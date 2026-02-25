México

Brugada anuncia ampliación de horario de servicio del Metro CDMX este domingo 1 de marzo por concierto de Shakira

La intérprete de ‘Sale el sol’, ‘Loba’ y ‘Día de enero’ ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

Guardar
Metro CDMX tendrá horario extendido
Metro CDMX tendrá horario extendido por concierto de Shakira en el Zócalo de la capital del país. Foto: X/@MetroCDMX y X/@shakira.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México tendrá horario extendido de servicio al público en general este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien confirmó la noticia sobre el horario extendido que brindará el transporte público capitalino.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento este martes 24 de febrero por la tarde, la morenista dio detalles de esta presentación con la cual la cantante colombiana cerrará su gira por México.

Brugada detalló que en tres de las doce Líneas que tiene el Metro de la Ciudad de México habrá un horario de servicio extendido para apoyar a los fans y asistentes al evento musical de la Plaza de la Constitución.

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

La exalcaldesa de Iztapalapa reveló cuáles serán las rutas del Metro capitalino que tendrán horario de servicio extendido para este domingo 1 de marzo. Asimismo, también dio a conocer la hora en que operará ya con la ampliación.

¿Qué líneas del Metro de la CDMX tendrán horario de servicio extendido y hasta qué hora operarán?

Clara Brugada indicó que se trata de las Líneas 1 (Observatorio - Pantitlán), 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña) y 9 (Tacubaya - Pantitán) del Metro de la Ciudad de México, las que tendrán un horario extendido para este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

El horario del servicio de este transporte público capitalino será hasta la 1:00 horas de la mañana del lunes 2 de marzo, con la finalidad de que los usuarios lleguen a sus respectivos destinos devuelta del evento musical de la interprete de ‘Loba’, ‘Día de Enero’, ‘Sale el sol’, entre otras.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que las Líneas 1, 2 y 9 del Metro de CDMX operarán hasta la 1:00am este domingo 1 de marzo por el concierto de Shakira. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Gobierno de CDMX garantiza seguridad a asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo capitalino

El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre el fortalecimiento del dispositivo de seguridad para el concierto gratuito que presentará Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señaló que, siguiendo las indicaciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se establecieron mesas de trabajo con distintas dependencias para coordinar tareas en protección civil, movilidad, prevención y vigilancia.

La dependencia explicó que la meta es asegurar que el público disfrute el evento sin incidentes tanto en el Zócalo como en las áreas cercanas, donde se instalarán pantallas para permitir mayor asistencia.

Habrá un dispositivo de seguridad
Habrá un dispositivo de seguridad en el Zócalo de la CDMX para el concierto de Shakira. Foto: Zurisaddai González/Infobae.

Colaboración entre dependencias: C5, Protección Civil y Movilidad Se indicó que el operativo incluye la participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, el C5 y la Autoridad del Centro Histórico.

La SSC afirmó que todas sus subsecretarías estarán involucradas en la operación y que la coordinación se mantendrá desde el inicio hasta el término de las actividades el domingo 1 de marzo.

Se contempla un dispositivo especial para controlar accesos, monitoreo permanente y apoyo en vialidad ante la multitud que se espera en la Plaza de la Constitución para eventos de gran escala.

Temas Relacionados

ShakiraMúsicaPopMetroMetro CDMXCDMXClara BrugadaConcierto Zócalo CDMXConciertoConcierto ZócaloZócalo CDMXmexico-noticias

Más Noticias

¡Adiós cabello corto! Consejos efectivos para acelerar su crecimiento

Explorar opciones sin químicos puede convertir el cuidado capilar diario en una experiencia más saludable y sostenible para quienes desean cambios visibles a largo plazo

¡Adiós cabello corto! Consejos efectivos

Fueron ingresados a un centro penitenciario 18 detenidos por rapiña en Jalisco

Las detenciones fueron realizadas en flagrancia el pasado 22 de febrero, cuando el estado se encontraba en situación violenta tras el abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG

Fueron ingresados a un centro

Secretaría de las Mujeres atiende y da seguimiento a más de 3 mil casos de violencia, principalmente psicológica

La atención contempla rutas de trabajo personalizadas e intervención directa, en algunos casos se remite a las autoridades federales o estatales

Secretaría de las Mujeres atiende

Este es el récord que podría alcanzar Efraín Juárez con Pumas

El conjunto universitario aún mantiene el invicto en el Clausura 2026 y ahora se encuentra cerca de alcanzar una marca importante de la mano del técnico mexicano

Este es el récord que

Morena suspende los derechos partidistas de Sergio Mayer

El órgano interno justificó la medida ya que provocó un impacto negativo en la imagen de Morena

Morena suspende los derechos partidistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fueron ingresados a un centro

Fueron ingresados a un centro penitenciario 18 detenidos por rapiña en Jalisco

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El poderoso lanzacohetes de El Mencho capaz de derribar helicópteros y que le fue decomisado tras su muerte

Atacan con explosivos a elementos de seguridad en Tamaulipas: un policía resultó herido

Estos serían los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Por qué la canción ‘Rosita’

Por qué la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro incomodó tanto a Cazzu y Nodal

Eleazar Gómez llegaría a Venga la Alegría tras su participación en La Granja VIP y la salida de Pato Borghetti

Eleazar Gómez podría ingresar a ‘Al Extremo’ y ‘Venga la Alegría’ tras su paso por ‘La Granja VIP’: “Ya firmó”

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio tendrán concierto en conjunto en CDMX a inicios de marzo: esta es la fecha oficial

Graco Sendel se despide con miedo de Doménica Montero tras la llegada de un nuevo personaje: “Dejamos la vara muy alta”

DEPORTES

Este es el récord que

Este es el récord que podría alcanzar Efraín Juárez con Pumas

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados”

Julián Quiñones tiene posibilidades de volver a la Selección Mexicana: Aguirre niega conflicto con el delantero