard autografiada Póster oficial Acceso anticipado a mercancía Participación en rifas para foto grupal, disco autografiado y póster autografiado

Preferente B, C, D incluyen: Acceso anticipado Zona VIP Póster oficial Participación en rifas para foto grupal, disco autografiado y póster autografiado

El resto de las zonas no contempla beneficios adicionales, por lo que la diferencia en precio se centra en la ubicación y acceso a experiencias exclusivas.

La Super VIP Experience ofrece acceso anticipado, zona preferencial, soundcheck y artículos autografiados para fans de Monsta X. (X/ @ninshi_ent)

Estos beneficios han generado opiniones divididas dentro del fandom, especialmente por el método de sorteo para obtener algunos beneficios como fotos grupales y artículos autografiados, incluso para quienes eligen los boletos más costosos.

Expectativa y reacciones del público

El regreso de Monsta X a la Ciudad de México ha generado reacciones intensas entre los seguidores, quienes han mostrado su entusiasmo en redes sociales. La demanda anticipada sugiere que los boletos para este concierto podrían agotarse rápidamente.

South Korean boy group Monsta X performs during the Y100's iHeartRadio Jingle Ball 2025 at Kaseya Center in Miami, Florida, U.S. December 20, 2025. REUTERS/Marco Bello

De esta manera, la presencia de Monsta X en el Auditorio Nacional consolida la importancia de la Ciudad de México en el circuito internacional del K-Pop, fortaleciendo el vínculo entre la escena musical surcoreana y el público latinoamericano.