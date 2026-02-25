Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados” (EFE/ Octavio Guzmán)

A 107 días del inicio de la Copa Mundial 2026, Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que la capital está preparada para garantizar la protección de los visitantes, con plena coordinación entre autoridades locales y federales.

Esta afirmación llega tras los hechos violentos ocurridos recientemente en otras entidades, como Jalisco, por el operativo militar donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes alías El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Brugada destacó que durante los incidentes del 22 de febrero, en la Ciudad de México se preservaron la tranquilidad y el orden. “Durante estos acontecimientos del domingo, aquí en la Ciudad de México se garantizó calma, tranquilidad y orden público”, afirmó la mandataria en un mensaje institucional. Reiteró que la ciudad dispone de seguridad, movilidad, organización e infraestructura suficientes para recibir el Mundial 2026.

Coordinación de autoridades para la seguridad del Mundial 2026

Clara Brugada recorrió las instalaciones del Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

En los preparativos mundialistas, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la instalación de un gabinete de seguridad permanente, integrado por las 16 alcaldías y los tres niveles de gobierno. La vigilancia estructurada abarcará zonas turísticas, deportivas y la supervisión de establecimientos mercantiles como restaurantes y chelerías, para asegurar el cumplimiento de la ley.

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante. Es, y significa, abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país, pero, en nuestro caso, a la ciudad, visitantes, sobre todo internacionales”, aseguró.

La administración local confirmó que esta coordinación busca no solo prevenir incidentes, sino también ofrecer certeza y protección tanto a residentes como a visitantes, desde ahora y durante el evento.

CDMX asegura estar lista para la Copa Mundial 2026 (Jefatura CDMX)

En materia tecnológica, informó que actualmente funciona el 97% de las cámaras de videovigilancia en la capital. Además, se adquirieron 30 mil videocámaras para incrementar la capacidad de monitoreo antes y durante el torneo.

Estas herramientas permiten a las autoridades avanzar en la prevención y la detención, facilitando intervenciones rápidas y transparentes en grandes concentraciones de personas. El uso eficiente de estos recursos beneficiará a turistas e incrementará la sensación de seguridad en la ciudad.

Preparación y bienvenida a aficionados internacionales para el Mundial 2026

Con antecedentes en eventos internacionales como la Fórmula 1, el Gobierno de la Ciudad de México subrayó su experiencia para albergar actividades de gran escala. Clara Brugada envió un mensaje a las aficiones nacionales e internacionales, aseguró que la capital recibirá a los visitantes con actividades culturales y deportivas de gran relevancia, incluyendo festivales futboleros y eventos orientados a romper récords Guinness, como la ola y la clase de fútbol más grande del mundo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió su postura sobre el contexto de inseguridad que se vive en México a 107 días del inicio de la Copa Mundial 2026. Respaldó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la realización del evento (Federación Colombiana de Futbol FCF)

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, respaldó el mensaje de confianza institucional. Subrayó que se mantienen los trabajos coordinados con el Gobierno Federal y las alcaldías para desplegar personal en todas las áreas estratégicas donde se realicen actividades del Mundial, más allá de los estadios.

“Estamos preparados, hay preparación, hay planeación, hay mucha coordinación, y digo, sin temor a equivocarme, que la Ciudad de México cuenta con una situación excepcional en términos de capacidades institucionales para garantizar la seguridad del mundial y de los eventos previos a este certamen deportivo”.

Vázquez sostuvo que se sigue una agenda de riesgos estructurada que contempla diferentes escenarios para proteger a delegaciones deportivas, turistas y residentes. Afirmó que la Ciudad de México cuenta con una situación “excepcional en términos de capacidades institucionales para garantizar la seguridad del Mundial y de sus eventos previos”.