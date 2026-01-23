México

Fans mexicanos de Harry Styles piden revelar el mapa y el precio de los boletos antes de la preventa

La confirmación de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México ha generado entusiasmo y también preocupación entre sus fans

Los seguidores de Harry Styles, conocidos como 'Harries', exigen condiciones justas y reglas claras en la preventa para el Together, Together Tour. REUTERS/Peter Cziborra

La confirmación de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México ha desatado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, pero también ha generado inquietud por la falta de información clara sobre el proceso de venta de boletos.

Sus fans, conocidos como “Harries”, han elevado su voz para exigir transparencia y condiciones justas de compra antes de la esperada preventa para el “Together, Together Tour”.

Los fans del artista pudieron disfrutar del estreno exclusivo previo de su nueva canción "Aperture" en locaciones seleccionadas alrededor del mundo. (Instagram/ @webelongtogethr.co)

A través de redes sociales y comunicados dirigidos a OCESA y Ticketmaster, el fandom mexicano ha solicitado que los precios y el mapa definitivo del Estadio GNP Seguros sean publicados con antelación.

¿Qué piden los Harries mexicanos?

La petición de las Harries se centra en el derecho a contar con información anticipada, tal como lo establece la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Según los fans, publicar precios, cargos adicionales y el mapa detallado del recinto antes de la preventa es fundamental para una experiencia de compra justa.

  • Solicitan que los precios y el desglose de cargos estén disponibles públicamente antes de cualquier fase de venta.
  • Exigen que el mapa de localidades sea definitivo y no sufra modificaciones inesperadas durante el proceso de compra.
  • Piden claridad en cada paso, evitando cambios de última hora que puedan afectar la elección y el presupuesto de los asistentes.
Los Harries mexicanos pidieron a OCESA y Ticketmaster que publiquen información precisa sobre costos, cargos y el mapa del Estadio GNP Seguros antes de que comience la ansiada preventa del Together, Together Tour. (X/ @forestpurpose)

La comunidad de fans ha utilizado hashtags y mensajes colectivos como #OcesaHarriesQueremosPrecios para visibilizar su demanda, argumentando que la transparencia es indispensable en eventos de alta demanda.

La presión social busca garantizar que el proceso sea claro desde el inicio, permitiendo que todos los interesados tengan igualdad de condiciones al momento de comprar sus boletos.

Antecedentes y reacción de las autoridades

La solicitud de los seguidores de Harry Styles surge luego de un antecedente reciente en el que el club de fans de BTS en México realizó una petición similar, consiguiendo la intervención de Profeco y cambios en la política de venta de boletos para ese grupo.

El antecedente con BTS y la intervención de Profeco en boletos ha impulsado a los seguidores de Harry Styles a solicitar mayores garantías. (Jovani Pérez/Infobae)

Sin embargo, hasta el momento, ni OCESA ni Ticketmaster han emitido una respuesta oficial sobre la petición de los fans mexicanos de Harry Styles.

Exigencia de transparencia antes de la venta

La experiencia con eventos recientes ha dejado en claro que la transparencia en la venta de entradas es un aspecto fundamental para la satisfacción del público.

De esta manera, los Harries insisten en que, para que la experiencia de los conciertos de Harry Styles sea positiva desde el primer momento, es indispensable contar con información clara y oportuna. El fandom permanece atento a la publicación de los datos solicitados y a cualquier pronunciamiento de los organizadores.

La gira 'Together, Together Tour' de Harry Styles sólo consideró siete ciudades a nivel mundial, posicionando a la Ciudad de México como uno de los destinos privilegiados. (Instagram/Harry Styles)

La claridad en los precios, cargos y distribución del recinto permitirá que cada fan valore sus opciones y evite complicaciones durante la compra. El pedido es directo: condiciones justas, reglas claras y acceso a la información para todos.

