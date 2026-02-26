Aguacates rellenos de atún a la mexicana: plato perfecto para cuaresma que es rico en Omega 3

Los aguacates rellenos de atún a la mexicana combinan frescura y sabor picante en una receta fácil de preparar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aguacates rellenos de atún a la mexicana son una opción irresistible para quienes buscan ligereza, sabor y un toque picante en la mesa.

Principalmente, la receta es ideal para disfrutar en días cálidos, pues fusiona la suavidad del aguacate con el intenso sabor del atún y los matices vibrantes de la cocina mexicana.

Se trata de un plato que suele prepararse como entrante fresco o para una cena. Además, es perfecto para los días de cuaresma o como comida veraniega. Su contraste de texturas y el frescor del cilantro y el limón lo convierten en el acompañante perfecto para una cerveza fría o un vino blanco joven.

Esta receta de aguacates rellenos destaca por su preparación sin cocción y tiempos rápidos: solo 20 minutos en total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguacates rellenos de atún a la mexicana

El plato consiste en aguacates frescos partidos por la mitad y vaciados ligeramente, que se rellenan con una mezcla de atún, tomate, cebolla, maíz, pimiento, cilantro y un toque de zumo de limón. Se sirve frío y destaca por su preparación sencilla, sin necesidad de cocción.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Montaje: 5 minutos

Ingredientes

2 aguacates medianos maduros 2 latas de atún en aceite (escurrido) 1 tomate pequeño ¼ de cebolla morada ½ pimiento rojo 3 cucharadas de maíz dulce cocido 1 lima o limón (su zumo) 2 cucharadas de cilantro fresco picado 1 cucharada de mayonesa ligera (opcional) Sal y pimienta al gusto 1 chile jalapeño fresco (opcional, para un toque picante)

La mezcla de atún, tomate, cebolla, maíz, pimiento y cilantro aporta un contraste de texturas ideal para comidas ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ‘Aguacates rellenos de atún’ a la mexicana’, paso a paso

Partir los aguacates por la mitad y retirar el hueso. Con una cuchara, vaciar suavemente parte de la pulpa, dejando un borde para que no se rompan. Rociar la pulpa y las mitades de aguacate con zumo de lima o limón para evitar que se oxiden. Picar finamente la pulpa retirada junto al tomate, la cebolla, el pimiento y el jalapeño (opcional). En un bol, desmenuzar el atún escurrido y mezclarlo con el maíz, las verduras picadas y el cilantro. Añadir una cucharada de mayonesa ligera si se busca una textura más cremosa. Salpimientar al gusto y mezclar bien. Rellenar las mitades de aguacate con la mezcla de atún, presionando ligeramente para compactar. Servir inmediatamente, decorando con cilantro fresco y rodajas de lima.

Consejo técnico: Mantener los aguacates en la nevera hasta el momento de rellenar para que el plato esté bien fresco. También, es importante usar un cuchillo afilado para cortar el aguacate y evitar que se deshaga.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 mitades de aguacate por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 10g

Grasas: 14g

Hidratos de carbono: 8g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guardar los aguacates rellenos en la nevera, cubiertos con film transparente, hasta 24 horas. Es recomendable consumir en el día para evitar que el aguacate se oxide y pierda textura.