CDMX refuerza la seguridad en el Zócalo para el concierto de Shakira

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un reforzamiento del operativo de seguridad con motivo del concierto gratuito que ofrecerá Shakira en el Zócalo capitalino el próximo 1 de marzo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se instalaron mesas de trabajo interinstitucionales para coordinar acciones en materia de protección civil, movilidad, prevención y vigilancia.

El objetivo, detalló la dependencia, es garantizar que las y los asistentes disfruten el espectáculo con tranquilidad tanto en el Zócalo como en las zonas aledañas donde se colocarán pantallas para ampliar el aforo.

Coordinación interinstitucional: C5, Protección Civil y Movilidad

Las autoridades precisaron que el operativo contempla la colaboración de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Cultura, el C5 y la Autoridad del Centro Histórico.

La SSC subrayó que todas sus subsecretarías participarán en el despliegue y que la coordinación se mantendrá desde ahora y hasta la conclusión de las actividades el domingo 1 de marzo.

El refuerzo de seguridad se da tras la ola de violencia generada por la muerte de “El Mencho” en Jalisco.

Se prevé un dispositivo especial de control de accesos, monitoreo en tiempo real y apoyo vial ante la alta concentración de personas que suele registrarse en eventos masivos en la Plaza de la Constitución.

Rumores de cancelación tras ola de violencia por muerte de “El Mencho”

El anuncio del reforzamiento ocurre en un contexto de tensión nacional tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El capo fue abatido el 22 de febrero en un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de hechos violentos en distintas entidades.

En este escenario, surgieron versiones sobre una posible cancelación del concierto.

¿Shakira podría cancelar su concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX tras la ola de violencia en el país? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Ni la Presidencia de la República ni la administración capitalina han anunciado cambios en la programación, y tampoco la cantante ha emitido algún mensaje relacionado con una eventual cancelación.

Violencia en al menos 20 estados y efectos colaterales

Tras la confirmación de la muerte del líder criminal, autoridades federales reportaron múltiples incidentes, entre ellos bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques coordinados.

De acuerdo con cifras oficiales, se contabilizaron 252 bloqueos en diferentes puntos del país hasta el corte del domingo por la noche.

Ciudadanos del municipio de Puerto Vallarta se encuentran atrincherados en sus casas luego del caos que desató el CJNG. (TW @lolac1202)

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Incidentes violentos en al menos 20 entidades

Suspensión de clases en estados como Querétaro

Cierre temporal de negocios

Cancelación de eventos públicos

Psicosis en aeropuertos, especialmente en Guadalajara

Estos hechos han generado preocupación social y han puesto bajo la lupa la realización de espectáculos masivos.

Shakira cerrará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en CDMX

La presentación está programada para las 20:00 horas y marcaría el cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Shakira confirmó el show gratuito como una forma de agradecimiento al público mexicano, luego de haber realizado 12 conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros.

Este 20 de febrero de 2026 Clara Brugada confirmó la presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX. (Crédito: @ClaraBrugadaM)

Se espera una asistencia multitudinaria, similar a otros eventos históricos en el Zócalo. Incluso ha trascendido que podrían existir artistas invitados, aunque esto no ha sido confirmado.

A una semana del concierto, el Gobierno capitalino mantiene el plan en marcha y apuesta por un operativo reforzado para garantizar condiciones de seguridad.

La realización definitiva del evento dependerá de la evolución del panorama nacional en los próximos días y de las decisiones que adopten tanto las autoridades como la artista.