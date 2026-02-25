20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

En el Senado guardaron un minuto de silencia por los militares caídos en la defensa de la población Foto: Captura de pantalla Suprema Corte

Entre las 62 personas que muieron tras el operativo para capturar a “Nemesio” Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido este domingo 22 de febrero, 25 eran militares quienes de forma valiente se enfrentaron a sicarios para descabezar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha dejado a miles de civiles muertos en todo el país desde hace casi décadas.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se detalló que en el operativo de inteligencia estratégica, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dieron muerte a Hugo “H”, conocido como “El Tuli”, identificado como presunto operador logístico y financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el informe presentado por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, el individuo, considerado una de las personas de mayor confianza de “El Mencho”, fue ubicado en el municipio de El Grullo, desde donde presuntamente coordinaba bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra instalaciones militares, la Guardia Nacional, oficinas gubernamentales y comercios, tras el reporte del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Según labores de inteligencia militar, El Tuli habría ofrecido pagos de hasta 20 mil pesos a sus subordinados por cada elemento del Ejército que fuera privado de la vida durante los disturbios.

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de Defensa, dijo en conferencia de prensa que "El Tuli" ofreció 20 mil por cada militar muerto

Trevilla Trejo detalló que el sujeto fue localizado mediante el despliegue de una unidad aeromóvil de fusileros paracaidistas en El Grullo, Jalisco. Al advertir la presencia de las Fuerzas Especiales, intentó huir a bordo de un vehículo y disparó contra el personal castrense, que repelió la agresión; el presunto delincuente perdió la vida en el sitio.

En la escena se aseguraron un arma larga, una corta y aproximadamente 7 millones 200 mil pesos, así como 965 mil dólares en efectivo. El operativo forma parte de las acciones implementadas en la región ante los hechos violentos registrados tras la detención y muerte del líder del CJNG.

El Senado guardó un minuto de silencio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó un minuto de silencio en la sesión de este 24 de febrero en memoria de los militares caídos durante el reciente operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha sesión ordinaria fue encabezada por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. En el recinto, el magistrado propuso rendir tributo a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en los acontecimientos del pasado 22 de febrero.

“Quiero proponer a todos que, en este día, podamos hacer un minuto de silencio en memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en los últimos acontecimientos de nuestro país”, anunció el presidente del tribunal. Los ministros y asistentes respondieron poniéndose de pie en señal de respeto.

La presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, leyó un pronunciamiento a nombre de la Cámara Alta y todos sus grupos parlamentarios.

“Expresamos nuestro más amplio reconocimiento a la coordinación y trabajo del gabinete de seguridad. Gracias a la labor de inteligencia y compromiso de las Fuerzas Armadas, se ha dado un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales y la construcción de la paz en nuestro país. En la Cámara de Senadores, honramos la memoria de quienes, al servicio de la nación, el pasado 22 de febrero, entregaron su vida, hombres y mujeres leales, valientes y decididos”.

“En todo México sabemos que ese operativo se debió a que el gobierno estadounidense estuvo presionando y señalando. Lo decían, con toda claridad: que los cárteles gobiernan en México y Sheinbaum se vio obligada a hacer algo porque ya no soportaba la presión. Es una lástima que Sheinbaum no actúe por convicción y porque así es su deber”, dijo.

“Qué lamentable que hayan matado a ‘El Mencho’ porque las Fuerzas Armadas Mexicanas son excelentes y tenían toda la capacidad, tienen toda la capacidad, de armar un operativo quirúrgico para sacar a ‘El Mencho’ con vida. Y donde realmente necesitábamos a ‘El Mencho’ es en una cárcel estadounidense y declarando en cortes estadounidenses sobre la información que tiene del narcopacto, por ejemplo, aquí, con Alejandro Esquer, el secretario particular de AMLO (expresidente Andrés Manuel López Obrador), para que ‘El Mencho’ dijera todo lo que sabe aquí del senador Adán Augusto López, pero lo mataron para preservar el narcopacto, para preservar el narcoestado; le callaron la boca a ‘El Mencho’”, señaló.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, planteó que sería mezquino no reconocer el avance que representa el abatimiento de “El Mencho”, pero resaltó que ese hecho no garantiza la desarticulación del CJNG.

“Al mismo tiempo, con la misma firmeza, una exigencia al gobierno, que lo que siga sea el desmantelamiento de la organización criminal, porque ese es el único camino para que México recupere la paz”, refirió Rincardo Anaya.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, consideró que tras el abatimiento de Oseguera Cervantes debe haber un replanteamiento de la estrategia de seguridad del gobierno federal; “de lo contrario, corremos el riesgo de seguir alentando la penetración criminal en nuestras instituciones”, alertó.