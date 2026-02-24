México

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

La presentación de la estrella colombiana sigue en pie tras la jornada de violencia que se desató en varios estados por la muerte de El Mencho

Guardar
(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie
(IG: @gobiernocdmx // REUTERS: Kylie Cooper)

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el próximo domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), esto como agradecimiento al público mexicano que la ha apoyado a lo largo de su trayectoria artística.

A continuación, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre la presentación en vivo, alternativas viales y objetos permitidos para acceder a la explanada de la Plaza de la República.

(IG:@gobiernocdmx)
(IG:@gobiernocdmx)

Horario

El concierto se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo y el arranque está programado a las 20:00 horas (centro de México).

Sin embargo, se recomienda acudir con tiempo de anticipación, ya que se prevé una gran cantidad de asistentes.

Alternativas viales

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer cuáles serán las alternativas viales para quienes deseen asistir al concierto gratuito de la estrella colombiana, pues se cerrarán algunas calles aledañas a la explanada. Esto con la intención de garantizar la seguridad de los asistentes.

(IG:@gobiernocdmx)
(IG:@gobiernocdmx)

Según el mapa, las vías son:

  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Lorenzo Boturini
  • Dr. Claudio Bernard
  • Av. Chapultepec
  • Av. de Los Insurgentes

Objetos permitidos y no permitidos

Las autoridades publicaron un listado de objetos permitidos y no permitidos para acceder al Zócalo. Estos son:

- Permitidos

  • bolsas de mano / cangurera
  • celulares
  • binoculares
  • impermeables
  • zapatos/tenis cómodos
  • baterías externas para cargar tu celular
(IG:@gobiernocdmx)
(IG:@gobiernocdmx)

- Prohibidos

  • bolsas voluminosas
  • objetos punzocortantes
  • latas
  • hieleras
  • bebidas alcohólicas
  • aerosoles
  • rayos láser
  • envases de vidrio
  • drones
  • pirotecnia
  • mascotas

Posible setlist

Shakira no ha dado a conocer la lista de canciones que interpretará en el Zócalo, pero se especula que podría repetir el setlist de su show “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Estas son:

  1. ‘La Fuerte’
  2. ‘Girl Like Me’
  3. ‘Las de la Intuición’
  4. ‘Estoy Aquí’
  5. ‘Empire’ / ‘Inevitable’
  6. ‘Te Felicito’ / ‘TQG’
  7. ‘Don’t Bother’
  8. ‘Acróstico’
  9. ‘Copa Vacía’
  10. ‘La Bicicleta’
  11. ‘La Tortura’
  12. ‘Hips Don’t Lie’
  13. ‘Chantaje’
  14. Monotonía
  15. ’Addicted To You’
  16. ‘Loca’
  17. ‘Soltera’
  18. ‘Cómo, Dónde y Cuándo’
  19. ‘Última’
  20. ‘Ojos Así’
  21. ‘Pies Descalzos, Sueños Blancos’
  22. ‘Antología’
  23. ‘Poem To A Horse’
  24. ‘Objection (Tango)’
  25. ‘Whenever, Wherever’
  26. ‘Waka Waka (This Time for Africa)’
  27. ‘She Wolf’
  28. ’Bzra Music Sessions, Vol. 53’

Invitados especiales

Existe la posibilidad de que Shakira cuente con invitados especiales tal y como sucedió en algunas de sus presentaciones en CDMX. Y es que cantó con Fuerza Regida, Belinda, Danna Paola, Grupo Frontera y Mariachi Gama 1000.

Personal de la FGR realiza
Personal de la FGR realiza diligencias y necropsias a los cuerpos trasladados a la Ciudad de México tras el operativo en Tapalpa.

Concierto de Shakira sigue en pie: confirma el gobierno de CDMX

Las autoridades capitalinas compartieron esta información sobre las alternativas viales y objetos prohibidos a través de redes sociales.

De esta manera, confirmaron que la presentación en vivo de la cantante sigue en pie, esto a pesar de la jornada de violencia que se registró en varios puntos del país el pasado 22 de febrero por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Jalisco.

Temas Relacionados

ShakiraZócaloCDMXmarzogratisobjetos permitidosobjetos prohibidosmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

El mexicano perdió todos sus cinturones de las 168 libras el pasado 13 de septiembre

Campeón del mundo se rinde

Congreso de CDMX respalda a Sheinbaum y a Harfuch tras abatimiento de El Mencho

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, respaldó el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, y pidió un minuto de silencio por los militares y marinos caídos en combate

Congreso de CDMX respalda a

Ceci Flores denuncia amenazas de muerte tras señalamientos de pertenecer a un proyecto político: “No milito en ningún partido”

La activista indicó que continuará asistiendo a eventos políticos para visibilizar el tema de las desapariciones en México

Ceci Flores denuncia amenazas de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de febrero: avanzan obras en Periférico Norte, en Tlalnepantla de Baz

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 24 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estado de las estaciones del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo: capturan a otro sospechoso en Michoacán

Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista

ENTRETENIMIENTO

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

‘Llamarse Olimpia’, la lucha que cambió la ley en México llegará en documental a las salas de la Cineteca Nacional

DEPORTES

Campeón del mundo se rinde

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

Lionel Messi habla sobre lo que piensa de la Liga Mx