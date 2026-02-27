México

Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Rubí Patricia Gómez fue hallada muerta este viernes al interior de su domicilio, en el marco de la visita de Sheinbaum y Harfuch

Guardar
Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco
Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco

Rubí Patricia Gómez, madre buscadora perteneciente al colectivo ‘Corazones Unidos por una Misma Causa’, fue localizada muerta al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

La localización sin vida de la rastreadora se llevó a cabo durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al municipio, quienes hablaron de avances en materia de seguridad.

En entrevista para Luz Noticias, Laura Ivonne Valdés Ramírez, fundadora del colectivo, detalló que fue ella quien localizó muerta a su compañera buscadora.

De acuerdo con su testimonio, varias integrantes del colectivo tenían programado salir este viernes hacia la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde se localizaron cuatro fosas clandestinas y restos humanos.

Las buscadoras planearon reunirse en las instalaciones de la Fiscalía del Estado localizadas en Mazatlán, por lo que al no tener comunicación con Rubí Patricia decidió visitarla en su domicilio, ubicado sobre la avenida Santa Rosa del fraccionamiento Infonavit Jabalíes.

Creen que su asesinato ocurrió durante la madrugada

Domicilio donde fue localizada sin
Domicilio donde fue localizada sin vida. Foto: Redes Sociales

Valdés Ramírez detalló que al arribar al domicilio de su compañera la localizó en el piso y sin signos vitales, por lo que alertó a las autoridades.

La fundadora del colectivo comentó que el asesinato de Rubí Patricia podría haber ocurrido durante la madrugada, ya que las manchas de sangre se encontraban secas por el paso del tiempo.

Durante la entrevista también señaló que en cuarto se encontraba la hija menor de la víctima, por lo que podría haber presenciado el asesinato.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de la madre buscadora.

Además, detalló que la mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo producidas probablemente con un arma punzocortante.

Colectivo denunció mensaje de impunidad ante el asesinato

El colectivo al que pertenecía
El colectivo al que pertenecía lamentó su fallecimiento y exigió a las autoridades que se realice una investigación transparente que garantice justicia. Foto: Facebook / Colectivo Por las voces sin justicia A.C.

Tras los hechos, el colectivo de Sabuesos Guerreras A.C. emitió un comunicado en el que denunció que el asesinato de Rubí Patricia durante la visita de Sheinbaum, Harfuch y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), representa un “desafío directo al Estado y una bofetada a la seguridad nacional”.

En su posicionamiento también señalaron que este asesinato marca un punto de no retorno en la exigencia de justicia debido a que representa un desafío a la autoridad.

“El asesinato de una madre buscadora durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores. Ocurrir mientras las máximas autoridades de seguridad y búsqueda están en el mismo estado demuestra que no hay miedo a las instituciones", acusaron.

Además, cuestionaron las medidas de protección preventivas que se proporcionaron a la madre buscadora ante sus actividades.

No se puede hablar de paz ni de avances mientras la sangre de una madre buscadora está fresca. El posicionamiento debe exigir a la presidenta que no abandone Sinaloa sin dar una respuesta contundente y específica sobre este feminicidio”, señalaron.

Temas Relacionados

Rubí Patricia GómezMadre buscadora asesinadaSabuesos GuerrerasMazatlánSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de febrero: Línea 2 del Metro se encuentra detenida por una persona que presuntamente se arrojó a las vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Clara Brugada inaugura cancha en Xochimilco

Un espacio del Deportivo San Lucas fue completamente renovado rumbo al Mundial de 2026, las obras realizadas incluyen nuevas luminarias, murales y recuperación de canchas

Clara Brugada inaugura cancha en

Metro CDMX aclara que serán sustituidos vitrales de la Línea 2

Ante la molestia expresada en X por parte de diversos usuarios, se informó que las celosías conservarán su diseño original

Metro CDMX aclara que serán

Conoce la nueva laptop para creadores: ASUS ProArt GoPro Edition redefine la movilidad y la edición de video profesional

La colaboración entre ASUS y GoPro muestra el auge de la creatividad móvil: tecnología, flujo de trabajo y el reto de la edición en movimiento

Conoce la nueva laptop para

Los tres alimentos que tienes en la cocina con más proteína, ideales para comer después de entrenar en el gimnasio

Aprovecha su delicioso sabor y su alto contenido proteico

Los tres alimentos que tienes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguradoras reportan 631 vehículos robados

Aseguradoras reportan 631 vehículos robados tras operativo contra El Mencho: AMIS confirma que hay expedientes para pagar indemnizaciones

Asesinan a madre buscadora en Mazatlán, fue atacada con arma punzocortante

Vinculan a proceso al “Compa güero”, del Cártel de Sinaloa, acusado del ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Ataque armado en Coquimatlán deja un policía muerto y una oficial herida en Colima

Harfuch afirma que investigación de “narconómina” de ‘El Mencho’ solo contempla a policías, no a políticos

ENTRETENIMIENTO

Exigen expulsión de Sergio Mayer

Exigen expulsión de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos 2026 tras agresión a “El Divo de Placetas”

¿Lloverá? Este será el clima para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 27 de febrero

CDMX extiende el horario del metro y metrobús por el concierto de Shakira en el Zócalo: así operará el transporte público

Susana Zabaleta pide ‘patadas’ y ‘croquetas’ para los therians: “Hasta que entiendan lo que son”

DEPORTES

La Liga MX cambia el

La Liga MX cambia el horario de dos importantes partidos de la jornada 10

‘Conejo’ Pérez revela quien debería ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Este es el millonario sueldo por el que “Chucky” Lozano se estaría rehusando a salir de la MLS

Cadillac rinde tributo a una leyenda del automovilismo con el monoplaza que manejará Checo Pérez

Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh superan el pesaje para enfrentarse en la UFC México 2026