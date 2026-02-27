Colectivo denuncia mensaje de impunidad tras asesinato de madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa

Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco

Rubí Patricia Gómez, madre buscadora perteneciente al colectivo ‘Corazones Unidos por una Misma Causa’, fue localizada muerta al interior de su domicilio, ubicado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

La localización sin vida de la rastreadora se llevó a cabo durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al municipio, quienes hablaron de avances en materia de seguridad.

En entrevista para Luz Noticias, Laura Ivonne Valdés Ramírez, fundadora del colectivo, detalló que fue ella quien localizó muerta a su compañera buscadora.

De acuerdo con su testimonio, varias integrantes del colectivo tenían programado salir este viernes hacia la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde se localizaron cuatro fosas clandestinas y restos humanos.

Las buscadoras planearon reunirse en las instalaciones de la Fiscalía del Estado localizadas en Mazatlán, por lo que al no tener comunicación con Rubí Patricia decidió visitarla en su domicilio, ubicado sobre la avenida Santa Rosa del fraccionamiento Infonavit Jabalíes.

Creen que su asesinato ocurrió durante la madrugada

Domicilio donde fue localizada sin vida. Foto: Redes Sociales

Valdés Ramírez detalló que al arribar al domicilio de su compañera la localizó en el piso y sin signos vitales, por lo que alertó a las autoridades.

La fundadora del colectivo comentó que el asesinato de Rubí Patricia podría haber ocurrido durante la madrugada, ya que las manchas de sangre se encontraban secas por el paso del tiempo.

Durante la entrevista también señaló que en cuarto se encontraba la hija menor de la víctima, por lo que podría haber presenciado el asesinato.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de la madre buscadora.

Además, detalló que la mujer presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo producidas probablemente con un arma punzocortante.

Colectivo denunció mensaje de impunidad ante el asesinato

El colectivo al que pertenecía lamentó su fallecimiento y exigió a las autoridades que se realice una investigación transparente que garantice justicia. Foto: Facebook / Colectivo Por las voces sin justicia A.C.

Tras los hechos, el colectivo de Sabuesos Guerreras A.C. emitió un comunicado en el que denunció que el asesinato de Rubí Patricia durante la visita de Sheinbaum, Harfuch y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), representa un “desafío directo al Estado y una bofetada a la seguridad nacional”.

En su posicionamiento también señalaron que este asesinato marca un punto de no retorno en la exigencia de justicia debido a que representa un desafío a la autoridad.

“El asesinato de una madre buscadora durante una gira presidencial es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los perpetradores. Ocurrir mientras las máximas autoridades de seguridad y búsqueda están en el mismo estado demuestra que no hay miedo a las instituciones", acusaron.

Además, cuestionaron las medidas de protección preventivas que se proporcionaron a la madre buscadora ante sus actividades.

“No se puede hablar de paz ni de avances mientras la sangre de una madre buscadora está fresca. El posicionamiento debe exigir a la presidenta que no abandone Sinaloa sin dar una respuesta contundente y específica sobre este feminicidio”, señalaron.