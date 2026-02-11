México

Van cinco fosas clandestinas localizadas en Concordia, Sinaloa, tras hallazgo de diez cuerpos

La Fiscalía del Estado realiza diligencias en el segundo punto, mientras que la FGR procesa el primero

Foto: Redes sociales
Luego de la localización de un segundo punto con presencia de restos humanos en el municipio de Concordia, Sinaloa, la Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento han sido halladas cinco fosas clandestinas.

Cabe recordar que el primer sitio fue ubicado el pasado jueves 5 de febrero en el poblado El Verde, donde se desplegaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso luego del hallazgo de 10 cuerpos en esta primera fosa, de los cuales cinco pertenecían a los trabajadores de una minera reportados como desaparecidos en el mismo municipio.

Tras las diligencias, este lunes 9 de febrero se localizó un segundo punto en el mismo poblado, ubicado a cerca de 3 kilómetros del sitio donde se ubicaron los cuerpos.

Hasta el momento van dos osamentas localizadas

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que los mineros fueron "confundidos" con integrantes de un grupo antagónico. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Este martes, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que en el segundo punto se ubicaron aproximadamente cuatro fosas con posible presencia de restos humanos.

Durante las primeras diligencias, las autoridades hallaron y procesaron dos fosas, en las que se localizaron una osamenta en cada una.

Sin embargo, en el sitio también existe la presencia de dos fosas más, las cuales serán procesadas por las autoridades para identificar la posible ubicación de osamentas o restos humanos.

“Ayer se empezaron los trabajos y se localizaron dos fosas, y en cada fosa una osamenta. No tiene correspondencia con el caso de los mineros (…) Hay cuatro fosas, aproximadamente ahí. Ayer se trabajaron dos y hoy se siguen trabajando en el lugar.

*Información en desarrollo...

