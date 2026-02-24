El Tuli del CJNG: Esto es lo que revelan los corridos del compadre de “El Mencho”

Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli” o “El Tulipán”, murió abatido en El Grullo, Jalisco, tras coordinar la reacción violenta del CJNG en respuesta a la caída de “El Mencho”.

Hugo César Macías Ureña, conocido como “El Tuli”, murió tras intentar escapar de un operativo militar en El Grullo, Jalisco. Su deceso, ocurrido el 22 de febrero durante la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, marca el final de uno de los operadores más cercanos al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información dada a conocer este lunes por el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, El Tuli intentó huir en un vehículo cuando fue sorprendido por fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

En ese momento se encontraba coordinando la reacción de los sicarios para bloquear carreteras y estaba ofreciendo hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado.

Qué se sabe de El Tuli, del CJNG. (Redes sociales)

Al ser sorprendido, abrió fuego contra los militares, quienes respondieron y lo abatieron en el lugar. Tras su muerte, se aseguraron un arma larga, un arma corta, 7 millones 200 mil pesos, 965 mil dólares, cartuchos, cargadores y el vehículo en el que pretendía escapar.

El Tuli en los expedientes del CJNG

Hugo César Macías Ureña, también identificado en fichas criminales como “El 5” y, en ocasiones, con el nombre de “Julio”, figuraba en documentos militares filtrados por “Guacamaya” y en mapas criminales oficiales como uno de los mandos operativos más cercanos al núcleo de El “El Mencjp” y tenía bajo su mando una red propia de operadores, como “El Tocayo” y Juan Carlos González, “El Pelón”.

En la estructura fueron identificados los hermanos del Mencho y otras dos personas (Foto: especial)

De acuerdo con los análisis de inteligencia militar y seguridad nacional, El Tuli era responsable de la capacitación en armas y operación táctica de los reclutas, además de la supervisión directa de operaciones violentas, bloqueos y ataques. Declaraciones de integrantes capturados lo perfilaban como mando regional, con autonomía táctica y acceso directo a la estructura central.

No pertenecía al núcleo financiero ni estratégico del cártel, sino que ejercía como enlace entre “El Mencho” y los coordinadores estatales, con autonomía para ejecutar órdenes. En 2018, la detención de “Juan Pistolas”, subordinado directo, lo visibilizó ante las autoridades.

¿Qué revelan los corridos sobre El Tuli?

La figura de El Tuli, clave en la estructura de la organización, ha sido inmortalizada en varios corridos, piezas musicales que ofrecen pistas sobre su perfil, sus vínculos y el alcance de su actividad criminal.

Corridos que hablan de El Tuli del CJNG. (Capturas de pantalla)

El corrido “Tuli”, interpretado por Ruta 200 Norteño Banda, desde el inicio, la letra deja claro que se trata de un hombre que goza de respeto y cercanía con “El Mencho”, líder del cártel. Se le describe como “un señor muy respetado apodado El Tulipán. Nacido para la acción y amante del peligro, consciente de su trabajo y de su gran compromiso”, lo que construye la imagen de alguien hecho para el mundo criminal y dispuesto a asumir riesgos.

El corrido expone que El Tuli ha enfrentado situaciones límite que lo han puesto al borde de la muerte: “Muy cerquita de la muerte varias veces ya lo han visto”.

Corridos que hablan de El Tuli del CJNG. (Capturas de pantalla)

Se menciona también que fue detenido en alguna ocasión, pero que nunca delató a sus jefes ni aceptó los cargos de alto nivel que le querían inculpar: “Lo tomaron prisionero, pues le pusieron el dedo. Ni torturas ni presiones no le bajaron los huevos, pues nunca les aceptó que era de los meros buenos”.

La letra enfatiza su fidelidad absoluta a “El Mencho”, de quien dice es compadre: “Su compa, el de la M, por nadie lo cambiaría”, se escucha y afirma que “por eso tiene un lugar que muchos lo envidiarían”.

Otro de las canciones que hablan de él es “El Tulipán”, de Martín Castillo, que aporta matices adicionales sobre este hombre del CJNG.

El corrido lo presenta como “compadre de mucha confianza, pa’ aquel señor de los gallos, en las buenas y en las malas, nunca lo han dejado abajo, y en las peores batallas, siempre han salido ganando”. Se resalta la lealtad en los momentos difíciles y la cercanía con el líder, apuntando a que su papel ha sido clave en situaciones de crisis.

A diferencia de otras narrativas que subrayan la agresividad, aquí se destaca un perfil más discreto y eficaz: “Él se pasea por Jalisco y a nadie anda molestando, solo hace bien su trabajo y eso quiero mencionarlo”. Se dibuja a un personaje que prefiere pasar desapercibido mientras cumple funciones importantes, y que ha sido “asignado” como uno de los pilares fuertes del grupo.

El corrido sugiere que la relación con El Mencho es más estrecha y que por eso mismo ni en los corridos puede revelar mucho sobre sus actividades: “No diré a qué se dedica, no quiero malentendidos, pero es compadre de Mencho y quiere mucho a sus hijos”.

Afirmaba que era el compadre de "El Mencho". Crédito: AICM y DEA

Finalmente, se describe su vida cotidiana desde la perspectiva de poder y protección: “Él se pasea por Jalisco en un carro deportivo, con mucha gente a su mano, a sus compadres cuidando".

Finalmente, el tercer corrido, “El Tulipán” en la versión de Legión LB, se le presenta como “quien reparte el queso, la costa sur está blindada”, lo que sugiere un rol de administrador y jefe de plaza, responsable de la seguridad y el control territorial en la región. La frase “para los chapulines traigo bien pilada la tabla” deja claro que su tarea incluye castigar a los traidores o desertores, reafirmando la disciplina interna.

El corrido enfatiza la estructura militarizada de su entorno: “Mira las caravanas patrullando la zona”, y su origen en “Tepeque, allá en Tierra Caliente”.

Se subraya la amenaza constante hacia los traidores: “Si hay algún traicionero, le tronamos el hocico”, y la ausencia de tolerancia a la corrupción interna: “Aquí no existen mermas, se los sigo y lo reafirmo. Las siglas del terror en la fichera van conmigo”.

El corrido también muestra el carácter reactivo del grupo: “Todos los radioescuchas pendientes al llamado, para que solución a cualquier altercado. Patrullas a los 20 se miran operando, a la orden de mi compadre, aquí el señor de los gallos”.

La letra aborda la paranoia y el peligro inherente al poder criminal: “Me cuido bien la espalda, porque el que no corre, vuela. Las envidias son muchas, cada que el poder aumenta”.

Se hace referencia a un episodio de traición en 2006, que superó junto a su compadre en unos granadazos, y añade: “Por usted doy la vida”.

La canción termina reivindicando su apodo y su rol: “Tulipán es mi apodo, se los digo y lo reitero. Soy gente de las cuatro letras que tiene el chaleco. Son años laborando, bien ganado tengo el puesto”. Se muestra como un jefe curtido, siempre respaldado por su equipo (“traigo una bellacada”) y listo para responder a la violencia si es necesario: “Activados en uno, por si hay que rociar de bala”.