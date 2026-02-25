Brugada anuncia ampliación de horario de servicio del Metro CDMX este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira

Metro CDMX tendrá horario extendido por concierto de Shakira en el Zócalo de la capital del país. Foto: X/@MetroCDMX y X/@shakira.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México tendrá horario extendido de servicio al público en general este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien confirmó la noticia sobre el horario extendido que brindará el transporte público capitalino.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento este martes 24 de febrero por la tarde, la morenista dio detalles de esta presentación con la cual la cantante colombiana cerrará su gira por México.

Brugada detalló que en tres de las doce Líneas que tiene el Metro de la Ciudad de México habrá un horario de servicio extendido para apoyar a los fans y asistentes al evento musical de la Plaza de la Constitución.

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

La exalcaldesa de Iztapalapa reveló cuáles serán las rutas del Metro capitalino que tendrán horario de servicio extendido para este domingo 1 de marzo. Asimismo, también dio a conocer la hora en que operará ya con la ampliación.

¿Qué líneas del Metro de la CDMX tendrán horario de servicio extendido y hasta qué hora operarán?

Clara Brugada indicó que se trata de las Líneas 1 (Observatorio - Pantitlán), 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña) y 9 (Tacubaya - Pantitán) del Metro de la Ciudad de México, las que tendrán un horario extendido para este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

El horario del servicio de este transporte público capitalino será hasta la 1:00 horas de la mañana del lunes 2 de marzo, con la finalidad de que los usuarios lleguen a sus respectivos destinos devuelta del evento musical de la interprete de ‘Loba’, ‘Día de Enero’, ‘Sale el sol’, entre otras.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que las Líneas 1, 2 y 9 del Metro de CDMX operarán hasta la 1:00am este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Gobierno de CDMX garantiza seguridad a asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo capitalino

El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre el fortalecimiento del dispositivo de seguridad para el concierto gratuito que presentará Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que, siguiendo las indicaciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se establecieron mesas de trabajo con distintas dependencias para coordinar tareas en protección civil, movilidad, prevención y vigilancia.

La dependencia explicó que la meta es asegurar que el público disfrute el evento sin incidentes tanto en el Zócalo como en las áreas cercanas, donde se instalarán pantallas para permitir mayor asistencia.

Habrá un dispositivo de seguridad en el Zócalo de la CDMX para el concierto de Shakira. Foto: Zurisaddai González/Infobae.

Colaboración entre dependencias: C5, Protección Civil y Movilidad Se indicó que el operativo incluye la participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, el C5 y la Autoridad del Centro Histórico.

La SSC afirmó que todas sus subsecretarías estarán involucradas en la operación y que la coordinación se mantendrá desde el inicio hasta el término de las actividades el domingo 1 de marzo.

Se contempla un dispositivo especial para controlar accesos, monitoreo permanente y apoyo en vialidad ante la multitud que se espera en la Plaza de la Constitución para eventos de gran escala.