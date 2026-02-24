Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie Cooper)

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), esto como agradecimiento al público mexicano que la ha apoyado a lo largo de su trayectoria artística.

A continuación, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre la presentación en vivo, alternativas viales y objetos permitidos para acceder a la explanada de la Plaza de la República.

(IG:@gobiernocdmx)

Horario

El concierto se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo y el arranque está programado a las 20:00 horas (centro de México).

Sin embargo, se recomienda acudir con tiempo de anticipación, ya que se prevé una gran cantidad de asistentes.

Alternativas viales

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer cuáles serán las alternativas viales para quienes deseen asistir al concierto gratuito de la estrella colombiana, pues se cerrarán algunas calles aledañas a la explanada. Esto con la intención de garantizar la seguridad de los asistentes.

(IG:@gobiernocdmx)

Según el mapa, las vías son:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Lorenzo Boturini

Dr. Claudio Bernard

Av. Chapultepec

Av. de Los Insurgentes

Objetos permitidos y no permitidos

Las autoridades publicaron un listado de objetos permitidos y no permitidos para acceder al Zócalo. Estos son:

- Permitidos

bolsas de mano / cangurera

celulares

binoculares

impermeables

zapatos/tenis cómodos

baterías externas para cargar tu celular

(IG:@gobiernocdmx)

- Prohibidos

bolsas voluminosas

objetos punzocortantes

latas

hieleras

bebidas alcohólicas

aerosoles

rayos láser

envases de vidrio

drones

pirotecnia

mascotas

Posible setlist

Shakira no ha dado a conocer la lista de canciones que interpretará en el Zócalo, pero se especula que podría repetir el setlist de su show “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Estas son:

‘La Fuerte’ ‘Girl Like Me’ ‘Las de la Intuición’ ‘Estoy Aquí’ ‘Empire’ / ‘Inevitable’ ‘Te Felicito’ / ‘TQG’ ‘Don’t Bother’ ‘Acróstico’ ‘Copa Vacía’ ‘La Bicicleta’ ‘La Tortura’ ‘Hips Don’t Lie’ ‘Chantaje’ Monotonía ’Addicted To You’ ‘Loca’ ‘Soltera’ ‘Cómo, Dónde y Cuándo’ ‘Última’ ‘Ojos Así’ ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’ ‘Antología’ ‘Poem To A Horse’ ‘Objection (Tango)’ ‘Whenever, Wherever’ ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ ‘She Wolf’ ’Bzra Music Sessions, Vol. 53’

Invitados especiales

Existe la posibilidad de que Shakira cuente con invitados especiales tal y como sucedió en algunas de sus presentaciones en CDMX. Y es que cantó con Fuerza Regida, Belinda, Danna Paola, Grupo Frontera y Mariachi Gama 1000.

Personal de la FGR realiza diligencias y necropsias a los cuerpos trasladados a la Ciudad de México tras el operativo en Tapalpa.

Concierto de Shakira sigue en pie: confirma el gobierno de CDMX

Las autoridades capitalinas compartieron esta información sobre las alternativas viales y objetos prohibidos a través de redes sociales.

De esta manera, confirmaron que la presentación en vivo de la cantante sigue en pie, esto a pesar de la jornada de violencia que se registró en varios puntos del país el pasado 22 de febrero por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Jalisco.